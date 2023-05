MRC du Domaine-du-Roy - Fermeture temporaire du chemin R-0203 (Nestaocano) au kilomètre 24





JONQUIÈRE, QC, le 11 mai 2023 /CNW/ - Le ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF) informe la population de la fermeture temporaire du chemin R-0203 (Nestaocano) au kilomètre 24 (voir sur la carte interactive), pour quelques semaines, pour cause de bris, le 11 mai 2023. Pour accéder à la portion du chemin R-0203 entre les kilomètres 25 et 115, un chemin de contournement est possible par le chemin R-0202 au kilomètre 92, qui débouchera au kilomètre 70 du chemin R-0203. Le MRNF rappelle également que le pont au kilomètre 115 du chemin R-0203 demeure fermé à la circulation depuis la fin octobre, tel que cela a été annoncé par communiqué le 4 novembre dernier. Le bris du kilomètre 24 est situé sur les terres du domaine de l'État, dans le territoire non organisé (TNO) du Lac-Ashuapmushuan, dans la MRC du Domaine-du-Roy. De l'affichage est installé sur place pour sécuriser les lieux et annoncer la fermeture temporaire du chemin. Le Ministère invite les usagères et les usagers des chemins du territoire public à prévoir leurs déplacements en conséquence et à faire preuve de prudence.

Coordonnées du bris de chemin au kilomètre 24

Chemin R-0203 (rivière Nestaocano)

Situé dans le TNO du Lac-Ashuapmushuan, dans la MRC du Domaine-du-Roy, dans la région administrative du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Longitude : 73° 20' 34" O.

Latitude : 49° 10' 32" N.

Période de fermeture : Indéterminée, 2 à 3 semaines au minimum.

Pour plus de renseignements, les citoyennes et les citoyens sont invités à communiquer avec l'Unité de gestion de Roberval-et-Saint-Félicien au 418 679-3700.

Information :

Marie-Joëlle Côté

Conseillère en communication

Ministère des Ressources naturelles et des Forêts

[email protected]

Tél. : 418 521-3875

SOURCE Ministère des Ressources naturelles et des Forêts

11 mai 2023 à 09:51

Communiqué envoyé leet diffusé par :