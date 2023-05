Habitat for Humanity lance la campagne Home Equals pour soutenir les personnes vivant dans des zones d'habitat précaire de par le monde





ATLANTA, 15 mai 2023 /PRNewswire/ -- Habitat for Humanity et ses partenaires du monde entier ont lancé aujourd'hui une campagne de cinq ans, appelée Home Equals , visant à faire évoluer les politiques aux niveaux local, national et mondial afin d'améliorer l'accès à un logement adéquat dans les zones d'habitat précaire.

Plus d'un milliard de personnes dans le monde vivent dans des bidonvilles et autres habitats précaires, et ce chiffre est en constante augmentation. Ces communautés ont un accès extrêmement limité aux services élémentaires tels que l'eau potable, les installations sanitaires et l'électricité. Les personnes vivant dans les habitats précaires n'ont ni droit foncier ni droit de propriété et vivent dans la crainte permanente de se voir expulsées de leur logement. Elles sont confrontées à une aggravation des menaces liées au changement climatique, en particulier les sécheresses et les inondations.

« Les personnes vivant dans des habitats précaires ne sont tout simplement pas traitées sur le même pied d'égalité en ce qui concerne ces lieux que nous appelons nos maisons », a déclaré Jonathan Reckford, président-directeur général d'Habitat for Humanity International. « En plaidant pour des changements de politique, nos partenaires de la campagne Home Equals amélioreront l'accès à un logement adéquat et soutiendront des solutions avant-gardistes émanant des habitants des habitats précaires eux-mêmes. Joignez-vous à nous dans la création d'un monde plus équitable. Parce qu'un chez soi est synonyme de santé. Un chez soi est synonyme de sécurité. Et qui dit chez soi, dit possibilité d'un avenir meilleur. »

Au niveau mondial, Habitat for Humanity appelle les États membres du G7 - un groupe de grandes nations industrielles qui se réunira en fin de semaine à Hiroshima, au Japon - à reconnaître que le logement est un levier essentiel pour le progrès du développement et à s'engager à répondre aux besoins de logement dans les zones d'habitat précaire afin de faire progresser les priorités internationales en matière de développement dans des domaines tels que la croissance économique, la santé et l'éducation.

Selon un rapport publié aujourd'hui à l'appui de la campagne Home Equals, l'amélioration du logement à grande échelle dans les habitats précaires permettrait de réaliser des gains considérables en termes de développement économique et humain. Le rapport inédit d'Habitat for Humanity et de son partenaire de recherche, l'Institut international pour l'Environnement et le Développement (IIED), a modélisé les avantages qui résulteraient - en termes de production économique, de revenus, de santé et d'éducation - de ces améliorations de l'habitat.

Le rapport indique que le PIB et le revenu par habitant augmenteraient de 10,5 % dans certains pays et que plus de 730 000 vies seraient sauvées chaque année dans le monde, ce qui représente plus que le nombre de décès qui seraient évités chaque année grâce à l'éradication du paludisme. Selon la modélisation, 41,6 millions d'enfants supplémentaires seraient scolarisés. Cela représente un enfant non scolarisé sur six dans le monde.

« Veiller à ce que les personnes vivant dans des habitats précaires aient accès à un logement adéquat n'est pas uniquement la bonne chose à faire », a déclaré M. Reckford. « C'est la chose la plus intelligente à faire. »

Alexandre Apsan Frediani, chercheur à l'IIED et l'un des auteurs du rapport, a déclaré : « Nos recherches montrent que la santé, l'éducation et les revenus des personnes sont considérablement améliorés lorsque l'on s'assure qu'elles vivent dans des conditions de logement convenables, qu'elles ont accès à des services de base tels que l'eau courante et les systèmes d'égouts, et qu'elles ne sont pas menacées d'expulsion ou de harcèlement. » Et les bénéfices modélisés dans le rapport sont vraisemblablement sous-estimés. Bien que les chercheurs n'aient pas pu quantifier ce phénomène, il est clair que les systèmes environnementaux, politiques et de soins s'améliorent dans des sociétés entières lorsque les personnes vivant dans des habitats précaires ont accès à de meilleurs logements, ce qui entraîne des progrès tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de ces établissements, a déclaré Apsan Frediani. « Il y a un effet d'entraînement », a-t-il déclaré, « car lorsque les personnes vivant dans les habitats précaires s'en sortent mieux, cela profite à tout le monde. »

La campagne Home Equals est déjà active dans plus de 35 pays à travers le monde. Au Brésil, Habitat for Humanity et nos partenaires travaillent avec la nouvelle administration sur des programmes de logement et de développement urbain afin de s'assurer que les habitants des quartiers précaires ont accès aux services de base tels que l'eau et l'assainissement. Habitat for Humanity Malawi demande l'adoption d'un projet de loi sur la gestion des risques de catastrophes afin de garantir la résilience des habitations du pays face aux catastrophes provoquées par le changement climatique. Au Viêt Nam, nous travaillons avec des partenaires locaux sur des solutions politiques durables qui permettront aux rapatriés vietnamiens du Cambodge d'avoir un foyer sûr. Et en Macédoine du Nord, Habitat travaille en partenariat avec les communautés roms pour s'assurer qu'elles ont leur mot à dire dans la prise de décision au niveau municipal et national.

15 mai 2023 à 10:00

