Cinq Canadiens remarquables reçoivent un prix Bibliothèque et Archives Canada

Le gouvernement fédéral et la Fondation de Bibliothèque et Archives Canada sont fiers d'annoncer les lauréats de 2023 des prix Bibliothèque et Archives Canada

GATINEAU, QC, le 11 mai 2023 /CNW/ - Mardi soir à Ottawa, cinq Canadiens remarquables ont reçu un prix Bibliothèque et Archives Canada lors d'une réception organisée au Musée canadien de la nature. Ce fut l'occasion de célébrer notre identité commune, la diversité de nos points de vue et notre cheminement collectif vers un avenir meilleur.

Les prix BAC, présentés conjointement par BAC et la Fondation de BAC, avec le généreux soutien du commanditaire fondateur, Air Canada, récompensent des Canadiens remarquables qui ont contribué de façon exceptionnelle à la création et à la promotion du patrimoine culturel, littéraire et historique de notre pays. Cette reconnaissance veut aussi mettre en lumière le fait que la création et la diffusion de notre patrimoine sont de plus en plus des entreprises démocratiques qui ne sont plus réservées aux seuls milieux où se produisait traditionnellement le savoir.

Les lauréats de 2023 sont :

La romancière primée Anita Rau Badami

L'artiste numérique de renommée mondiale Eric Chan , aussi connu sous le nom eepmon

, aussi connu sous le nom L'écrivain, chef d'antenne, animateur et journaliste d'enquête Michel Jean

Le dramaturge, acteur et metteur en scène Kevin Loring

L'historienne, auteure et chercheuse Dorothy Williams

À propos de Bibliothèque et Archives Canada

Le mandat de Bibliothèque et Archives Canada consiste à acquérir et préserver le patrimoine documentaire du Canada pour les générations présentes et futures et à être une source de savoir permanent accessible à tous, contribuant ainsi à l'épanouissement culturel, social et économique du Canada. En outre, Bibliothèque et Archives Canada facilite la concertation des divers milieux intéressés à l'acquisition, à la conservation et à la diffusion du savoir, en plus de servir de mémoire permanente à l'administration fédérale et à ses institutions.

À propos de la Fondation de Bibliothèque et Archives Canada

La Fondation est un organisme sans but lucratif enregistré, indépendant et non gouvernemental dont la mission consiste à recueillir des fonds permettant de soutenir les programmes et les initiatives de BAC qui montrent l'importance de préserver et de mettre en valeur le patrimoine culturel du Canada.

Citations

« Ces cinq personnes exceptionnelles ont chacune joué un rôle important dans le paysage culturel du Canada. Leur apport à la culture et au patrimoine canadiens est incommensurable, et nous sommes fiers de leur rendre hommage en leur décernant ce prix. »

- L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien

« Nous sommes ravis de collaborer avec la Fondation de BAC afin de récompenser le dévouement hors du commun de nos lauréats pour la culture, le patrimoine et le savoir canadiens. Tous ont eu un grand impact dans leur domaine d'activité. Nous les remercions chaleureusement pour leur contribution à notre récit national. »

- Leslie Weir, bibliothécaire et archiviste du Canada

« La Fondation de BAC a pour objectif de positionner BAC comme une institution dynamique dans l'écosystème culturel, grâce à des collectes de fonds et à des partenariats novateurs. Nous sommes ravis d'accueillir la brillante cohorte de cette année et nous avons hâte de voir l'impact que les lauréats des prix BAC continueront d'avoir sur la scène culturelle canadienne. »

- Roseann O'Reilly Runte, présidente de la Fondation de BAC

Les faits en bref

Les lauréats des prix BAC des années antérieures sont :

Marie-Louise Arsenault , Ronald I. Cohen , Lawrence Hill , Frances Itani et Shelagh Rogers (2019)

, , , et (2019) Margaret Atwood , Roch Carrier , Charlotte Gray , Serge Joyal et Terry O'Reilly (2020)

, , , et (2020) Jean-Marc Carisse , Stan Douglas , Jeremy Dutcher , Naomi Fontaine et Deepa Mehta (2022)

Les distingués lauréats des prix BAC reçoivent une épinglette exclusive représentant l'élément central d'une des murales réalisées par Alfred Pellan dans l'édifice de BAC au 395, rue Wellington, à Ottawa.

