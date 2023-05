Cloverly annonce une levée de fonds de 19 millions de dollars de série A et la validation de la nouvelle plateforme des fournisseurs du marché volontaire du carbone





ATLANTA, 12 mai 2023 /PRNewswire/ -- Cloverly, une plateforme d'action climatique basée sur la technologie, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait obtenu un financement de série A de 19 millions de dollars. L'investissement, mené par Grotech Ventures , un investisseur technologique mondial de premier plan, a été rejoint par d'autres entreprises leaders, notamment Aquiline Technology Growth , Impact Engine , Mission One Capital , New Climate Ventures et CreativeCo Capital , et soutenu par des investisseurs existants, tels que Tech Square Ventures , SoftBank Opportunity Fund , Circadian Ventures , Knoll Ventures , SaaS Ventures et Panoramic Ventures . Ce financement permettra de poursuivre le développement de l'infrastructure numérique de Cloverly, leader dans le secteur des marchés volontaires du carbone, notamment la nouvelle plateforme pour les fournisseurs, qui aide les acheteurs, les fournisseurs et presque toutes les autres entreprises à accroître facilement leur impact. La série A permettra également de tripler l'équipe de Cloverly et de lancer un deuxième siège à Londres afin de répondre à la demande mondiale des clients.

L'innovation dans un secteur essentiel

Selon le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat ( GIEC ), « le déploiement de l'élimination du dioxyde de carbone (CDR) pour contrebalancer les émissions résiduelles difficiles à supprimer est inévitable si l'on veut parvenir à des émissions nettes de CO2 ou de GES nulles ». Le marché volontaire du carbone (MVC) représente un mécanisme essentiel pour favoriser une action climatique immédiate en s'attaquant dès aujourd'hui aux émissions inévitables, parallèlement aux réductions d'émissions à grande échelle nécessaires pour éviter le changement climatique à l'avenir. Selon l' Académie nationale des sciences , 10 milliards de tonnes supplémentaires de dioxyde de carbone devront être éliminées chaque année d'ici à 2050 pour atteindre les objectifs mondiaux en matière d'émissions. Ce besoin pressant alimente une croissance incroyable pour ces marchés, qui devrait atteindre 50 milliards de dollars d'ici 2030 selon McKinsey et la Taskforce on Scaling Voluntary Carbon Markets (groupe de travail sur la mise à l'échelle des marchés volontaires du carbone). Cependant, malgré la croissance et l'urgence, le marché volontaire du carbone manque de nombreux éléments fondamentaux nécessaires pour avoir un impact significatif à grande échelle.

Cloverly s'attaque à ces problèmes d'accès, de facilité, de confiance et de transparence depuis sa création en tant que première API au monde pour les crédits carbone. L'entreprise s'est développée pour devenir la principale infrastructure numérique alimentant le VCM, en partenariat avec des leaders mondiaux tels qu'American Express, Salesforce, Visa, et bien d'autres. Les entreprises peuvent rapidement intensifier leur action climatique en achetant directement des crédits carbone de qualité ou en intégrant la technologie Cloverly dans leurs propres produits, services ou chaînes d'approvisionnement. Les fournisseurs de projets peuvent également changer d'échelle en s'appuyant sur la Cloverly Marketplacetm ainsi que sur le logiciel fournisseur de Cloverly qui leur permet de gérer des opérations commerciales essentielles telles que la gestion des stocks, la distribution multicanal et le suivi des ventes de crédits. La nouvelle plateforme de fournisseurs propose des crédits de fournisseurs innovants tels que Tradewater , Therm , KOKO Networks et CarbonCure .

« Cloverly constitue un champion solide alors que nous cherchons à développer notre distribution de crédits carbone », a ajouté Rahul Misra, responsable des produits et des opérations carbone de CarbonCure. « La valeur qu'ils apportent à la fois en présentant notre solution et par le biais de leur véritable partenariat est importante tandis que nous naviguons sur le marché volontaire du carbone très dynamique et que nous nous engageons auprès d'une gamme variée d'acheteurs de crédits. »

La demande du marché

Les données sur les dépenses des consommateurs confirment non seulement l'impératif environnemental d'atténuer le changement climatique, mais aussi la demande du public d'intégrer des choix durables dans nos vies. Un rapport NielsenIQ de 2022 montre que 30 % des consommateurs sont plus enclins à acheter des produits durables et un rapport de 2022 de la Wharton School of Business souligne que deux tiers des consommateurs sont prêts à payer plus cher pour des produits durables. L'intégration de l'action climatique dans les expériences des utilisateurs et les feuilles de route des produits est l'une des plus grandes opportunités que les entreprises peuvent exploiter pour répondre à cette demande avérée du marché.

« Nous ne pouvons pas attendre : nous devons agir maintenant », a déclaré Jason Rubottom, PDG de Cloverly. « L'importance du marché volontaire du carbone démontre une demande sans précédent pour des solutions qui permettent aux entreprises et aux consommateurs de contribuer activement à l'action climatique. Cloverly est particulièrement bien placée pour faciliter cet engagement et ce tour de table en est la preuve. »

« Lors de notre audit préalable, nous avons parlé à de nombreux clients de Cloverly. Nous avons été frappés par la passion qu'ils avaient pour le produit et l'équipe de Cloverly », se souvient Lawson Devries, partenaire général de Grotech Ventures. « Il est apparu clairement que Cloverly ne s'était pas seulement imposé comme un leader mondial sur un marché important, mais qu'il apportait une réelle valeur ajoutée à ses parties prenantes et avait un impact positif sur la lutte contre le changement climatique au sens large. Nous sommes ravis de faire partie de ce projet. »

« Il a été remarquable de voir Cloverly évoluer depuis son premier cycle de financement », a déclaré Vasant Kamath de Tech Square Ventures, l'investisseur principal initial de la société. « Voir le produit et l'équipe se développer rapidement pour devenir un acteur de classe mondiale en quelques années seulement est un témoignage de leur innovation continue pour répondre à ce besoin critique du marché. »

À propos de Cloverly

Cloverly a été lancée comme la première API pour les crédits carbone et constitue aujourd'hui l'infrastructure numérique la plus avancée alimentant les marchés volontaires du carbone. Avec pour mission d'intensifier l'action climatique à fort impact, Cloverly bénéficie aujourd'hui de la confiance de plus de 200 entreprises dans le monde entier, couvrant les services financiers, la technologie, la comptabilité ESG/carbone, la chaîne d'approvisionnement, le commerce électronique, et plus encore, avec des dizaines de développeurs de projets et de fournisseurs de premier plan qui utilisent la plateforme Cloverly pour gérer leurs opérations de crédits de carbone. Pour plus d'informations, consultez le site http://launch.cloverly.com/home .

À propos de Grotech Ventures

Fondée en 1984, Grotech Ventures est un investisseur précoce de premier plan dans les entreprises technologiques à fort potentiel. Grotech recherche des investissements novateurs et précoces dans l'ensemble du paysage technologique et continue d'investir et d'apporter une valeur ajoutée tout au long du cycle de vie de chaque entreprise de son portefeuille. La société dispose d'une combinaison solide de soutien financier, de relations industrielles et d'une expertise approfondie dans le domaine et l'exploitation pour accélérer la croissance. Avec plus de 1 milliard de dollars de capital engagé, Grotech soutient les entreprises en phase de démarrage grâce à des investissements à partir de 500 000 dollars. Pour plus d'informations, consultez le site http://www.grotech.com .

