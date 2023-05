Déclaration - Le gouvernement du Canada prend acte du rapport d'étude de faisabilité d'une recherche au site d'enfouissement Prairie Green - Territoire du Traité 1





OTTAWA, ON, le 12 mai 2023 /CNW/ - Territoire traditionnel non cédé de la Nation algonquine Anishinaabeg -- Aujourd'hui, l'honorable Marc Miller, ministre des Relations Couronne-Autochtones; l'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord, ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord; l'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones; et l'honorable Marco Mendicino, ministre de la Sécurité publique, ont fait la déclaration suivante :

« Les décès tragiques de femmes autochtones à Winnipeg sont déchirants et rappellent douloureusement l'urgence pancanadienne qui continue de toucher quotidiennement la vie des femmes, des filles et des personnes 2ELGBTQI+ autochtones, partout au Canada.

Leurs familles, leurs amis et leurs communautés méritent d'être soutenus alors qu'ils cherchent la guérison et la justice pour leurs proches. Il n'y a rien que nous puissions dire ou faire qui soulagera la douleur de celles et ceux qui sont touchés. Le Canada continuera de travailler avec ses partenaires autochtones et avec tous les ordres de gouvernement pour protéger et outiller les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQI+ autochtones.

En février 2023, le gouvernement du Canada a annoncé des fonds pour soutenir une étude menée par l'Assemblée des chefs du Manitoba (AMC) afin de déterminer la faisabilité de fouiller le site d'enfouissement de Prairie Green.

Aujourd'hui, l'AMC a publié le rapport d'étude de faisabilité du site d'enfouissement Prairie Green, qui conclut qu'une recherche peut avoir lieu à cet endroit. Le rapport présente une approche et les considérations relatives à la recherche et à la récupération potentielle des dépouilles de femmes autochtones. Il propose en outre des mesures concrètes à prendre pour éviter qu'une telle tragédie ne se reproduise.

Le gouvernement du Canada examine le rapport et discutera de la façon d'aller de l'avant à la lumière des recommandations avec les familles affectées et l'AMC. Notre priorité est de travailler avec les partenaires autochtones et avec tous les ordres de gouvernement pour examiner les recommandations le plus rapidement possible afin de commencer les prochaines étapes de manière ouverte et transparente, tout en gardant les familles, les communautés et les survivants au coeur de notre travail.

Nous remercions l'AMC d'avoir mené ce travail difficile, mais important pour soutenir les familles, les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQI+. Nous reconnaissons que la façon dont ce travail est entrepris, en collaboration avec les familles, les communautés et les partenaires, est tout aussi importante que les recommandations mises de l'avant.

Répondre aux appels à la justice n'est pas un processus linéaire, car mettre fin à cette crise nécessite un travail et un engagement continus de la part de tous les ordres de gouvernement, puisque les provinces, les territoires et les municipalités sont responsables des appels à la justice qui relèvent de leur compétence. Il reste encore beaucoup à faire pour résoudre la crise des femmes, des filles et des personnes 2ELGBTQI+ disparues et assassinées autochtones, et nous restons engagés dans ce travail essentiel aux côtés des Premières Nations, des Inuit et des Métis.»

Prenez soin de vous

Il existe une ligne nationale de crise, en service 24 heures par jour, 7 jours par semaine, qui offre un soutien en santé mentale à toute personne qui a besoin d'aide en lien avec les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQI+ disparues et assassinées autochtones. Pour de l'aide, composer le 1-844-413-6649.

De l'aide est aussi disponible aux Services de soutien à la santé destinés aux FFADA2E+.

Le soutien pourrait inclure des conseils professionnels axés sur la guérison, un soutien émotionnel, tels que l'écoute et l'aiguillage vers des services supplémentaires et une aide spécifique à la culture centrée sur les méthodes de guérison traditionnelles et les services des Aînés.

