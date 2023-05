Programme Hydro-Québec : plus de 360 000 $ pour des projets de conservation et de mise en valeur des milieux naturels





QUÉBEC, le 11 mai 2023 /CNW/ - La Fondation de la faune du Québec, en collaboration avec son partenaire financier Hydro-Québec, a approuvé la mise en oeuvre de cinq nouveaux projets dans le cadre du Programme Hydro-Québec pour la mise en valeur des milieux naturels qui représentent une contribution totale de 366 361 $.

Ces projets permettront, entre autres, de conserver et de mettre en valeur des milieux aquatiques, humides et forestiers, ainsi que de contrer l'altération des habitats lors de la pratique d'activités récréotouristiques. Parmi ces projets, notons celui du Corridor appalachien dans le cadre duquel on acquerra 14 ha de milieux naturels sur le versant sud du mont Gale. Cette acquisition permettra d'assurer le maintien d'habitats riches et matures, qui abritent une importante biodiversité, ainsi que d'un accès public à la nature via un réseau existant de sentiers pédestres.

Voici les projets qui font l'objet d'un partenariat en 2023 :

Corridor appalachien : Protection et mise en valeur des milieux naturels du mont Gale (Estrie) ;

GUEPE : Parcours entre marais et forêt (Montréal) ;

Regroupement pour la pérennité de l'île Verte : Protection et mise en valeur des battures de l'île Verte (Bas-Saint-Laurent) ;

Sans trace Canada : Programme de sensibilisation des clientèles touristiques aux principes Sans trace (Outaouais) ;

: Programme de sensibilisation des clientèles touristiques aux principes Sans trace (Outaouais) ; Ville de Montréal : Consolidation du réseau de sentiers et revégétalisation du boisé au parc Thomas- Chapais (Montréal).

« Le Programme Hydro-Québec pour la mise en valeur des milieux naturels nous permet de soutenir des projets de mise en valeur des milieux naturels, ce qui est essentiel pour sensibiliser la population à la conservation de ces milieux. Toutes les actions de protection et d'aménagement de milieux naturels ont peu de chances de durer si la population n'accorde aucune importance à ces milieux », souligne Raphaël Dubé, gestionnaire de programmes à la Fondation de la faune du Québec.

« Comme producteur d'énergie renouvelable, nous sommes conscients des services rendus par la nature. La protection de l'environnement est au coeur de nos préoccupations, comme en témoigne notre Stratégie en faveur de la biodiversité 2022-2026. Nous sommes donc fiers de contribuer aujourd'hui à ces cinq initiatives qui protégeront notre environnement et qui le rendront plus accessible à la population du Québec », Philippe Bourke, directeur - Activation et intégration du développement durable à Hydro-Québec.

Rappelons que le Programme Hydro-Québec pour la mise en valeur des milieux naturels vise entre autres à soutenir des initiatives d'aménagement d'infrastructures en vue de faciliter l'accessibilité des milieux naturels tout en assurant la protection de la biodiversité. Ce programme est le fruit d'un partenariat entre Hydro-Québec et la Fondation de la faune, qui s'est concrétisé en juin 2019, échelonnera sur une période de huit ans et dispose d'une enveloppe de 4,4 M$.

La Fondation de la faune du Québec a pour mission de promouvoir la conservation et la mise en valeur de la faune et de ses habitats. C'est grâce à la contribution de plus d'un million de chasseurs, de pêcheurs et de trappeurs du Québec, de milliers de donateurs et de nombreuses entreprises privées que la Fondation soutient depuis 1987 plus de 2 000 organismes partout au Québec, créant un véritable mouvement faunique.

SOURCE Hydro-Québec

11 mai 2023 à 13:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :