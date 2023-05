H2O Innovation présente les résultats de son troisième trimestre-Maintien de la croissance du chiffre d'affaires





(TSX : HEO) ? H 2 O Innovation inc. (« H 2 O Innovation » ou la « Société ») fait connaître aujourd'hui les résultats de son troisième trimestre de l'exercice financier 2023 terminé le 31 mars 2023.

« Les résultats que nous avons obtenus pour notre troisième trimestre de l'exercice 2023 témoignent de notre capacité à exécuter notre stratégie, tout en mettant l'accent sur la croissance rentable. Pour le quatrième trimestre consécutif, la croissance organique de notre chiffre d'affaires est supérieure à 17 % par rapport aux trimestres comparables. Cette croissance s'appuie sur nos activités récurrentes et sur l'expansion de contrats avec nos clients actuels, ainsi qu'avec de nouveaux clients. La Société bénéficie de fortes synergies commerciales et, surtout, d'une croissance soutenue des ventes dans l'ensemble de ses lignes d'affaires. Nous livrons de nouveaux systèmes à de grands clients industriels, nous recevons des commandes importantes pour des produits de spécialité pour certaines des plus grandes usines de dessalement du monde et nous augmentons les services offerts à notre clientèle d'O&M. Faire face à une telle croissance alors que le marché de l'emploi est restreint et que la chaîne d'approvisionnement est volatile constitue un véritable défi. Nous avons néanmoins enregistré un taux de croissance soutenu de 28,6 % pour le BAIIA ajusté par rapport à la même période de l'année dernière. Nous continuons à mettre l'accent sur notre gestion de trésorerie et notre désendettement, et nous avons l'intention de continuer à améliorer notre cycle de conversion des flux de trésorerie et de rester sélectifs dans nos dépenses en capital de croissance. Les liquidités provenant des opérations ont atteint 10,4 M$ et ont conduit à une réduction de notre dette nette à 49,4 M$. Notre carnet de commandes diversifié de 202,9 M$, combiné à un niveau de revenus récurrents élevé, nous permet d'envisager une croissance soutenue et une amélioration de nos marges, ce qui est aligné avec notre plan stratégique triennal », a déclaré Frédéric Dugré, président et chef de la direction d'H 2 O Innovation.

1Ces mesures non conformes aux IFRS sont présentées à titre d'information supplémentaires et doivent être utilisées conjointement avec les mesures financières IFRS présentées dans ce communiqué. La définition de toutes les mesures non conformes aux IFRS et des mesures supplémentaires selon les IFRS est présentée dans le rapport de gestion dans la section « Mesures financières non conformes aux IFRS » afin de permettre au lecteur de mieux comprendre les indicateurs utilisés par la direction. Des rapprochements quantitatifs des mesures financières non conformes aux IFRS sont présentés ci-dessous à la rubrique « Mesures financières non conformes aux IFRS ».

Résultats du troisième trimestre

Grâce à ses trois piliers d'affaires solides, la Société bénéficie d'un bon équilibre et ne dépend pas d'une seule source de revenus, ce qui lui a permis de générer une croissance soutenue de son chiffre d'affaires au cours de la période de trois mois terminée le 31 mars 2023. Les revenus consolidés de ses trois piliers pour le troisième trimestre terminé le 31 mars 2023 ont augmenté de 16,4 M$, soit 31,7 %, pour atteindre 68,4 M$ comparativement à 51,9 M$ pour le trimestre comparable de l'exercice financier précédent. Cette augmentation provient principalement d'une croissance organique des revenus de 9,2 M$, ou 17,8 %, et d'une croissance par acquisition de 4,3 M$, ou 8,4 %, suite à l'acquisition de Leader Evaporator (« Leader ») le 30 juin 2022, combinées à un effet de change favorable de 2,8 M$, soit 5,5 %.

