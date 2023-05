INNERGEX ANNONCE LES RÉSULTATS DE L'ÉLECTION D'ADMINISTRATEURS





LONGUEUIL, QC, le 12 mai 2023 /CNW/ - Innergex énergie renouvelable inc. (TSX : INE) (« Innergex » ou la « Société ») annonce que tous les candidats figurant dans la circulaire d'information de la direction datée du 3 avril 2023 ont été élus administrateurs de la Société.

Les résultats détaillés du scrutin pour l'élection des administrateurs, qui a été tenue lors de l'assemblée annuelle générale et extraordinaire des actionnaires virtuelle ayant eu lieu le 9 mai 2023, se trouvent ci-dessous :



Votes Pour % Votes Pour Votes Contre % Votes Contre Daniel Lafrance 141 983 710 96,42 % 5 272 110 3,58 % Pierre G. Brodeur 146 847 805 99,72 % 408 015 0,28 % Radha D. Curpen 147 059 927 99,87 % 195 893 0,13 % Nathalie Francisci 145 355 085 98,71 % 1 900 735 1,29 % Richard Gagnon 143 374 359 97,36 % 3 881 461 2,64 % Michel Letellier 147 071 170 99,87 % 184 650 0,13 % Monique Mercier 144 473 135 98,11 % 2 782 685 1,89 % Ouma Sananikone 147 057 313 99,87 % 198 507 0,13 % Louis Veci 146 837 016 99,72 % 418 804 0,28 %

Le rapport des résultats de vote à propos de tous les points ayant fait l'objet d'un vote lors de l'assemblée annuelle générale des actionnaires sera déposé auprès des autorités règlementaires sous peu.

À propos d'Innergex énergie renouvelable Inc.

Innergex croit en un monde dans lequel de l'énergie renouvelable abondante favorise des communautés plus saines et encourage le partage de la prospérité depuis maintenant plus de 30 ans. À titre de producteur indépendant d'énergie renouvelable qui développe, acquiert, détient et exploite des centrales hydroélectriques, des parcs éoliens, des parcs solaires et des installations de stockage d'énergie, Innergex est convaincue que la production d'énergie à partir de sources renouvelables ouvrira la voie à un monde meilleur. Innergex exerce ses activités au Canada, aux États-Unis, en France et au Chili et gère un important portefeuille de 87 actifs de haute qualité en exploitation d'une puissance installée nette de 3 696 MW (puissance installée brute de 4 245 MW) et d'une capacité de stockage d'énergie de 159 MWh, dont 40 centrales hydroélectriques, 35 parcs éoliens, 11 parcs solaires et 1 installation de stockage d'énergie par batteries. Elle détient également une participation dans 12 projets en développement d'une puissance installée nette totale de 709 MW (puissance installée brute de 747 MW) et d'une capacité de stockage d'énergie de 605 MWh, dont 5 installations sont présentement en construction, et des projets potentiels qui en sont à différents stades de développement d'une puissance installée brute totale de 8 883 MW. Son approche de création de valeur pour les actionnaires est de générer des flux de trésorerie constants, de présenter un attrayant rendement ajusté au risque et de distribuer un dividende stable.

SOURCE Innergex Énergie Renouvelable Inc.

12 mai 2023 à 14:04

Communiqué envoyé leet diffusé par :