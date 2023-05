Le vice-premier ministre Roban ouvrira les portes du Bermuda Climate Summit (26 et 27 juin)





Le vice-premier ministre des Bermudes, Walter Roban, JP, député, lancera la deuxième édition du Bermuda Climate Summit, présenté par la Agence de développement des affaires des Bermudes (BDA), en partenariat avec KBRA, le 26 juin.

Le vice-premier ministre discutera des principaux atouts des Bermudes en tant que capital mondial de financement des risques climatiques dans le cadre d'une conversation d'ouverture, en bord de mer, avec Mark Baker, président et CEO, KBRA.

Le vice-premier ministre Roban déclare : « Je me réjouis à l'idée de participer une fois de plus au Bermuda Climate Summit afin de souligner les atouts des Bermudes en matière de financement des risques climatiques, y compris notre solide environnement réglementaire, notre longue histoire de gérance environnementale et notre expérience approfondie des services financiers. »

Le discours d'ouverture sera prononcé par Joshua Rosenberg, Chief Risk Officer, Federal Reserve Bank of New York.

Parmi les autres sessions confirmées figurent : The Power of Partnerships, qui sera animé par Jeff Manson, VP principal de la souscription et responsable du partenariat mondial avec le secteur public, Renaissance Re Ltd, au côté des panélistes Ekhosuehi Iyahen, secrétaire générale, Insurance Development Forum ; Sid Miller, administrateur, Climate Wise ; Rebekah Clement, responsable de la durabilité, Lloyds, et présidente du SMI Climate Action Committee ; et Tim Nielander, fondateur et président, GP3 Institute.

Impact du changement climatique sur la fréquence et la gravité des ouragans de l'Atlantique sera modéré par Marla Pourrabbani, scientifique des données, responsable principale, ESG et durabilité, Deloitte, au côté des panélistes Pete Dailey, responsable de la recherche, Aeolus ; Liz Henderson, coresponsable de l'analyse des catastrophes, directrice générale exécutive, solutions de réassurance, Aon ; Peter Sousounis, VP/directeur, recherche sur le changement climatique, Verisk ; Craig Tillman, président, RenaissanceRe Risk Sciences.

Net zéro ? sera modéré par Miqdaad Versi, responsable ESG, Oxbow Partners, Royaume-Uni, au côté des panélistes Rachael Dalheise, responsable de la durabilité, Convex ; Andrew MacFarlane, responsable des questions climatiques, AXA XL, une division d'AXA ; et Andrew Smith, responsable de risques et de la durabilité, Conduit Re.

Risque climatique mondial avec la participation de Mark Guishard, ancien directeur, Bermuda Weather Service ; Raveem Ismail, responsable de la souscription paramétrique, Africa Specialty Risks (ASR Re) ; et Simon Young, directeur principal, Willis Towers Watson.

Qu'est-ce qui nous attend aux États-Unis ? sera modéré par John Huff, président et CEO, Association of Bermuda Insurers and Reinsurers (ABIR), au côté des panélistes Ricardo Lara, commissaire aux assurances, California Department of Insurance ; et Lori Wing-Heier, directrice Alaska Division of Insurance, et National Association of Insurance Commissioners (NAIC) Representative, Sustainable Insurance Forum.

Chlora Lindley-Myers, présidente de la NAIC et directrice du Missouri Department of Commerce and Insurance prendra la parole lors de la session intitulée The U.S. Federal Flood Programme and the (Re)Insurance Sector modérée par Peter Giacone, responsable mondial des assurances, KBRA, au côté des panélistes Chris Brown, associé, Mindset ; et Andy Neal, directeur général, partenariats public-privé, Aon.

David Hart, CEO de la BDA : « Le thème de l'événement de cette année est Bermuda - Climate Central, et nous sommes honorés de voir le vice-premier ministre Roban se joindre à nous pour ouvrir le Bermuda Climate Summit 2023. Nous sommes également heureux d'accueillir tant d'experts en climat dans différents domaines, qui se rendent aux Bermudes pour présenter à notre public les raisons pour lesquelles le climat est un sujet si important. Nous sommes également impatients de rencontrer les investisseurs étrangers pour leur démontrer pourquoi les Bermudes sont la destination idéale pour développer des solutions de financement des risques climatiques. »

Cliquez ici pour vous inscrire à cet événement majeur. Les participants internationaux sont également invités à réserver leurs chambres d'hôtel en ligne avant le 25 mai pour bénéficier de tarifs spéciaux à notre hôtel événementiel, le Hamilton Princess & Beach Club.

La BDA est reconnaissante pour le soutien continu de son sponsor principal, KBRA, ainsi que de son sponsor diamant Conduit Re ; sponsor platine Aon ; sponsors or Deloitte, Fidelis et Hub Culture ; et sponsors argent Aeolus, Aspen, AXA XL, Belco et KPMG. Nos sponsors de soutien sont Butterfield et HSBC. Nos partenaires médias sont The Insurer, Insurance Insider et Bermuda:Re+ILS. Goslings est notre partenaire de spiritueux. D'autres opportunités de parrainage sont encore disponibles ; veuillez écrire à [email protected] si vous souhaitez participer.

11 mai 2023 à 18:15