(En milliers de dollars canadiens) Périodes de trois mois terminées les

31 mars Périodes de neuf mois terminées les

31 mars 2023 2022 2023 2022 $ % (a) $ % (a) $ % (a) $ % (a) Revenus par pilier d'affaires WTS 14 053 20,6 11 892 22,9 35 081 18,7 29 442 22,3 Produits de spécialité 24 228 35,4 15 909 30,6 66 540 35,3 41 038 31,0 O&M 30 079 44,0 24 116 46,5 86 738 46,0 61 830 46,7 Revenus totaux 68 360 100,0 51 917 100,0 188 359 100,0 132 310 100,0 Marge bénéficiaire brute avant amortissement 17 948 26,3 14 128 27,2 48 468 25,7 36 144 27,3 SG&A(b) 11 478 16,8 9 098 17,5 31?700 16,8 23 709 17,9 Bénéfice net pour la période 364 0,5 1 330 2,6 993 0,5 2 710 2,0 BAIIA1 5 626 8,2 4 382 8,4 15 446 8,2 11 082 8,4 BAIIA ajusté2 6 857 10,0 5 332 10,3 18 278 9,7 13 149 9,9 Bénéfice net ajusté1 2 670 3,9 3 378 6,5 7 972 4,2 7 269 5,5 Revenus récurrents1 59 355 86,8 43 311 83,4 167 006 88,7 112 969 85,4

(a) % sur les revenus totaux. (b) Les SG&A représentent le total des frais généraux d'exploitation, des frais de vente et des frais administratifs.

Les revenus de WTS pour le troisième trimestre de l'exercice 2023 ont augmenté de 18,2 %, ce qui s'explique par la croissance organique des revenus liés aux projets de systèmes de traitement de l'eau. L'équipe WTS de la Société cherche à collaborer avec des clients industriels qui pourraient bénéficier de solutions de réutilisation de l'eau en vue d'atténuer les préoccupations opérationnelles liées à la pénurie d'eau et à l'augmentation des tarifs de l'eau. Cette tendance s'accentue, car de nombreuses entreprises industrielles prennent désormais des mesures pour atteindre un bilan net positif en eau (water positive) dans leurs processus de fabrication, dans le cadre de leurs plans ESG (Environnemental, social et de gouvernance) respectifs. L'EBAC de WTS3 a augmenté de 0,4 M$, ou 26,5 %, ce qui représente une augmentation en dollars et en pourcentage principalement attribuable à l'amélioration de la performance des projets.

Les revenus provenant du pilier d'affaires de Produits de spécialité démontrent une solide performance financière pour le troisième trimestre de l'exercice financier 2023, avec une croissance des revenus de 52,3 % par rapport au trimestre comparable de l'exercice financier précédent. Cette augmentation provient d'une croissance organique des revenus de 3,7 M$, ou 23,4 %, qui découle de contrats de vente de composantes et de consommables à de grandes usines de dessalement et d'une progression stratégique dans certaines régions du Moyen-Orient. De plus, Leader a contribué à 4,3 M$, ou 27,3 %, de la croissance par acquisitions. Par ailleurs, la Société a réalisé davantage de synergies de ventes entre ses différentes gammes de produits, créant ainsi une dynamique positive. L'EBAC2 du pilier Produits de spécialité a augmenté de 1,3 M$, ou 31,3 %, ce qui représente une augmentation en dollars, mais une diminution en pourcentage. Cette variation en pourcentage s'explique par deux raisons principales : la composition des différentes sources de revenus au sein de ce pilier d'affaires, puisque plus de revenus proviennent des équipements acéricoles à la suite de la dernière acquisition, alors qu'ils génèrent habituellement une marge brute moyenne plus faible, et l'augmentation des coûts des matières premières pour la fabrication.

