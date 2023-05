Conférence Web Desjardins- Mise à jour des Prévisions économiques et Financières





MONTRÉAL, le 15 mai 2023 /CNW/ - Jimmy Jean, vice-président et économiste en chef du Mouvement Desjardins, présentera une mise à jour des prévisions économiques et financières le 17 mai 2023.

Les principaux thèmes abordés seront les répercussions des turbulences bancaires récentes sur les perspectives économiques, la direction que prendront les taux d'intérêt et la situation de l'inflation.

Il sera question des réactions à venir des banques centrales, de la vigueur de l'économie et des marchés du travail au Canada et au Québec. Cela implique-t-il que la récession sera évitée ou seulement retardée? L'inflation s'est généralement modérée, mais pourquoi ce n'est pas encore le cas pour le logement et les aliments? Et que retenir des dernières annonces budgétaires?

Inscrivez-vous dès maintenant pour cette conférence Web qui se tiendra le 17 mai de 12 h 00 à 12 h 45 (HE). L'événement se tiendra en français et se conclura par une période de questions.

Veuillez nous contacter pour une entrevue après la conférence ou pour obtenir plus d'information.

SOURCE Mouvement Desjardins

15 mai 2023 à 08:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :