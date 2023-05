Cell Easy choisit le Dr Sébastien Ribault, expert en CDMO, comme directeur indépendant du conseil d'administration, afin d'accélérer sa croissance rapide.





Cell-Easy SAS (« Cell-Easy »), une organisation de développement et de fabrication sur contrat (CDMO) en croissance rapide qui se spécialise dans la thérapie cellulaire, a nommé le Dr Sebastien Ribault, titulaire d'un PhD, à son conseil d'administration pour davantage accélérer sa croissance.

Cell-Easy, l'un des façonniers les plus importants, a de bonnes pratiques de fabrication (BPF) de cellules immunitaires (cellules T, NK) et de cellules souches adultes (CSM, iPS). Depuis 2020, l'entreprise continue de conquérir le marché des cellules génétiquement modifiées telles que CAR-T et CAR-NK, tout en élargissant son offre de services de développement et d'analyse. Afin d'accélérer ses plans d'expansion et de renforcer son leadership sur le marché de la thérapie des cellules immunitaires, Cell-Easy a le plaisir d'annoncer la nomination de Sébastien Ribault, doctorant, au sein de son conseil d'administration.

Sébastien possède presque trente ans d'expérience en tant que dirigeant dans les secteurs du façonnage pharmaceutique et des biotechnologies. Il a également connu de multiples succès dans l'expansion de services de façonnage pharmaceutique de bout en bout. Il a commencé sa carrière dans le domaine de la biotechnologie, au sein de la biotech spécialisée dans la transgénèse, avant de passer à l'industrie de l'instrumentation et des CDMO. Plus récemment, Sébastien était vice-président et responsable du CDMO des produits biologiques et des vecteurs viraux chez Merck Life Science, où il a fait montre de son expertise en matière de croissance rapide. Sébastien est l'actuel directeur commercial d'Oxford Biomedica, l'un des principaux spécialistes des vecteurs viraux, qui sont d'ailleurs utilisés dans le processus de production de cellules CAR-T et CAR-NK.

Guillaume Costecalde, cofondateur et président de Cell-Easy, a déclaré : « Alors que nous continuons à élargir notre organisation pour répondre à la demande croissante des clients, nous sommes ravis d'accueillir Sébastien au sein de l'équipe. Grâce à son expérience en matière de leadership en expansion rapide, il fournira des conseils stratégiques pour faire en sorte que Cell-Easy devienne le leader du marché. »

Sébastien Ribault a ajouté : « Cette nomination au conseil d'administration de Cell-Easy en cette période passionnante pour l'entreprise me fait très plaisir. Cell-Easy a déjà mis en place une équipe exceptionnelle et a réussi à mener à bien ses activités clés en un temps record. J'ai hâte de contribuer au parcours de l'entreprise dans la mesure où elle souhaite faire évoluer son façonnage de thérapie cellulaire, en mettant l'accent sur les cellules génétiquement modifiées et les services analytiques, en s'appuyant sur ses solides bases et son expertise de pointe dans l'industrie. »

Grâce à sa volonté d'élargir sa gamme de services et à son équipe de direction expérimentée, Cell-Easy est bien placée pour poursuivre sa croissance et son succès en tant que partenaire de confiance pour les entreprises biotechnologiques et pharmaceutiques qui cherchent à développer et à concevoir des thérapies cellulaires innovantes.

À propos de Cell-Easy

Cell-Easy est fière de ses compétences en matière de fabrication BPF, associées à une assurance qualité solide et à un soutien réglementaire pour garantir le bon déroulement du processus. Cell-Easy offre une variété de services, dans la fabrication de produits de thérapie cellulaire qualifiés (cellules T, cellules NK, CSM, iPS) et cellules génétiquement modifiées (Car-T, CAR-NK) avec un vaste catalogue de services de développement et d'analyse. La taille relativement modeste de son équipe lui permet de s'adapter aux besoins spécifiques et aux préférences des clients.

11 mai 2023 à 17:10

