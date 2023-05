Taiga annonce ses résultats du premier trimestre de 2023





Accélération importante de la production avec 96 véhicules produits au premier trimestre de 2023 et 222 véhicules produits pour l'année en cours au 12 mai 2023.

Croissance continue des revenus, soit 1,7 million de dollars générés au premier trimestre de 2023.

Clôture de l'émission d'un montant en capital global de 40,15 millions de dollars de débentures convertibles garanties le 24 mars 2023, auquel s'ajoute l'émission d'un montant de 6,6 millions ayant eu lieu le 27 avril 2023, totalisant 46,75 millions de dollars en capitaux mobilisés.

MONTRÉAL, le 15 mai 2023 /CNW/ - Corporation Moteurs Taiga (TSX : TAIG) (« Taiga » ou la « Société »), entreprise innovatrice de fabrication de véhicules électriques hors route, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers et d'exploitation pour le premier trimestre se terminant le 31 mars 2023.

Commentaires de la direction

Taiga a affiché des revenus de 1,7 million de dollars provenant de la vente de 59 véhicules au cours du premier trimestre se terminant le 31 mars 2023. Taiga continue d'accélérer ses capacités de fabrication et poursuit sa trajectoire positive grâce à la production de 96 véhicules, découlant de la capacité accrue de nouveaux fournisseurs faisant leur entrée en ligne durant la deuxième moitié du premier trimestre. De plus, Taiga a amorcé des livraisons en Colombie-Britannique et au Texas, et a élargi son programme Fournisseurs de services Taiga (FST) pendant le trimestre. En date du 31 mars 2023, 14 FST étaient inscrits au programme pour assurer des livraisons et du service après-vente dans 18 emplacements au Canada et aux États-Unis. Taiga s'attend à étendre son réseau de FST selon son calendrier de livraison de véhicules au cours des prochains mois.

« Le premier trimestre marque un important jalon pour Taiga, car nous commençons à constater des résultats opérationnels concrets des volumes de productions rendus possibles grâce aux fondations de la chaine d'approvisionnement mises en place durant les dernières années, indique Sam Bruneau, président et directeur général de Taiga. Au cours du premier trimestre de 2023, nous avons réussi à augmenter substantiellement notre niveau de production et à produire plus de 222 véhicules en date du 12 mai 2023 avec une augmentation importante de la cadence en avril. Nous sommes déterminés à profiter de l'impulsion du moment en restant sur la bonne voie pour atteindre nos objectifs 2023. »

« Nous avons mobilisé des capitaux additionnels de 6,6 millions de dollars après la fin du premier trimestre pour un investissement total de 46,75 millions de dollars cette année. Cet investissement par d'importants partenaires témoigne de leur confiance continue à l'égard de la technologie de Taiga et nous aidera à suivre notre plan d'affaires de 2023 et maintenir notre position de chef de file dans l'électrification des sports motorisés. »

Les précommandesi de Taiga demeurent stables à 3 185 unités précommandées pendant le premier trimestre, et la Société vise à maintenir un niveau de précommandes et un entonnoir de ventes harmonisés avec le plan de production et de livraison.

Taiga a confirmé le 24 mars 2023 la clôture de l'investissement par placement privé précédemment annoncé d'un montant en capital global de 40,15 millions de dollars de débentures convertibles garanties à 10 % arrivant à échéance le 31 mars 2028 (le « placement privé »), entièrement souscrit par deux investisseurs, Northern Private Capital et Investissement Québec. En vertu des modalités du placement privé, l'option de mobiliser des fonds additionnels a été accordée et en date du 27 avril 2023, les deux investisseurs avaient collectivement amassé un montant supplémentaire de 6,6 millions de dollars, pour un montant total de 46,75 millions de dollars. Le placement privé, les modalités et l'utilisation du produit, lesquels sont décrits en détail dans le communiqué de presse publié le 17 mars 2023, devraient permettre à Taiga de mener ses activités selon leur cours normal et réaliser son plan d'affaires de 2023.

