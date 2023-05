Wanhua Chemical conclut un accord de coopération avec une entreprise française pour collaborer au projet de dessalement d'eau de mer du parc industriel de Penglai





BEIJING, 15 mai 2023 /CNW/ - Wanhua Chemical (« Wanhua » ou « la Société »; 600309.SS), ainsi que d'autres représentants de la Chine et de la France, ont récemment conclu un accord de coopération tripartite pour collaborer au projet de dessalement d'eau de mer du parc industriel de Penglai de Wanhua Chemical. La cérémonie de signature a eu lieu à Beijing lors de la cinquième réunion du Conseil d'entreprises franco-chinois, un événement officiel de la visite du président français Emmanuel Macron en Chine.

Wanhua s'engage dans la création d'une base industrielle chimique qui intègre la chimie fine, la pétrochimie et les nouveaux matériaux énergétiques haut de gamme, et son parc industriel de Penglai sera son septième dans le monde. Le projet de dessalement d'eau de mer de Penglai, auquel participent trois parties prenantes, à savoir China Railway Group Limited (CREC) Shanghai Civil Engineering, Wanhua Chemical et la société française Suez SA (anciennement Suez Environnement), constitue un élément clé et a une superficie prévue de 56 000 mètres carrés et une zone de construction de 23 000 mètres carrés. Le projet comprend six zones de traitement, à savoir la prise d'eau, la coagulation et la sédimentation, la filtration, le traitement des boues, le produit de l'eau et la distribution d'énergie. La première phase, qui pourra produire 100 000 tonnes d'eau dessalée par jour une fois achevée, aura une capacité globale prévue de dessalement de l'eau de mer de 300 000 tonnes par jour une fois toutes les phases achevées.

Liao Zengtai, président de Wanhua Chemical, a déclaré lors de la cérémonie de signature : « Je suis ravi de voir l'histoire de notre coopération avec Suez SA se transformer en une réussite aussi retentissante. Les réalisations des multiples projets de Wanhua sont en grande partie dues aux capacités techniques professionnelles impeccables de Suez SA et à l'excellence de son service à la clientèle. Je suis convaincu que ce projet peut devenir un autre projet phare sur la voie d'une planète plus verte et qu'il constituera une plateforme d'échange de talents, de technologies et de ressources qui sera encore renforcée dans le but de créer des marques de haute qualité et des projets ponctuels dans le cadre de la Belt and Road Initiative chinoise. »

Par ailleurs, Wanhua Chemical a fait quelques tentatives de gestion globale des ressources en eau. La Société utilise des processus avancés tels que l'osmose inverse et l'ultrafiltration pour concentrer l'eau récupérée, dont 73 % sont réutilisés dans les parcs. Son installation de traitement des eaux usées dans le parc industriel de Yantai a une capacité de traitement de près de 4 000 mètres cubes par heure et un taux de récupération de 75 %. La Société, qui utilise également la technologie de circulation de la saumure résiduaire MDI, a été mise en nomination pour le prix Chemical Week 2022 pour son utilisation efficace des déchets, son fonctionnement sans rejets et ses résultats de traitement uniformes. Elle a recyclé environ 3 millions de tonnes de saumure résiduaire par an, réduisant ainsi les émissions de dioxyde de carbone de 140 000 tonnes par an.

En tant qu'entreprise mondiale dont la mission consiste « à faire progresser la chimie et à transformer les vies », Wanhua Chemical s'appuie sur l'innovation dans les technologies de base, les équipements industriels et les modèles d'exploitation efficaces pour fournir à ses clients des produits et des solutions plus compétitifs.

Pour plus de renseignements sur Wanhua Chemical et son projet de dessalement d'eau de mer dans le parc industriel de Penglai, veuillez consulter le site https://en.whchem.com/ .

À propos de Wanhua Chemical

Wanhua Chemical (600309.SS) est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de produits chimiques novateurs. Misant sur l'innovation continue, des installations commercialisées et l'efficacité de l'exploitation, la Société offre à ses clients des solutions et des produits concurrentiels. Elle possède six bases de production et usines situées à Yantai, à Ningbo, à Sichuan, à Fujian et à Zhuhai, formant un solide réseau de production et d'exploitation et servant 144 pays et régions dans le monde.