1 Ces mesures non conformes aux IFRS sont présentées à titre d'information supplémentaires et doivent être utilisées conjointement avec les mesures financières IFRS présentées dans ce communiqué. La définition de toutes les mesures non conformes aux IFRS et des mesures supplémentaires selon les IFRS est présentée dans le rapport de gestion dans la section « Mesures financières non conformes aux IFRS » afin de permettre au lecteur de mieux comprendre les indicateurs utilisés par la direction. Des rapprochements quantitatifs des mesures financières non conformes aux IFRS sont présentés ci-dessous à la rubrique « Mesures financières non conformes aux IFRS ». 2 « EBAC » désigne le bénéfice avant amortissements et déductions faites des frais de vente et des frais généraux. L'EBAC est une mesure non conforme aux IFRS et est utilisée par la direction pour surveiller la performance financière et prendre des décisions stratégiques. La définition d'EBAC qu'utilise la Société peut différer de celles utilisées par d'autres sociétés.

Au cours du troisième trimestre de l'exercice 2023, les revenus d'O&M s'élevaient à 30,1 M$, comparativement à 24,1 M$ pour la même période de l'exercice financier précédent, représentant une augmentation de 6,0 M$, ou 24,7 %. Le pilier d'affaires O&M a affiché une croissance organique de 4,1 M$, ou 16,9 %, provenant d'expansions de projets actuels et de nouveaux projets O&M sécurisés au cours des trimestres précédents, combinés à un effet favorable des taux de change de 1,8 M$.

La marge bénéficiaire brute avant amortissement de la Société s'établit à 17,9 M$, ou 26,3 %, pour le troisième trimestre de l'exercice 2023, comparativement à 14,1 M$, ou 27,2 %, pour la même période de l'exercice financier précédent. La diminution en pourcentage s'explique par la forte inflation des coûts des matériaux, la pression sur les salaires et la composition des différentes sources de revenus au sein du pilier Produits de spécialité.

Les frais généraux d'exploitation, les frais de vente et les frais administratifs (SG&A) de la Société ont totalisé 11,5 M$ pendant le troisième trimestre de l'exercice 2023, comparativement à 9,1 M$ pour la même période de l'exercice financier précédent, représentant une augmentation de 2,4 M$, ou 26,2 %, alors que les revenus de la Société ont augmenté de 31,7 %. Cette augmentation est attribuable à la pression sur les salaires, à l'embauche de ressources supplémentaires ainsi qu'à l'augmentation des coûts de rémunération à base d'actions. Malgré l'augmentation des dépenses des SG&A, le pourcentage des dépenses sur les revenus pour les périodes de trois et six mois a diminué respectivement de 0,7 % et de 1,1 %, démontrant l'évolutivité du modèle d'affaires de la Société puisque les revenus continuent de croître. Les investissements réalisés dans les ventes et le développement commercial sont bénéfiques puisque les revenus augmentent plus rapidement que le ratio des SG&A.

Le BAIIA ajusté de la Société a augmenté de 1,5 M$, soit 28,6 %, pour atteindre 6,9 M$ au cours du troisième trimestre de l'exercice financier 2023, comparativement à 5,3 M$ pour la même période de l'exercice financier précédent, tandis que les revenus de la Société ont augmenté de 31,7 %. Par conséquent, le BAIIA ajusté (%) a diminué et atteint 10,0 % pour le troisième trimestre de l'exercice 2023, par rapport à 10,3 % pour la même période de l'exercice financier précédent. Cette variation s'explique par la baisse de la marge bénéficiaire brute étant donné que la rentabilité a été affectée par les tendances macroéconomiques en cours sur la chaîne d'approvisionnement, une inflation plus élevée, une augmentation des salaires et des coûts de transport et de logistique.

Le bénéfice net s'élève à 0,4 M$ ou 0,004 $ par action pour le troisième trimestre de l'exercice 2023 par rapport au bénéfice net de 1,3 M$ ou 0,015 $ par action pour la même période de l'exercice financier précédent. Cette variation s'explique principalement par la réduction de la marge brute de la Société ainsi que par l'augmentation de l'amortissement et des frais financiers, partiellement compensés par d'autres gains liés à l'extinction de la dette.

