L'Université de Nagasaki a présenté les résultats d'un essai clinique spécifique sur l'utilisation de la souche plasmatique L. lactis sur des patients atteints de COVID-19

L'Université de Nagasaki a présenté les résultats d'un essai clinique spécifique effectué sur des patients atteints de COVID-19 et utilisant la souche plasmatique Lactococcus. lactis *1 (Plasma L. lactis, un postbiotique), étudiée et développée par Kirin Holdings Company, Limited (Kirin Holdings). Les résultats de cette étude ont été présentés à l'occasion de la 63e réunion scientifique annuelle de la Japanese Respiratory Society le dimanche 30 avril. L'Université de Nagasaki et Kirin Holdings ont déposé conjointement une demande de brevet pour les conclusions de cet essai clinique spécifique.

1 Lactococcus lactis sous-esp. lactis JCM 5805 appartient à RIKEN BioResource Research Center (https://web.brc.riken.jp/en/)

Situation actuelle de la COVID-19

Depuis décembre 2019, les infections par la COVID-19 ont provoqué des pandémies à plusieurs reprises, infectant 676,57 millions de personnes dans le monde et provoquant le décès de 6,88 millions d'entre elles (en date du 10 mars 2023). Avec l'émergence des variants Omicron, le nombre de cas au Japon a augmenté, et la COVID-19 est devenue une maladie infectieuse plus familière. Bien que des vaccins contre le SARS-CoV-2 aient été administrés à grande échelle et que les patients avec des formes bénignes de la maladie représentent une grande partie de la population affectée, seulement un nombre limité de médicaments est disponible pour les patients avec des formes bénignes de la maladie risquant de développer des formes graves, et les traitements sont basés principalement sur des thérapies symptomatiques.*2 Par conséquent, la communauté attend avec impatience un traitement facilement accessible, sûr et efficace contre la COVID-19.

La souche plasmatique L. lactis, c'est quoi ?

Découverte en 2010 par Kirin, la souche plasmatique L. lactis est une bactérie d'acide lactique qui active les cellules dendritiques plasmacytoïdes (pDC), qui sont très importantes dans le système immunitaire. De précédentes études fondamentales ont montré que le plasma L. lactis stimulait les pDC pour constituer une première ligne de défense contre les maladies infectieuses virales. Des études cliniques antérieures ont également montré que le plasma L. lactis stimulait les pDC et évitait l'apparition d'une maladie comme la dengue ou provoquée par le virus de la grippe ou le rotavirus. Ces preuves scientifiques de sa fonction immunitaire ont conduit à l'enregistrement du plasma L. lactis comme premier*4 aliment avec des allégations fonctionnelles au Japon en août 2020.

Éléments de recherches cliniques spécifiques

Sur la base des résultats de l'étude de Kirin Holdings sur le plasma L. lactis, l'Université de Nagasaki, en tant qu'institut de recherche avec des réussites significatives dans le domaine des maladies infectieuses, s'est intéressée à la souche plasmatique L. lactis susceptible de soulager les symptômes des patients atteints de COVID-19 et a décidé de mener un essai clinique spécifique dès décembre 2021.

Depuis décembre 2021, Kirin Holdings est engagée dans un projet de recherche clinique spécifique mené par le Dr Kazuko Yamamoto, un maître de conférences dans le département de médecine respiratoire de l'Hôpital universitaire de Nagasaki (actuellement professeur et président de la division des maladies infectieuses, de la médecine respiratoire et de la gastroentérologie [premier département de médecine interne] à l'École supérieure de Médecine de l'Université des Ry?ky?). Il s'agit d'un essai contrôlé randomisé, multicentrique, en double aveugle, effectué à l'Hôpital universitaire de Nagasaki en tant que centre principal. L'efficacité et l'innocuité d'une prise orale, pendant 14 jours, de 4 gélules contenant du plasma L. lactis (400 milliards de cellules de plasma L. lactis au total) ou de 4 gélules sans plasma L. lactis (placebo) ont été évaluées*5 avec 50 patients atteints de COVID-19 dans chaque groupe.

