Parce qu'un enfant tannant est un enfant en santé!





Plus de 700 Québécoises et Québécois ont assisté au Bal des tannants, tenu à guichets fermés, pour Le Children, afin de recueillir des fonds pour les enfants gravement malades et blessés

Le Bal de La Fondation du Children a permis d'amasser la somme record de 1,5 million de dollars

MONTRÉAL, le 15 mai 2023 /CNW/ - Cette année, le Bal des tannants pour Le Children a été plus grand et plus tannant que jamais. L'événement le plus attendu de la saison mondaine montréalaise s'est tenu le 12 mai et a permis d'amasser la somme record de 1,5 millions de dollars au profit du Fonds pour la santé des enfants de l'Hôpital de Montréal pour enfants (Le Children).

Les coprésidentes honoraires du Bal, Isabelle Marcoux, présidente du conseil, Transcontinental inc., et Kim Thomassin, première vice-présidente et cheffe, Québec, Caisse de dépôt et placement du Québec, ont formé une équipe de rêve.

« Le Bal a réuni une diversité de gens formidables dans le but d'aider les enfants malades », affirme Isabelle Marcoux. « Je remercie les invités pour leur grande générosité et avoir fait du Bal des tannants un si grand succès encore cette année. »

« C'est un honneur de soutenir Le Children. Chaque année, l'Hôpital contribue à améliorer la vie de dizaines de milliers d'enfants malades et de leur famille. Merci à toutes celles et ceux qui se sont rassemblés pour soutenir cette cause si importante », déclare Kim Thomassin.

Les invités ont dansé toute la nuit

Une foule élégante de 750 personnes - leaders communautaires, chefs d'entreprise montréalais, philanthropes, ministres et autres généreux Montréalais, ont assisté à cette amusante collecte de fonds qui s'est tenue chez Starlink Aviation. Pour cet événement unique, l'endroit a été transformé en une salle de bal féérique. Les invités ont pu déguster un délicieux repas créé par Beatrice en plus de profiter d'une prestation musicale du Groupe 1945 de Paul Chacra. La soirée s'est poursuivie avec DJ YO-C qui a fait danser les invités jusqu'aux petites heures du matin.

Un code vestimentaire élégant un brin « tannant »



Les invités arboraient évidemment des robes et des smokings élégants, et ils avaient été invités à leur donner une touche amusante! Pensez aux sucettes dans les chignons, aux lunettes de soleil à faire verdir Elton John de jalousie, aux chemises hawaïennes avec noeud papillon et aux chaussures dépareillées. Les invités ont révélé leur petit côté espiègle pour une bonne cause : les jeunes patients du Children. Ni plus ni moins qu'une véritable célébration des enfants tannants, car nous le savons tous, un enfant tannant est un enfant en santé... Longue vie aux tannants!

1, 2, 3, vendu!

L'édition de cette année a vite affiché complet, grâce à nos coprésidentes d'honneur et au comité de partenariat du Bal, dirigé par le formidable duo formé de Sharon Stern, d'Eastmore Management, et de Véronique Black, d'American Iron & Metal (AIM).

Dignitaires présents :

M. Christian Dubé, ministre de la Santé

L'honorable Mélanie Joly , députée d'Ahuntsic-Cartierville et ministre des Affaires étrangères

Un grand merci à nos commanditaires!

Nous remercions CGI, commanditaire du cocktail et du mocktail spécial.

La Fondation du Children remercie American Iron & Metal (AIM), la Fondation McCall MacBain, la Banque Nationale, Pfizer et Sun Life Canada pour leur soutien aux Prix d'excellence, une fière tradition annuelle qui reconnaît la contribution exceptionnelle du personnel et des bénévoles de l'Hôpital à aider les enfants malades et leur famille.

Nous sommes également très reconnaissants aux énéreux membres du monde des affaires qui ont parrainé une table d'Innovation : Bell, BMO Groupe financier, CAE, Caisse de dépôt et placement du Québec, CIBC, Converium Capital, Corporation Fiera Capital, CN, Davies, HSBC Bank Canada, iA Groupe financier, Intact Corporation financière inc., Jarislowsky Fraser, KPMG, Le Groupe Perry Shak de RBC Dominion valeurs mobilières, McCarthy Tétrault, Mouvement Desjardins, PwC Canada, RBC Banque Royale, Rogers Communications, Saputo inc, SNC-Lavalin, Groupe Banque TD, TC Transcontinental inc.

Et à tous nos commanditaires de la table Courage : ALRE, Banque Scotia, Boscus Canada, Zorina & Richard Brotto & Family, Fayer Family Foundation, Flairstech inc, Centre de Camion Gamache, Group Park Avenue, Plusgrade, Power Corporation of Canada, Scotia Wealth Management, Transpo Industries

« Je suis renversée par l'incomparable élan de générosité à l'égard de nos jeunes patients. Au nom de La Fondation du Children, nous remercions chaleureusement Isabelle Marcoux et Kim Thomassin pour leur engagement et leur incroyable générosité », déclare Renée Vézina, présidente de La Fondation du Children. « Je tiens également à souligner l'indispensable contribution de Sharon Stern et Veronique Black, coprésidentes de notre comité de partenariat, des membres de leurs comités et de nos autres partenaires et bénévoles. Finalement, je tiens à remercier nos invités, qui se sont vraiment prêtés au jeu en s'imprégnant de l'esprit de la soirée. Ensemble, nous avons atteint de nouveaux sommets en donnant à l'Hôpital les outils dont il a besoin pour Panser autrement. »

À PROPOS DE LA FONDATION DE L'HÔPITAL DE MONTRÉAL POUR ENFANTS

La Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants (La Fondation du Children) a pour mission d'inspirer et de mobiliser la communauté pour soutenir l'innovation en recherche, en enseignement et en soins cliniques à l'Hôpital de Montréal pour enfants. Le Children est l'hôpital d'enseignement pédiatrique de la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université McGill. Il soutient le programme en santé de l'enfant et en développement humain de l'Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill qui, en 2022, s'est classé parmi les trois meilleurs instituts de recherche au Canada. La Fondation a lancé une grande campagne de financement dont l'objectif de 200 millions $ est le plus ambitieux pour un hôpital pédiatrique dans l'histoire du Québec. Les fonds amassés serviront à financer des projets révolutionnaires qui repousseront les limites de la pédiatrie à l'échelle internationale et aideront le Children à trouver des moyens de Panser autrement. Depuis sa création en 1973, la Fondation a recueilli plus de 600 millions $, une somme qui a aidé des enfants malades à Montréal et dans le monde entier à se remettre sur pied et à redevenir des petits tannants. Parce qu'un enfant tannant est un enfant en santé. Pour en savoir plus, rendez-vous à fondationduchildren.com.

SOURCE La Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants

15 mai 2023 à 10:50

Communiqué envoyé leet diffusé par :