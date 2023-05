Le gouvernement du Canada fournit une aide à l'Alberta pour lutter contre les feux de forêt





OTTAWA, ON, le 11 mai 2023 /CNW/ - L'honorable Bill Blair, président du Conseil privé du Roi pour le Canada et ministre de la Protection civile, a approuvé la demande d'aide fédérale de la province de l'Alberta afin d'appuyer leurs efforts pour lutter contre les importants feux de forêt dans la province.

L'Alberta connaît actuellement une saison des feux de forêt bien au-dessus de la moyenne saisonnière et a déployé toutes les ressources provinciales et locales disponibles pour répondre aux feux dans toute la province, particulièrement dans les parties nord et centre de la province.

En réponse à cette demande d'aide, l'honorable Anita Anand, ministre de la Défense nationale, a autorisé les Forces armées canadiennes (FAC) à fournir :

du personnel et des ressources pour aider et permettre la lutte contre les incendies?;

du matériel de transport aérien pour les opérations de mobilité et les tâches logistiques, y compris l'évacuation des collectivités isolées?;

des services d'ingénierie, notamment des équipements lourds, en fonction des capacités des FAC.

Les ressources des FAC sont mises à disposition pour une période initiale de deux semaines. Une prolongation d'une semaine sera possible au terme d'une évaluation conjointe de la situation afin de déterminer si une aide est toujours nécessaire.

En plus du déploiement des FAC, le gouvernement fédéral prévoit également les mesures de soutien suivantes :

Services publics et Approvisionnement Canada fournira à la province une aide en matière de passation de marchés pour les fournitures ou la logistique.

La Gendarmerie royale du Canada continuera de soutenir les efforts d'intervention et, en tant que police compétente, à assurer l'application de la loi.

continuera de soutenir les efforts d'intervention et, en tant que police compétente, à assurer l'application de la loi. Emploi et Développement social Canada soutiendra les Canadiens touchés en prolongeant les heures d'ouverture de Service Canada, en assurant la liaison avec les personnes évacuées et en déployant des unités mobiles dans les centres d'évacuation pour faciliter les demandes de services, comme l'assurance-emploi.

soutiendra les Canadiens touchés en prolongeant les heures d'ouverture de Service Canada, en assurant la liaison avec les personnes évacuées et en déployant des unités mobiles dans les centres d'évacuation pour faciliter les demandes de services, comme l'assurance-emploi. Le Programme d'aide à la gestion des urgences (PAGU) de Service aux Autochtones Canada est là pour appuiera les efforts d'intervention et de rétablissement pour les collectivités des Premières Nations vivant dans les réserves de l' Alberta qui subissent actuellement les répercussions des feux de forêt. Les collectivités touchées requièrent une coordination rapide afin de protéger la santé, la sécurité ou le bien-être de tous et de limiter les dommages causés aux biens, aux infrastructures et à l'environnement. Le PAGU soutient les collectivités touchées par le biais de l'intervention des organismes de lutte contre les feux de forêt et des accords de services de gestion des urgences conclus avec la province de l' Alberta , de la coordination des ressources, de la structure organisationnelle et de l'aide aux personnes évacuées. Une fois la phase d'intervention terminée, le programme fournira une aide au rétablissement pour les réparations des infrastructures communautaires dans les réserves afin de les remettre dans leur état antérieur, ainsi que des mesures d'atténuation des infrastructures afin de minimiser les répercussions futures et les pertes personnelles.

qui subissent actuellement les répercussions des feux de forêt. Les collectivités touchées requièrent une coordination rapide afin de protéger la santé, la sécurité ou le bien-être de tous et de limiter les dommages causés aux biens, aux infrastructures et à l'environnement. Le PAGU soutient les collectivités touchées par le biais de l'intervention des organismes de lutte contre les feux de forêt et des accords de services de gestion des urgences conclus avec la province de l' , de la coordination des ressources, de la structure organisationnelle et de l'aide aux personnes évacuées. Une fois la phase d'intervention terminée, le programme fournira une aide au rétablissement pour les réparations des infrastructures communautaires dans les réserves afin de les remettre dans leur état antérieur, ainsi que des mesures d'atténuation des infrastructures afin de minimiser les répercussions futures et les pertes personnelles. La Réserve nationale stratégique d'urgence de l'Agence de la santé publique du Canada est mobilisée. Elle a déjà expédié les fournitures demandées et se tient prête à en fournir d'autres en cas de besoin.

est mobilisée. Elle a déjà expédié les fournitures demandées et se tient prête à en fournir d'autres en cas de besoin. Innovation, Sciences et Développement économique Canada collabore avec la province de l' Alberta et les fournisseurs de services de télécommunications pour permettre aux gens de rester connectés.

collabore avec la province de l' et les fournisseurs de services de télécommunications pour permettre aux gens de rester connectés. Parcs Canada envoie une équipe de commandement des interventions de 18 membres pour appuyer la province de l' Alberta . Ces spécialistes de la gestion des feux de forêt sont formés pour gérer des incendies complexes ainsi que d'autres incidents. Ce déploiement est coordonné par le Centre interservices des feux de forêt du Canada (en anglais seulement).

