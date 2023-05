LA COMPAGNIE D'ASSURANCE GÉNÉRALE CO-OPERATORS PUBLIE SES RÉSULTATS DU PREMIER TRIMESTRE DE 2023





Puisque la présentation des résultats de 2023 respecte dorénavant les nouvelles normes comptables pour les contrats d'assurance (IFRS 17) et les instruments financiers (IFRS 9), les résultats de 2022 ont été revus dans la mesure du possible. Ce communiqué sur les résultats trimestriels doit être lu en parallèle avec le rapport annuel 2022 de la Société, ainsi qu'avec ses états financiers intermédiaires consolidés condensés non audités et son rapport de gestion du premier trimestre de 2023, qui expliquent plus en détail les nouvelles normes et les changements connexes. Ces documents sont accessibles sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com . Tous les montants sont exprimés en dollars canadiens, sauf indication contraire.

GUELPH, ON, le 11 mai 2023 /CNW/ - La Compagnie d'assurance générale Co-operators (Co-operators Générale) a communiqué aujourd'hui ses résultats financiers consolidés pour le trimestre clos le 31 mars 2023. Le résultat net consolidé s'est établi à 23,2 millions de dollars, comparativement à un résultat net de 72,2 millions de dollars pour le trimestre correspondant de 2022. Par conséquent, le résultat par action ordinaire du trimestre s'est établi à 0,82 $, comparativement à un résultat par action ordinaire de 2,60 $ pour la même période l'an dernier.

« Le début de l'année n'a pas été facile, en raison de l'augmentation des coûts par réclamation et de l'évolution défavorable des sinistres dans tous nos principaux secteurs d'activité », explique Rob Wesseling, chef de la direction de Co-operators. « Malgré tout, notre solide situation financière et de trésorerie nous permet d'investir dans une société durable et résiliente aux changements climatiques, tout en continuant à offrir une sécurité financière à long terme aux Canadiennes et Canadiens et à nos collectivités. »

FAITS SAILLANTS FINANCIERS DE CO-OPERATORS GÉNÉRALE AU PREMIER TRIMESTRE

(en millions de dollars, sauf pour le résultat par action et les ratios)



Premier trimestre Premier trimestre

2023 2022 (révisé) Principales données financières



Primes directes souscrites (PDS) 994,1 902,6 Produit net des activités d'assurance 1 017,6 956,9 Résultat net 23,2 72,2 Total de l'actif1 7 145,5 7 134,9 Capitaux propres1 2 664,2 2 601,8





Principaux indicateurs de succès



Croissance des PDS2 10,1 % 7,8 % Croissance du produit net des activités d'assurance2 6,3 % s. o. Résultat technique, excluant l'actualisation et l'ajustement pour le risque (34,0) 59,5 Résultat par action ordinaire 0,82$ 2,60$ Rendement des capitaux propres 3,6 % 11,9 % Ratio combiné, excluant l'actualisation et l'ajustement pour le risque 103,3 % 93,8 % Test du capital minimal (TCM)1 256 % 251 %

1 L'état de la situation financière et les résultats du TCM pour 2022 sont en date du 31 décembre 2 Les ratios pour la même période de l'exercice précédent n'ont pas été revus ou ne sont pas disponibles en raison du passage à l'IFRS 17 le 1er janvier 2023



ANALYSE DU PREMIER TRIMESTRE

Au premier trimestre de l'année, les primes directes souscrites (PDS) ont augmenté de 10,1 % ou 91,5 millions de dollars par rapport au trimestre correspondant de 2022. Cette hausse a été observée dans tous nos secteurs d'activité et toutes nos régions. Du côté de l'assurance auto et entreprise, la croissance des PDS est attribuable à un nombre plus important de polices en vigueur et à une majoration des primes moyennes. En ce qui concerne l'assurance habitation et agricole, la hausse s'explique principalement par des primes moyennes plus élevées. Les PDS ont continué d'augmenter en assurance voyage et dans toutes les autres branches d'assurance, étant donné qu'il y avait encore des restrictions sanitaires en place au même trimestre de l'exercice précédent.

Le montant net des sinistres et frais de règlement non actualisés a augmenté de 103,0 millions de dollars par rapport au trimestre correspondant de 2022, ce qui a entraîné une détérioration de notre ratio sinistres-primes, excluant l'actualisation et l'ajustement pour le risque, de 6,4 points de pourcentage, pour passer à 67,9 %. La hausse du coût des réclamations et des frais connexes est principalement attribuable à une augmentation du nombre de sinistres (selon l'année de survenance en cours) et à un rajustement défavorable des provisions pour les sinistres survenus au cours de l'exercice précédent en assurance auto, habitation et entreprise, et ce, particulièrement en Ontario. Notre ratio frais-primes de 35,4 % a augmenté de 3,1 points de pourcentage par rapport au premier trimestre de 2022. La hausse de la commission de transition versée aux représentants et représentantes, les dépenses stratégiques plus importantes et les frais liés au personnel plus élevés sont tous des facteurs ayant contribué à cette détérioration. Par conséquent, notre ratio combiné, excluant l'actualisation et l'ajustement pour le risque, s'est établi à 103,3 % au cours du trimestre, soit un bond de 9,5 points de pourcentage par rapport à la même période de l'exercice précédent.

