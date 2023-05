Les Partenariats Mondiaux et le Financement Durable Sont à L'ordre du Jour des Assemblées Annuelles 2023 du Groupe de la BID à Jeddah





Les décideurs politiques et les chefs d'entreprise du monde débattent de la manière de s'attaquer aux obstacles au développement durable lors des assemblées annuelles du Groupe de la BID.

Organisée sous le thème « Partenariat pour repousser les crises », la 48ème édition des réunions annuelles a réuni de hauts responsables gouvernementaux pour discuter d'un éventail de sujets tels que la réduction de la pauvreté, les soins de santé, l'éducation, l'autonomisation des femmes et des jeunes, la sécurité alimentaire et le changement climatique.

L'événement de quatre jours comprend des sessions plénières et des symposiums techniques pour identifier des solutions aux problèmes économiques et de développement auxquels sont confrontés les 57 pays membres du Groupe.

Lors de la journée d'ouverture, la réunion du conseil d'administration du Groupe de la BID a approuvé un financement d'une valeur de plus de USD 558 millions pour six projets dans les pays membres. Les projets se concentrent sur le soutien à la croissance inclusive et au développement des infrastructures conformément aux objectifs de développement durable (ODD). La journée a également été marquée par le lancement du « Rapport sur l'intégration de la BID pour la région arabe » qui mesure le progrès de l'intégration économique dans la région arabe.

Lors du discours d'ouverture, son excellence Dr Muhammad Al Jasser, président du Groupe de la BID a réaffirmé l'engagement du Groupe à promouvoir la résilience et à fournir des financements au sein des pays membres pour aider à surmonter les défis.

« Pour aider ses pays membres à faire face aux crises, le Groupe de la BID a lancé plusieurs initiatives, notamment un programme pour lutter contre les effets de la pandémie d'un montant de USD 4.3 milliards, et le programme de réponse à la sécurité alimentaire évalué à plus de USD 10 milliards sur les trois prochaines années, en plus de s'engager à contribuer au financement climatique d'un montant d'au moins USD 13 milliards jusqu'en 2030 ».

Parallèlement, le Forum du secteur privé du Groupe de la BID qui se tient du 11 au 13 mai en marge des réunions annuelles, ouvre la voie à des partenariats public-privé qui soutiennent des financements innovants et durables.

