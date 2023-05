Annonce des finalistes des prix internationaux : The Smarter E Europe célèbre les dernières innovations pour le nouveau monde de l'énergie





En plus de présenter les dernières technologies, solutions et modèles commerciaux pour le nouveau monde de l'énergie, la plus grande plateforme européenne pour l'industrie de l'énergie, The smarter E Europe, et ses quatre expositions célèbreront également les pionniers et les innovateurs qui sont à l'origine de ces idées. Les meilleurs de chaque catégorie seront récompensés par les prix The smarter E AWARD, Intersolar AWARD, ees AWARD et ? nouveauté de cette année ? Power2Drive AWARD et EM-Power AWARD. Les finalistes de ces prix internationaux viennent d'être révélés par le groupe d'experts, et les lauréats seront annoncés le 13 juin 2023 ? à la veille de The smarter E Europe ? à l'International Congress Center München (ICM). The smarter E Europe et ses quatre expositions (Intersolar Europe, ees Europe, Power2Drive Europe et EM-Power Europe) se tiendront du 14 au 16 juin 2023 à Messe München. 2 200 exposants répartis dans 17 salles d'exposition avec une énorme surface d'exposition de 180 000 mètres carrés accueilleront plus de 85 000 visiteurs venus de 160 pays différents.

Intelligente, innovante, interdisciplinaire ? la plus grande plateforme européenne pour l'industrie de l'énergie, The smarter E Europe, met en lumière des sujets clés pour le nouveau monde de l'énergie, en particulier l'énergie solaire, les technologies de stockage, la gestion de l'énergie, les réseaux intelligents et la mobilité électrique. The smarter E AWARD 2023 célèbre des projets exceptionnels impliquant une collaboration intersectorielle et, en 2023, plusieurs start-ups figurent parmi les finalistes. La société allemande HPS Home Power Solutions associe des systèmes photovoltaïques (PV) au stockage de l'énergie sous forme d'hydrogène et utilise sa technologie révolutionnaire pour alimenter, pour la première fois, l'ensemble d'une propriété commerciale (dans la ville de Meckenheim, juste à côté de Bonn) en électricité et en chaleur 100 % neutres en carbone. Par ailleurs, Fenecon, une société basée en Basse-Bavière, a mis au point la première station de recharge pour les bus électriques qui seront utilisés sur le réseau de transport public suisse. Les autres finalistes sont la société allemande Maschinenfabrik Reinhausen et la société espagnole Wallbox Chargers.

L'industrie solaire a fait de l'efficacité sa mission, qu'il s'agisse des modules PV, des onduleurs de chaîne pour les installations autonomes ou des systèmes de montage et de surveillance améliorés. Les finalistes du prix Intersolar AWARD 2023 en sont de brillants exemples. L'introduction des objectifs de protection du climat de l'Union européenne et la flambée des prix de l'énergie continuant à stimuler la demande de modules PV sur le marché résidentiel, les fabricants ont réagi en développant des modules de plus en plus performants d'une taille maximale de deux mètres carrés, comme le démontrent les modules ABC de Shenzhen Aiko Digital Energy Technology (Chine). Les modules PV flexibles de l'entreprise israélienne Apollo Power, finaliste du prix AWARD, sont également un excellent exemple du nombre croissant de solutions spécialisées développées pour les toits dont la capacité de charge est réduite. La technologie des pompes à chaleur étant de plus en plus répandue, la demande croissante de production simultanée d'électricité et de chaleur à basse température à l'aide de modules photovoltaïques thermiques (PVT) constitue une autre tendance majeure. Le module Sunmaxx PX-1 de la société allemande Sunmaxx PVT en est un exemple fantastique et mérite amplement de figurer parmi les finalistes du prix Intersolar AWARD de cette année.

Les batteries et les systèmes de stockage de l'énergie sont des technologies essentielles si nous voulons parvenir à un approvisionnement énergétique fiable à partir de sources renouvelables. Le stockage de l'énergie devient un sujet de plus en plus important, comme en témoignent les finalistes présélectionnés pour les prix ees AWARDs 2023. Cette année, la majorité des produits et solutions pionniers sélectionnés par le groupe d'experts sont issus du domaine des systèmes de stockage résidentiels. La demande de systèmes de stockage mobiles compacts avec onduleurs, qui peuvent être utilisés à la fois sur le réseau et comme système hors réseau en liaison avec des installations de balcons photovoltaïques, est en pleine croissance, et le système EcoFlow PowerStream du finaliste EcoFlow (Chine) est un excellent exemple de cette technologie. Une autre tendance, en termes de chimie cellulaire, est celle des cellules lithium-fer-phosphate, comme le montrent le système de stockage TrinaStorage Elementa et un système de stockage résidentiel modulaire d'Huawei.

Cette année, pour la première fois, les technologies et les modèles d'entreprise favorisant la mobilité sans émissions seront récompensés par le tout nouveau prix Power2Drive AWARD. Les finalistes présélectionnés ont tous développé des produits et des services révolutionnaires dans les domaines de la mobilité électrique et de l'infrastructure de recharge, des solutions de charge bidirectionnelle, des services de mobilité ou des solutions logicielles. Actuellement, l'une des grandes tendances de l'industrie est d'optimiser les stations de recharge alimentées par des panneaux photovoltaïques avec des boîtiers muraux à courant alternatif utilisant la recharge monophasée et triphasée, comme le démontre l'eCharger du finaliste SMA Solar Technology (Allemagne). Un autre domaine clé pour 2023 est le développement de stations de recharge pour les véhicules électriques légers, tels que les scooters ou les vélos électriques, destinées à être utilisées dans les espaces publics. Bon nombre de ces stations de recharge sont dotées de modules solaires intégrés et la station de recharge Helios du finaliste Solum Photovoltaic Innovation (Espagne) est un exemple fantastique de cette technologie.

Le prix EM-Power AWARD est également une nouveauté. Ce tout nouveau prix récompense les sociétés dont les technologies et services pionniers ont apporté une contribution précieuse à un approvisionnement stable en énergie renouvelable 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Les produits et solutions développés par les finalistes du prix EM-Power AWARD 2023 aident à intégrer les énergies renouvelables, les systèmes de stockage, les consommateurs privés, la mobilité électrique et les concepts de production d'électricité à partir de la chaleur dans le système énergétique ou permettent de surveiller et de contrôler les flux d'énergie à tous les niveaux du réseau et entre les participants au réseau. Parmi les finalistes figurent des solutions innovantes de gestion de l'énergie telles que LEWIZ du finaliste Xemex (Belgique), le boîtier WATTSTER de Wattando (Allemagne), le système ChargePilot de The Mobility House (Allemagne) et le système de gestion de l'énergie d'EnExpert (Italie).

Les lauréats de tous ces prix industriels prestigieux ? The smarter E AWARD, Intersolar AWARD, ees AWARD, Power2Drive AWARD et EM-Power AWARD ? seront annoncés dans la salle 1 de l'International Congress Center München (ICM) le 13 juin 2023 à 18 h 00, dans le cadre d'une cérémonie de célébration de leurs réalisations.