À la suite de l'obtention du placement privé, le conseil d'administration de Taiga a intégré les quatre administrateurs suivants : Andrew Lapham et Michael Fizzell de Northern Private Capital; Marc Fortin d'Investissement Québec; et, Francis Séguin, administrateur indépendant désigné par Northern Private Capital, et fort d'une expérience de plus de 30 ans dans la fabrication automobile, y compris dans des rôles de cadre à Magna International.

_______________________________ i Les précommandes de nouveaux véhicules Taiga sont annulables, et le dépôt est entièrement remboursable. Rien ne garantit donc que ces précommandes seront converties en ventes.

Faits saillants des résultats financiers du premier trimestre 2023 (sauf indication contraire, tous les montants sont en dollars canadiens)

Des revenus de 1,7 million de dollars ont été enregistrés au premier trimestre de 2023, comparativement aux revenus de 141 461 $ rapportés au premier trimestre de 2022. La hausse de 1 123 % est attribuable à l'accélération des livraisons, où 59 véhicules ont été livrés pendant le premier trimestre de cette année, par rapport aux 7 véhicules livrés au même trimestre de l'année précédente.

Le coût des ventes s'est affiché à 5,8 millions de dollars au premier trimestre de 2023, comparativement à 2,2 millions de dollars enregistré au premier trimestre de 2022. Cette hausse du coût des ventes découle de l'augmentation du rendement de production.

Les dépenses en recherche et développement (R et D) (déduction faite des crédits d'impôt) sont passées à 3,9 millions de dollars, par rapport aux dépenses de 1,4 million de dollars au premier trimestre de 2022.

Les charges générales et administratives sont passées à 5,0 millions de dollars, comparativement à 4,8 millions de dollars au premier trimestre de 2022.

Les frais de vente et marketing se sont maintenus à 1,0 million de dollars, comme au premier trimestre de 2022.

La perte nette avant autres frais pour le premier trimestre s'établissait à 14,0 millions de dollars, une hausse par rapport à 9,2 millions pour la même période en 2022.

La trésorerie et les équivalents de trésorerie s'élevaient à 40,5 millions de dollars au 31 mars 2023, comparativement à 22,8 millions de dollars au 31 décembre 2022. Cette hausse s'explique par le placement privé de 40,15 millions de dollars de débentures convertibles, dont la clôture a eu lieu le 24 mars 2023.

La valeur des stocks a augmenté à 24,3 millions de dollars au 31 mars 2023, par rapport à 20,8 millions de dollars au 31 décembre 2022.

Mises à jour opérationnelles du premier trimestre

Livraison de 59 véhicules au cours du premier trimestre de 2023, dont 34 motomarines et 25 motoneiges. Production de 96 véhicules pendant la même période, dont 51 motomarines et 45 motoneiges. En date du 12 mai 2023, Taiga avait produit 222 véhicules pour l'année.

Précommandes stables à 3 185 unités précommandées en date du 31 mars 2023, nettes de livraisons pendant le trimestre. La direction continue de gérer les niveaux de précommandes selon les livraisons prévues.

Mise à l'essai bêta des mises à jour du logiciel de recharge rapide en direct sur les véhicules déjà vendus.

Réalisation par les ingénieurs de Taiga de la plus longue randonnée d'une journée sur motoneige; ils ont parcouru 330 kilomètres avec la motoneige Nomad de 2023 tout en faisant des tests bêta sur les capacités de recharge rapide en courant continu dans le réseau de sentiers de motoneiges et l'infrastructure de recharge publique au Québec.

Étendue du réseau de FST, totalisant 14 FST dans 18 emplacements au Canada et aux États-Unis en date du 31 mars 2023.

et aux États-Unis en date du 31 mars 2023. Effectif comptant 276 employés à temps plein à la fin du premier trimestre de 2023, dont environ 40 % dans le secteur de l'ingénierie.

