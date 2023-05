Les ports de Montréal, Québec et Trois-Rivières se joignent au défi carboneutre





MONTRÉAL, le 11 mai 2023 /CNW/ - Les ports de Montréal, Québec et Trois-Rivières se joignent au Défi carboneutre du gouvernement canadien : l'annonce a été faite conjointement par Daniel Dagenais, vice-président à la performance portuaire et au développement durable de l'Administration portuaire de Montréal, Pascal Raby, vice-président aux opérations de l'Administration portuaire de Québec, et de Jacques Paquin, vice-président exécutif de l'Administration portuaire de Trois-Rivières, dans le cadre des Assises québécoises du secteur maritime se déroulant les 9 et 10 mai 2023 au Centre des congrès de Lévis.

Lancé en août 2022 par le ministre de l'Environnement et du Changement climatique du Canada, le Défi carboneutre est une initiative volontaire qui invite les entreprises à élaborer et à mettre en oeuvre des plans de transition crédibles et efficaces afin que leurs installations et leurs activités ne produisent aucune émission d'ici 2050.

En annonçant leur adhésion conjointe au Défi carboneutre, les ports de Montréal, Québec et Trois-Rivières font front commun pour accélérer la décarbonation de l'industrie maritime le long du corridor maritime du Saint-Laurent.

Rappelons que les ports de Montréal, Québec et Trois-Rivières ont signé en 2022 une entente de collaboration portant sur divers aspects incluant les communications, l'innovation, l'environnement, les opérations maritimes et la gestion des actifs. Cette adhésion conjointe au défi carboneutre est un exemple concret de projets porteurs mis en place dans l'objectif de développer un corridor maritime fort dans une perspective de développement durable.

À propos du Port de Montréal

Exploité par l'Administration portuaire de Montréal (APM), le Port de Montréal est le 2e plus important port au Canada et un centre de transbordement diversifié qui traite tous les types de marchandises : conteneurisées et non conteneurisées, vrac liquide et vrac solide. Seul port à conteneurs au Québec, il est un port de destination desservi par les plus grandes lignes maritimes au monde. Il est également une plaque tournante intermodale, dont l'offre de service est unique en Amérique du Nord, qui possède son propre réseau de chemin de fer directement sur les quais, relié aux deux réseaux ferroviaires pancanadiens. L'APM exploite aussi un terminal de croisières et un centre d'interprétation portuaire.

L'APM intègre les volets économique, social et environnemental dans ses démarches d'entreprise. Cet engagement est encadré dans une politique de développement durable, dont les principes directeurs visent l'implication, la coopération et la transparence. L'activité portuaire soutient 19?000 emplois et génère des retombées économiques de l'ordre de 2,6 milliards de dollars par année.

À propos du Port de Québec

Parmi les cinq ports les plus importants au Canada en termes de tonnage manutentionné et de retombées économiques, le Port de Québec est stratégiquement localisé pour desservir le coeur de l'Amérique du Nord. Il est le seul port à disposer à la fois de la profondeur d'eau et de l'intermodalité complète. Ainsi, il est en mesure de recevoir sans contrainte des cargos en provenance ou à destination d'une cinquantaine de pays afin de relier les marchés du Québec, des Grands Lacs et du Midwest américain au reste du monde.

À propos du Port de Trois-Rivières

Faisant partie des 17 administrations portuaires canadiennes, et actif depuis 1882, le Port de Trois-Rivières offre, en toutes saisons, une vaste gamme d'installations et de services à l'industrie maritime. Il est un acteur important dans le développement économique sur les plans régional, national et international pour des secteurs industriels majeurs tels que l'aluminium, la foresterie et l'agroalimentaire. Le Port de Trois-Rivières accueille annuellement quelque 55?000 camions, 11?000 wagons et plus de 240 navires marchands et de croisières, provenant d'une centaine de ports situés dans plus de quarante pays à travers le monde. Il manutentionne un trafic de 4,3 M de tonnes métriques, est responsable de près de 220 millions en retombées économiques et génère plus de 2000 emplois directs, indirects et induits.

SOURCE Port de Montréal

11 mai 2023 à 10:39

Communiqué envoyé leet diffusé par :