Au 31 mars 2023, le carnet de commandes combiné de WTS et d'O&M s'élevait à 202,9 M$ par rapport à 108,9 M$ au 31 mars 2022, ce qui représente une augmentation de 86,3 %. Ce carnet de commandes combiné donne une excellente visibilité sur les revenus du prochain trimestre de l'année financière 2023 et sur les années à venir.

La dette nette s'élève à 49,4 M$, par rapport à 50,3 M$ au 30 juin 2022, représentant une diminution de 0,9 M$, qui est attribuable à un solde de trésorerie plus élevé.

Mesures financières non conformes aux IFRS

Certains indicateurs utilisés par la Société pour analyser et évaluer ses résultats, qui sont énumérés ci-dessous, sont des mesures ou des ratios financiers non conformes aux IFRS, des mesures financières supplémentaires ou des informations non financières. Par conséquent, ils n'ont pas de sens normalisé comme prescrit par les IFRS et peuvent donc ne pas être comparables à des mesures similaires présentées par d'autres émetteurs. Ces mesures non conformes aux IFRS sont présentées à titre d'information supplémentaires et doivent être utilisées conjointement avec les mesures financières IFRS présentées dans ce rapport. Bien que ces mesures soient des mesures non conformes aux IFRS, la direction les utilise pour prendre des décisions opérationnelles et stratégiques. Fournir ces informations aux parties prenantes, en plus des mesures définies par les Principes comptables généralement reconnus (« PCGR »), leur permet de voir les résultats de la Société du point de vue de la direction et de mieux comprendre la performance financière, malgré l'impact des mesures définies par les PCGR. Cependant, ces mesures ne doivent pas être considérées comme un substitut aux informations financières connexes préparées conformément aux IFRS.

La direction utilise les indicateurs non conformes aux IFRS suivants pour mesurer la performance et les liquidités disponibles de la Société : bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement (« BAIIA »), bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement ajusté (« BAIIA ajusté »), ratio du BAIIA ajusté sur les revenus, bénéfice avant les frais administratifs (« EBAC »), bénéfice net ajusté, bénéfice net ajusté par action (« BPA ajusté »), croissance des revenus organiques, rapprochement du bénéfice net au bénéfice net ajusté, dette nette incluant et excluant les contreparties conditionnelles, ratio de la dette nette sur le BAIIA ajusté, revenus récurrents, revenus organiques et carnet de commandes.

Des détails supplémentaires sur ces mesures financières non conformes aux IFRS et sur d'autres mesures financières figurent dans la section « Mesures financières non conformes aux IFRS » du rapport de gestion de la Société pour la période de trois mois terminée le 31 mars 2023, qui est disponible sur le site Web de la Société (www.h2oinnovation.com) et qui a été déposé sur SEDAR (www.sedar.com). Les rapprochements des mesures et ratios financiers non conformes aux IFRS avec les mesures conformes aux IFRS les plus directement comparables sont présentés ci-dessous.

BAIIA et BAIIA ajusté

Rapprochement du bénéfice net au BAIIA et au BAIIA ajusté

(En milliers de dollars canadiens) Périodes de trois mois

terminées les 31 mars Périodes de neuf mois

terminées les 31 mars 2023 2022 2023 2022 $ $ $ $ Bénéfice net pour la période 364 1?330 993 2?710 Charges financières, montant net 1?655 556 4?186 1?606 Charges d'impôts 575 39 1?255 262 Amortissement des immobilisations corporelles et des actifs au titre de droits d'utilisation 1?432 938 4?192 2?690 Amortissement des immobilisations incorporelles 1?600 1?519 4?820 3?814 BAIIA 5?626 4?382 15?446 11?082 Gain sur règlement de dette - - (1?029) - (Gains) pertes de change non réalisé(e)s (6) (113) 313 (665) Charges de rémunération à base d'actions 552 330 1?752 823 Variation de la juste valeur des contreparties conditionnelles 471 496 942 1?451 Frais d'acquisition et d'intégration 214 237 854 458 BAIIA ajusté 6?857 5?332 18?278 13?149 Revenus 68?360 51?917 188?359 132?310 BAIIA ajusté sur les revenus 10,0 % 10,3 % 9,7 % 9,9 %

