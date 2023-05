Mavenir et i2i Systems annoncent un partenariat visant à accélérer l'adoption de l'Open RAN en Türkiye





Mavenir, le fournisseur de logiciels de réseau qui construit l'avenir des réseaux grâce à des logiciels cloud-natives fonctionnant sur n'importe quel cloud, et i2i Systems, l'un des principaux fournisseurs indépendants de systèmes de soutien aux entreprises (BSS) et de logiciels de réseau 5G pour les fournisseurs de services de communication (CSP), annoncent aujourd'hui un partenariat stratégique visant à favoriser le développement de l'Open RAN en Türkiye.

Ce partenariat stratégique permettra à i2i Systems et à Mavenir d'oeuvrer sur des principes communs importants, nécessaires à la mise en oeuvre et au développement de la technologie Open RAN. Travaillant en partenariat avec le portefeuille de solutions basées sur des microservices et entièrement conteneurisées de Mavenir, les deux entreprises envisagent d'adopter la localisation nécessaire pour accélérer la livraison et l'adoption de l'Open RAN.

« Ce partenariat permettra de renforcer l'écosystème Open RAN et vise à fournir un niveau approprié de localisation, requis pour accélérer la livraison et l'adoption de l'Open RAN en Türkiye. Grâce à cette collaboration avec i2i Systems, les opérateurs pourront construire une architecture ouverte et désagrégée pour les réseaux conteneurisés, cloud-natives, alimentés par l'IA et automatisés », déclare BG Kumar, président en charge des réseaux d'accès, des plateformes et du MDE de Mavenir

« L'Open RAN est une exigence du marché indispensable pour les CSP qui déploient leurs réseaux 5G. Mavenir et i2i Systems envisagent de collaborer étroitement avec les opérateurs afin d'adapter les solutions Open RAN basées sur les microservices, conteneurisées et cloud-natives aux exigences du marché local », déclare Osman Meral, directeur technique d'i2i Systems. « Grâce à cette vision partagée de l'innovation et de la satisfaction client, nous nous préparons à fournir des solutions de pointe qui répondent aux besoins et aux exigences uniques des CSP en Türkiye. »

À propos de Mavenir

Mavenir construit l'avenir des réseaux et des technologies de pointe pionnières, en se concentrant sur la vision d'un réseau automatisé unique basé sur un logiciel qui s'exécute sur n'importe quel cloud. En tant que seul fournisseur de logiciels de réseau basés sur le cloud de bout en bout du secteur, Mavenir transforme la façon dont le monde se connecte, en accélérant la transformation du réseau logiciel pour plus de 250 fournisseurs de services de communication et entreprises dans plus de 120 pays, qui desservent plus de 50 % des abonnés dans le monde. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.mavenir.com.

À propos de i2i Systems

Créée en 2007, i2i Systems vise à fournir des logiciels et des produits à valeur ajoutée principalement à l'industrie des télécommunications. En tant que société internationale de R&D et de logiciels, i2i Systems offre, grâce à son équipe chevronnée, des solutions de haute qualité et à l'échelle mondiale au secteur des télécommunications.

Dans ce secteur des télécommunications, l'entreprise propose des solutions complètes de bout en bout couvrant l'intégralité des besoins des fournisseurs de services et des opérateurs numériques. Toutes les offres sont conformes aux règles internationales telles que les normes TMForum, 3GPP, ETSI, et bien plus encore.

Elles incluent l'ensemble des logiciels de soutien aux entreprises et opérationnel (BSS) dont les opérateurs ont besoin dans le domaine des télécommunications. i2i Systems a également considérablement investi dans la 5G et a atteint un niveau de développement de produits et de systèmes avancé dans les domaines du réseau central 5G et du réseau d'accès radio 5G (RAN).

Les systèmes d'i2i Systems fonctionnent avec succès auprès de nombreux opérateurs d'Europe, d'Amérique, d'Asie et d'Afrique.

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.i2i-systems.com.

11 mai 2023 à 10:50