2 Approach to Pharmacotherapy for COVID-19 Version 15.1- Association japonaise des maladies infectieuses

3 Secrets of Immunity - Étude de Kirin sur la souche plasmatique L. lactis https://health.kirin.co.jp/en/about/about.html

4 Première marque au Japon à être inscrite à l'Agence de la consommation en tant qu'aliment avec des allégations fonctionnelles pour la fonction immunitaire.

5 Yamamoto K, et al. BMJ Open 2022;12:e061172

Résultats d'essais cliniques spécifiques

1, Évolution du score global des symptômes subjectifs (critère d'évaluation principal)

Les résultats d'une analyse du score global pour sept symptômes subjectifs (toux, essoufflements, fatigue, céphalées, anosmie et dysgueusie, anorexie et douleurs thoraciques) sur une échelle de 4 points (0 point : non affecté, 1 point : légèrement affecté, 2 points : affecté, 3 points : sévèrement affecté) n'ont montré aucune différence entre les deux groupes.

2, Anosmie et dysgueusie (critères d'évaluation secondaires) (Graphique 1)

Le pourcentage de patients avec un score de 0 (non affecté) pour des dysfonctionnements du goût et de l'odorat comme symptômes subjectifs était élevé dans le groupe prenant la souche plasmatique L. lactis en comparaison du groupe placebo après le jour 9.

3, Pourcentage de variation des pDC du sang (critère d'évaluation secondaire) (Graphique 2)

Alors que le groupe placebo ait présenté une augmentation importante du pourcentage de pDC dans le sang durant l'évolution clinique de la COVID-19, le groupe prenant la souche plasmatique L. lactis a conservé son pourcentage de pDC dans le sang.

4, Pourcentage de variation de la charge virale du SARS-CoV-2 (critère d'évaluation secondaire) (Graphique 3)

Le groupe prenant la souche plasmatique L. lactis a montré une réduction importante de la charge virale du SARS-CoV-2 le 4e jour du traitement, le groupe placebo quant à lui a montré une réduction le 8e jour.

5, Innocuité et événements indésirables

Aucun événement indésirable critique lié à l'innocuité n'a été observé dans cette étude.

Bien que cette étude n'ait montré aucun effet sur le critère d'évaluation principal (le score global des symptômes subjectifs), ces résultats suggèrent qu'un maintien des pDC grâce à la prise de la souche plasmatique L. lactis aurait pu conduire à une réduction rapide du SARS-CoV-2 et à un rétablissement rapide des dysfonctionnements du goût et de l'odorat.

L'Université de Nagasaki et Kirin espèrent que le plasma L. lactis deviendra l'un des nouveaux traitements ou un complément thérapeutique pour les patients atteints d'une forme légère de la COVID-19.

À propos de Kirin Holdings

Kirin Holdings Company, Limited est une société internationale qui opère dans les domaines des produits alimentaires et des boissons, des produits pharmaceutiques, et des sciences de la santé, au Japon et dans le reste du monde.

Les origines de Kirin Holdings remontent à Japan Brewery, qui a été créée en 1885. Japan Brewery est devenue Kirin Brewery en 1907. Depuis, la société a étendu ses activités à la fermentation et à la biotechnologie en tant que technologies fondamentales, puis est entrée dans le secteur des produits pharmaceutiques dans les années 1980, et toutes ces activités continuent d'être des centres de croissance mondiaux. En 2007, Kirin Holdings a été créée en tant que holding pure et se concentre actuellement sur le renforcement de son activité Sciences de la santé.

Dans le cadre de la Vision 2027 du groupe Kirin (KV 2027), un plan de gestion à long terme lancé en 2019, le groupe Kirin vise à devenir un chef de file mondial de la CSV*, créant de la valeur dans l'ensemble de ses activités, des produits alimentaires et boissons jusqu'aux produits pharmaceutiques. Le groupe Kirin continuera de tirer parti de ses points forts pour créer de la valeur sociale et économique via ses entreprises, avec l'objectif d'atteindre une croissance durable de la valeur de l'entreprise.

* Creating Shared Value : valeur ajoutée combinée pour les consommateurs et pour la société dans son ensemble

11 mai 2023