Priorités de 2023

En 2023, Taiga se concentre sur trois volets clés de ses activités, soit l'accélération de la production, la création d'une expérience client de calibre mondial et l'évolution continue de son avantage technologique dans l'électrification des véhicules hors route. L'avenir des véhicules hors route est électrique, et Taiga s'emploie stratégiquement à investir et à fabriquer la prochaine génération de véhicules hors route afin d'accélérer l'accès sans compromis aux grands espaces.

Perspectives

Taiga envisage toujours de livrer entre 1 700 et 1 900 véhicules en 2023. La Société accélère de manière constante sa production et prévoit pondérer la production annuelle par rapport au deuxième semestre de 2023. Veuillez vous reporter à la section « Énoncés prospectifs » ci-dessous ainsi qu'à la section « Risques commerciaux » du rapport de gestion du premier trimestre de 2023.

Conférence téléphonique

La direction de Taiga tiendra une conférence téléphonique aujourd'hui (15 mai 2023) à 9 h heure de l'Est (6 h heure du Pacifique) pour discuter de ces résultats.

Numéro sans frais : 1 855 658-2585

Numéro sans frais international : +1 514 375-0364

La conférence téléphonique sera diffusée en direct et accessible en rediffusion ici et dans la section Relations avec les investisseurs du site web de Taiga.

Une transmission différée par téléphone de la conférence sera également disponible après 12 h (midi) heure de l'Est le jour même, jusqu'au 22 mai 2023.

Numéro sans frais de la transmission différée : 1 800 319-6413

Numéro sans frais international de la transmission différée : +1 604 638-9010

Identifiant pour la transmission différée : 0149

À propos de Taiga



Taiga (TSX : TAIG) est une entreprise canadienne qui réinvente l'environnement des sports motorisés grâce à des véhicules électriques hors route révolutionnaires. Adoptant une approche d'ingénierie optimisée, Taiga repousse les frontières de la technologie électrique pour atteindre des rapports puissance-poids extrêmes et des spécifications thermiques nécessaires afin de surpasser les véhicules de sports motorisés à combustion haute performance comparables. Les premiers modèles commercialisés s'inscrivent dans une gamme de motoneiges et de motomarines électriques visant à répondre à la demande croissante de la clientèle récréative et commerciale qui cherche de meilleurs moyens d'explorer les grands espaces, sans compromis. Pour plus de renseignements, visitez www.taigamotors.com.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des « informations prospectives » au sens des lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables. Ces informations prospectives comprennent, sans toutefois s'y limiter, l'information ayant trait à nos objectifs et aux stratégies pour atteindre ces objectifs, les activités, résultats financiers et conditions attendus de la Société, les attentes relativement aux tendances du marché et aux taux de croissance de la Société, les objectifs et stratégies futurs de la Société pour atteindre ces objectifs, y compris, mais sans s'y limiter, la croissance organique et des acquisitions futures, les échéanciers prévus pour atteindre des capacités de production de masse, l'accélération de production de son usine actuelle et le développement de la deuxième, les livraisons prévues, la capacité à obtenir un financement suffisant, la capacité à mettre en place le programme de Fournisseurs de services Taiga de manière mesurée, de même que les avantages de fabrication s'y rapportant, notamment une capacité accrue, de même que toute information ayant trait à nos croyances, plans, attentes, anticipations et intentions.

Ces informations prospectives se reconnaissent à l'utilisation de termes et d'expressions tels que « peut », « pourrait », « devrait », « sera », « s'attendre à », « avoir l'intention de », « estimer », « anticiper », « prévoir », « projeter », « croire » et « continuer », ainsi que la forme négative de ces termes et des termes similaires, y compris des références à des suppositions, même si toute information prospective ne contient pas nécessairement ces termes et expressions. Les informations prospectives sont fournies dans le but d'aider le lecteur à comprendre la Société et ses affaires, activités, perspectives et risques à un moment précis dans le contexte de développements passés et futurs possibles. Par conséquent, le lecteur est prié de noter que ces informations peuvent ne pas convenir à d'autres fins.