Le Centre des opérations du gouvernement travaille à coordonner l'intervention fédérale en cas de feux de forêt en Alberta et dans l'ensemble du pays. Les fonctionnaires travaillent en étroite collaboration avec les partenaires fédéraux et provinciaux afin de coordonner et de planifier tous les détails de cette aide.

Citations

«?Le gouvernement du Canada apportera toujours son aide en cas de besoin. Alors que les feux de forêt se poursuivent dans l'Alberta, nous sommes déterminés à assurer la sécurité des résidents de la province. Je tiens à remercier les responsables de la gestion des urgences de tous les ordres de gouvernement, ainsi que les premiers intervenants, en particulier le personnel de lutte contre les incendies sur le terrain et dans les airs, pour leurs efforts acharnés.?»

- L'honorable Bill Blair, président du Conseil privé du Roi pour le Canada et ministre de la Protection civile

«?Nos Forces armées canadiennes ont toujours répondu à l'appel du service pour aider leurs concitoyens en cas de besoin. Qu'il s'agisse de feux de forêt, d'inondations ou d'autres crises, nos forces armées ont fait preuve d'un dévouement exceptionnel envers leurs concitoyens. Je remercie toutes les personnes qui ont participé à cet effort pour leur leadership et leur contribution au Canada.?»

- L'honorable Anita Anand, ministre de la Défense nationale

«?Les feux de forêt dans le nord et le centre de l'Alberta ont eu un effet dévastateur sur les collectivités autochtones. Le gouvernement du Canada est déterminé à aider les Premières Nations à faire face à la situation d'urgence immédiate. Nous travaillons en étroite collaboration avec les chefs, les conseils et le gouvernement de l'Alberta pour veiller à ce que les nations touchées disposent des ressources dont elles ont besoin pour faire face à cette urgence continue et fournir le soutien nécessaire à leurs collectivités. Je tiens à remercier tous ceux qui travaillent sans relâche dans le but d'assurer la sécurité des Albertains, y compris des membres des Premières Nations, en cette période extrêmement difficile et stressante.?»

- L'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones

«?Des Albertains, dont bon nombre vivent dans des collectivités autochtones, ont dû subir la dévastation des feux de forêt qui ravagent le nord et le centre de l'Alberta, et ont dû être évacués. Par cette demande d'aide fédérale, nous pourrons collaborer encore plus étroitement avec nos homologues provinciaux pour leur fournir les ressources et l'aide dont ils ont besoin pour lutter contre les feux de forêt et assurer la sécurité des Albertains. Je remercie chaleureusement les pompiers et les premiers intervenants de l'Alberta qui contribuent à sauver des vies en cette période difficile.?»

- L'honorable Randy Boissonnault, ministre du Tourisme et ministre associé des Finances

«?Les spécialistes de la gestion des feux de forêt de Parcs Canada interviennent depuis longtemps dans les situations d'urgence pour aider à assurer la sécurité des collectivités partout au Canada. Dix-huit de ces spécialistes hautement qualifiés sont détachés pour aider à gérer les feux de forêt en Alberta. Les membres de l'équipe partiront de parcs nationaux situés aux quatre coins du pays. Il s'agit d'un véritable effort national visant à aider les Albertains en ces temps difficiles.?»

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

Faits en bref

La province de l' Alberta a déclaré l'état d'urgence à l'échelle de la province le 6 mai 2023.

a déclaré l'état d'urgence à l'échelle de la province le 6 mai 2023. Le Centre des opérations du gouvernement est chargé de coordonner la réponse du gouvernement du Canada aux événements d'urgence.

aux événements d'urgence. Au Canada , les urgences sont d'abord gérées au niveau municipal et, si elles ont besoin d'aide, les municipalités la demandent à leur province ou territoire. Si l'urgence s'aggrave, les provinces ou les territoires peuvent demander une aide au gouvernement fédéral.

, les urgences sont d'abord gérées au niveau municipal et, si elles ont besoin d'aide, les municipalités la demandent à leur province ou territoire. Si l'urgence s'aggrave, les provinces ou les territoires peuvent demander une aide au gouvernement fédéral. Une demande d'aide fédérale est lancée lorsqu'une situation d'urgence dépasse ou menace de dépasser les ressources d'une province ou d'un territoire et que des ressources fédérales supplémentaires sont nécessaires pour soutenir efficacement la région touchée.

Si une province ou un territoire présente une demande d'aide fédérale officielle, un processus bien établi est en place pour gérer la demande, par l'intermédiaire du Centre des opérations du gouvernement, et comprend une consultation et une coordination provinciales-territoriales et interministérielles.

Si les autorités provinciales et territoriales ont besoin d'aide, elles peuvent en demander aux Forces armées canadiennes (FAC). Lorsque les FAC interviennent lors de catastrophes naturelles au Canada , elles le font dans le cadre de l'opération LENTUS.

, elles le font dans le cadre de l'opération LENTUS. L'aide des FAC complète et améliore les ressources provinciales et locales à l'aide de capacités uniques, y compris le personnel et le matériel militaires. L'objectif principal est d'aider les autorités provinciales et locales à stabiliser la situation et de rassurer les résidents canadiens dans les zones touchées.

Le nombre de membres des FAC déployés dans la région variera selon les tâches qui sont déterminées par la province.

Liens connexes

SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada

11 mai 2023 à 14:54

Communiqué envoyé leet diffusé par :