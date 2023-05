GIGA Carbon Neutrality Inc. (GCN) signe un partenariat stratégique mondial avec Carbon Trade eXchange (CTX)





GIGA Carbon Neutrality Inc. (« GCN ») a annoncé aujourd'hui la signature d'un accord de partenariat stratégique avec Carbon Trade eXchange (« CTX »), basé à Londres, et sa société mère technologique australienne Global Environmental Markets (« GEM ») pour étendre la technologie et le commerce CTX à l'échelle mondiale.

CTX a lancé une version White Label de sa technologie de marché du carbone. Ce partenariat permettra à GCN de négocier des accords avec des plateformes d'échange de carbone et des bourses régulières du monde entier pour fournir aux acheteurs un accès au marché au comptant aux crédits carbone, aux REC (certificats d'énergie renouvelable) et aux compensations. Un marché mondial du carbone alimenté par l'IA et la technologie blockchain sera ainsi créé avec des contrats à terme sur le carbone basés sur des crédits carbone fiables de haute qualité provenant de centaines de projets dans plusieurs registres du carbone. Il s'agit notamment du registre MDP de la CCNUCC, de Verra VCS et de Gold Standard.

GCN s'engage à soutenir l'expansion de l'octroi de licences d'infrastructure technologique GEM pour les méta-registres nationaux du carbone afin que les nations activent leurs engagements dans le cadre de l'Accord de Paris et la création d'ITMO ou de crédits carbone volontaires comme le Global Carbon Registry (GCR) récemment lancé et les Principes fondamentaux du carbone récemment publiés par le Conseil d'intégrité pour les marchés volontaires du carbone.

CTX, GEM et GCN travailleront ensemble pour étendre la création de crédits volontaires à l'échelle mondiale et exécuter des échanges de crédits à plus grande échelle, réunissant ainsi le réseau commercial et financier de GCN avec les 15 années d'expérience intégrées dans l'infrastructure technologique de CTX et GEM pour l'avenir de notre planète. »

Wayne Sharpe, PDG de CTX, déclare : « Les marchés actuels du carbone doivent être multipliés par un facteur de 10 à 100 pour réduire les émissions de CO2 à l'échelle mondiale et atteindre les objectifs de l'Accord de Paris. L'infrastructure actuelle du registre est insuffisante.

Les bourses du monde entier ont du mal à gérer les exigences uniques en matière d'échange de carbone sur les marchés volontaires, qui fournissent le financement climatique indispensable par l'intermédiaire de crédits carbone. CTX fournira et prendra en charge la technologie requise, puis les acheteurs décideront. »

Richard Martin, PDG de GCN, ajoute que « cet accord de partenariat stratégique est une grande opportunité pour GCN d'utiliser son vaste réseau de partenaires, d'affiliés et d'investisseurs pour accélérer nos plans d'expansion mondiale avec un ensemble éprouvé d'infrastructures de technologie carbone. »

À propos de Carbon Trade eXchange (CTX) : CTX est la première et la plus importante bourse volontaire de carbone au monde, négociant plusieurs normes de crédit et types de projets avec des prix de gros transparents. Négociant depuis son siège social à Londres depuis 2008, CTX dessert plus de 500 membres dans plus de 50 pays à travers le monde avec des transactions T+0 en ligne 24/7/365.

À propos de Global Environmental Markets (GEM) : GEM conçoit et développe des solutions de technologie financière environnementales, notamment des plateformes, échanges, registres et interfaces de négoce. Basé en Australie, GEM est propriétaire de la technologie IP CTX ainsi que d'une suite de solutions B2B/B2C.

À propos de GIGA Carbon Neutrality Inc. (GCN) : GCN est un intégrateur de services et de produits sur le marché mondial du transport et des équipements commerciaux intelligents pour atteindre efficacement les objectifs de neutralité carbone de ses clients. GCN et ses partenaires proposent la fabrication d'équipements automobiles, des technologies complètes, des plateformes d'exploitation, des données énergétiques et des services de crédit carbone. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site Web : https://gigacarbonneutrality.com/

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

12 mai 2023 à 07:25

Communiqué envoyé leet diffusé par :