La courbe des taux d'actualisation utilisée pour évaluer le passif des sinistres a diminué au cours du trimestre, se traduisant par une incidence défavorable de l'actualisation et de l'ajustement pour le risque de 41,7 millions de dollars. La diminution de la courbe des taux d'actualisation pendant la période en cours contraste avec la forte augmentation de cette courbe au cours de la même période de l'exercice précédent, et l'incidence de l'actualisation et de l'ajustement pour le risque a entraîné une variation défavorable globale de 112,8 millions de dollars. Par conséquent, notre ratio combiné, incluant l'incidence de l'actualisation et de l'ajustement pour le risque, est passé à 107,4 %, soit une détérioration de 21,0 points de pourcentage par rapport à la même période de l'exercice précédent.

Les revenus et profits nets de placement se sont établis à 103,3 millions de dollars pour le trimestre, ce qui représente une hausse de 140,8 millions de dollars comparativement aux pertes nettes totales de 37,5 millions de dollars au cours du trimestre correspondant de 2022. Cette augmentation est principalement attribuable aux gains de notre portefeuille d'actions, aux profits latents de notre portefeuille d'obligations et aux intérêts plus élevés.

Notre situation financière et de trésorerie ainsi que nos liquidités demeurent solides, ce qui nous permet de continuer à servir notre clientèle et à répondre à ses besoins, tout en respectant nos axes stratégiques. Notre portefeuille de placements est composé d'actifs bien diversifiés de grande qualité. Notre cote de crédit demeure élevée avec 96,1 % de notre portefeuille considéré de première qualité, et 82,1 % ayant obtenu la cote A ou une cote supérieure. Notre portefeuille d'actions est composé à 84,2 % de titres canadiens.

CAPITAL

La situation de trésorerie de Co-operators Générale demeure solide. La société a obtenu un résultat de 256 % au test du capital minimal au 31 mars 2023, ce qui dépasse largement les cibles interne et réglementaire.

MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Ce document peut contenir des énoncés et renseignements prospectifs portant notamment sur les activités, les objectifs, les stratégies, la situation financière et la performance de Co-operators Générale. Les énoncés de nature prospective se reconnaissent généralement par l'emploi, à la forme affirmative ou négative, de verbes prospectifs comme « pouvoir », « s'attendre », « planifier », « estimer », « avoir l'intention de », « croire », « envisager », « prédire », « risquer de » et « continuer », ou de verbes au conditionnel et de substantifs ou d'adjectifs comme « tendance » et « éventuel », et par l'emploi d'autres expressions similaires. Ces énoncés ne sont pas garants de la performance future et ils comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont prévus dans ces énoncés et renseignements prospectifs. Même si nous estimons que les prévisions reflétées dans les énoncés et renseignements prospectifs soient raisonnables, rien ne garantit que ces prévisions se révéleront exactes. Par conséquent, nous ne déclarons aucunement que les résultats réels obtenus seront, en totalité ou en partie, ceux qu'expriment les énoncés et renseignements prospectifs. Pour en savoir plus, consultez notre rapport de gestion du premier trimestre de 2023 ainsi que notre rapport annuel 2022.

À PROPOS DE NOUS

Co-operators Générale est une cheffe de file canadienne de l'assurance multiproduit qui fait partie du Groupe Co-operators limitée (Co-operators). Co-operators est une coopérative canadienne de services financiers de premier plan qui offre des solutions d'assurance multibranches et de placement ainsi que des services et des conseils personnalisés afin d'aider les Canadiens et Canadiennes à bâtir et à consolider leur sécurité financière. Son actif sous administration s'élève à plus de 58 milliards de dollars. Co-operators, qui offre des conseils de confiance à la population canadienne depuis 78 ans, est réputée pour son engagement communautaire et ses efforts visant à créer un avenir plus durable. Ayant atteint son objectif de devenir équivalente carboneutre en 2020, Co-operators est déterminée à atteindre ses objectifs zéro émissions nettes dans ses activités et ses placements d'ici 2040 et 2050, respectivement. Co-operators se classe également parmi les 50 meilleures entreprises responsables au Canada selon Corporate Knights. Pour en savoir plus, consultez le site www.cooperators.ca.

Les actions privilégiées de catégorie E, série C de Co-operators Générale sont négociées à la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole CCS.PR.C. Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.cooperators.ca.