Nous attirons votre attention sur la section « Principaux facteurs influençant le rendement de Taiga » du rapport de gestion de la Société pour la période de trois mois s'étant achevée le 31 mars 2023, ainsi qu'à la note 2 de nos états financiers consolidés qui indique l'existence d'une incertitude significative susceptible de jeter un doute important sur la capacité de la Société de poursuivre son exploitation. La capacité de la Société de poursuivre ses activités pour les 12 prochains mois nécessite une part importante de jugement et dépend, entre autres choses, de sa capacité à obtenir le financement nécessaire, que ce soit par une combinaison d'investissement en capital public ou privé, ou de financement par emprunt ou d'autres sources. Le 24 mars 2023, la Société a obtenu un placement privé d'un montant en capital global de 40,15 millions de dollars de débentures convertibles garanties à 10 % arrivant à échéance le 31 mars 2028 (les « débentures »). L'option visant des débentures convertibles additionnelles assorties des mêmes modalités a été exercée pour un montant additionnel de 6,6 millions de dollars, soit un total de capitaux de 46,75 millions de dollars mobilisés dans le cadre de ce placement privé. Ces débentures ont été entièrement souscrites par deux investisseurs institutionnels (voir « Faits saillants de la période de trois mois se terminant le 31 mars 2023 - Mise à jour sur le financement » et « Événements subséquents » dans le rapport de gestion du quatrième trimestre et de l'exercice de 2022 pour plus de détails.

La direction est déterminée à obtenir d'autres sources de financement pour ses besoins en fonds de roulement. Bien que la Société ait réussi à réunir des fonds dans le passé et croit qu'elle sera en mesure d'obtenir des fonds suffisants à l'avenir et d'atteindre éventuellement la rentabilité et un flux de trésorerie positif dans le cadre de ses activités d'exploitation, l'obtention de fonds additionnels dépend de nombreux facteurs hors du contrôle de la Société et, à ce titre, rien ne garantit qu'elle y parviendra dans l'avenir.

Les informations prospectives sont fondées sur des suppositions et impliquent des risques et des incertitudes, dont beaucoup sont hors de notre contrôle, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont divulgués ou impliqués par ces informations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s'y limiter, les perturbations additionnelles réelles de la chaîne logistique et l'impact de telles perturbations sur l'exécution des commandes, l'annulation des précommandes de véhicules de la Société, la radiation des titres de Taiga par le TSX suite à l'examen des correctifs relatifs à la radiation du TSX, et ceux qui sont décrits dans les rapports de gestion de la période de trois mois se terminant le 31 mars 2023, ainsi qu'à la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle de la Société déposée le 30 mars 2023 dans le profil SEDAR de la Société à sedar.com. Les énoncés prospectifs reflètent les croyances, les attentes et les hypothèses actuelles de la direction et sont fondés sur les renseignements dont elle dispose actuellement. Les lecteurs sont invités à ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs, car rien ne garantit que les circonstances, les résultats ou les résultats futurs prévus ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs se concrétiseront, ni que les plans, les intentions ou les attentes sur lesquels les énoncés prospectifs sont fondés se réaliseront. De par leur nature, les énoncés prospectifs impliquent des risques et des incertitudes connus et inconnus ainsi que d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux envisagés dans ces énoncés.

Toutes les informations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse sont assujetties à la mise en garde qui précède, et rien ne garantit que les résultats ou les développements que nous anticipons se concrétiseront ou, même s'ils se réalisent en grande partie, qu'ils auront les conséquences ou effets escomptés sur nos activités, notre situation financière ou nos résultats d'exploitation. À moins d'indications contraires ou que le contexte ne l'indique, les informations prospectives contenues dans les présentes sont fournies en date des présentes, et, sauf si la loi applicable l'exige, nous ne nous engageons pas à mettre à jour ou à modifier de telles informations prospectives, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement.

