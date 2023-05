Juno Pharmaceuticals fait l'acquisition de Laboratoires Omega, propulsant l'industrie pharmaceutique canadienne de l'avant





Juno Pharmaceuticals Canada (« Juno »), un chef de file dans la commercialisation de produits pharmaceutiques spécialisés, annonce aujourd'hui l'acquisition de Laboratoires Omega (« Omega »), l'un des plus importants fabricants canadiens de produits pharmaceutiques injectables spécialisés. La société résultant de cette acquisition est désormais l'une des plus importantes entreprises de produits injectables génériques du Canada ayant des capacités de fabrication nationales.

« Nous sommes fiers de cette acquisition qui renforce la capacité de Juno à améliorer l'approvisionnement en médicaments indispensables pour soutenir notre système de santé, affirme Marc Mantel, Président et PDG de Juno. Nous sommes une entreprise détenue et exploitée au Canada et nous continuerons de soutenir notre marché intérieur tout en nous développant dans de nouvelles régions avec des produits pharmaceutiques canadiens fiables et de haute qualité. »

Grâce à l'usine de fabrication de produits injectables récemment ouverte par Omega et approuvée par Santé Canada et la FDA américaine et au solide réseau commercial et aux canaux de développement de produits qu'elle possède, Juno va rapidement mettre sur pieds une gamme élargie de produits pharmaceutiques essentiels et les mettre e à disposition des praticiens et des patients. Au cours des quatre prochaines années, Juno prévoit l'introduction de plus d'une centaine de nouveaux produits sur le marché canadien, avec des expansions clés en gestion de la douleur, des solutions orales, des vaccins contre les allergies, des produits pour le diabète et favorisant la perte de poids, en plus du lancement d'offres uniques touchant le secteur dentaire, cosmétique et de la santé animale.

Cette association survient à un moment critique, alors que la vulnérabilité du Canada face au marché mondial continue à avoir des conséquences sur l'efficacité et l'accès à des produits pharmaceutiques essentiels et que les chaînes de production demeurent bloquées, et ce, même après la pandémie. En renforçant ses capacités de fabrication nationale, Juno contribuera à stabiliser le système de santé canadien tout en procurant un soulagement immédiat à bon nombre de pénuries de médicaments auxquelles sont actuellement confrontés les patients, tout en prévenant de futures pénuries.

« En combinant l'expertise d'Omega en matière de fabrication à la force commerciale de Juno, nous créons une entité conséquente au sein de l'industrie pharmaceutique canadienne et visons d'étendre notre portée à d'autres marchés grâce à nos médicaments de haute qualité, ajoute Bruce Levins, directeur de l'exploitation de Juno. Nous nous engageons à servir la population canadienne en investissant dans la production nationale, en protégeant et en créant des emplois locaux et en insufflant un système d'autosuffisance en ce qui concerne notre marché pharmaceutique intérieur. »

Juno prévoit d'amener plusieurs nouveaux produits au Canada, s'érigeant ainsi comme l'entreprise pharmaceutique nationale spécialisée ayant la plus forte croissance.

À propos de Juno Pharmaceuticals Canada

Juno Pharmaceuticals Canada se spécialise dans la fabrication, le développement et la livraison de produits génériques, de marques et biosimilaires complexes qui soient de haute qualité, de grande valeur et rentables. Menant des opérations à Toronto et à Montréal, Juno est une des plus importantes entreprises de produits génériques injectables du Canada, avec ses capacités de fabrication nationale et son robuste réseau de distribution à travers 22 marchés internationaux. Les opérations mondiales de Juno, un des premiers membres du groupe mondial Juno Pharmaceuticals, s'étendent sur quatre continents et comprennent plus de 14 entreprises diverses de produits pharmaceutiques et de dispositifs médicaux réparties au Canada, au Royaume-Uni, dans l'Union européenne, en Australie et en Afrique du Sud.

15 mai 2023 à 08:15

Communiqué envoyé leet diffusé par :