Rapprochement du bénéfice net au bénéfice net ajusté

(En milliers de dollars canadiens) Périodes de trois mois

terminées les 31 mars Périodes de neuf mois

terminées les 31 mars 2023 2022 2023 2022 $ $ $ $ Bénéfice net pour la période 364 1?330 993 2?710 Frais d'acquisition et d'intégration 214 237 854 458 Amortissement des actifs incorporels provenant des acquisitions 1?452 1?442 4?337 3?549 (Gains) pertes de change non réalisé(e)s (6) (113) 313 (665) Variation de la juste valeur des contreparties conditionnelles 471 496 942 1?451 Charges de rémunération à base d'actions 552 330 1?752 823 (Gain) perte net(te) réalisé(e) à la résiliation d'un instrument de couverture de taux d'intérêt - - - (237) Impôts sur le bénéfice relatif aux éléments ci-dessus (377) (344) (1?219) (820) Bénéfice net ajusté 2?670 3?378 7?972 7?269 BPA de base ajusté 0,030 0,038 0,089 0,083 BPA dilué ajusté 0,028 0,037 0,086 0,084

Croissance des revenus

(En milliers de

dollars canadiens) Périodes de trois mois

terminées les 31 mars Impact du taux

de change Impact des

acquisitions Croissance

des revenus

organiques 2023 2022 Variation $ $ $ % $ % $ % $ % Revenus par pilier d'affaires WTS 14?053 11?892 2?161 18,2 717 1,4 - - 1?444 2,8 Produits de spécialité 24?228 15?909 8?319 52,3 257 0,5 4?336 8,4 3?726 7,2 O&M 30?079 24?116 5?963 24,7 1?894 3,6 - - 4?069 7,8 Revenus totaux 68?360 51?917 16?443 31,7 2?868 5,5 4?336 8,4 9?239 17,8

Dette nette

(En milliers de dollars canadiens) 31 mars 2023 30 juin 2022 Variation $ $ $ % Emprunt bancaire 54?526 45?562 8?964 19,7 Tranche courante de la dette à long terme 234 1?563 (1?329) (85,0) Dette à long terme 270 510 (240) (47,1) Contreparties conditionnelles 4?884 10?017 (5?133) (51,2) Moins : Trésorerie (10?534) (7?382) 3?152 42,7 Dette nette incluant les contreparties conditionnelles (1) 49?380 50?270 (890) (1,8) Contreparties conditionnelles 4?884 10?017 (5?133) (51,2) Dette nette excluant les contreparties conditionnelles (« Dette nette ») (1) 44?496 40?253 4?243 10,5 BAIIA ajusté (1) 23?032 18?101 4?931 27,2

Conférence téléphonique d'H 2 O Innovation

Frédéric Dugré, président et chef de la direction, ainsi que Marc Blanchet, chef de la direction financière, tiendront une conférence téléphonique pour discuter plus amplement des résultats financiers du troisième trimestre, à 10h00 (heure de l'Est), le jeudi 11 mai 2023.

Pour assister à la conférence, veuillez composer le 1-888-396-8049 ou 416-764-8646 de cinq à dix minutes avant le début de la conférence. Les diapositives accompagnant la conférence téléphonique seront disponibles sur la page Présentations corporatives et financières de la section Investisseurs du site Web de la Société.

Le rapport financier du troisième trimestre est disponible sur www.h2oinnovation.com. Des informations additionnelles sur la Société sont disponibles sur SEDAR (www.sedar.com).

Énoncés prospectifs

Certaines informations et déclarations contenues dans ce communiqué de presse et dans d'autres communications publiques orales et écrites de la Société concernant les affaires et les activités de la Société et/ou décrivant les objectifs, projections, estimations, attentes ou prévisions de la direction peuvent constituer des énoncés prospectifs au sens des législations sur les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs incluent l'utilisation de mots tels que « anticiper », « croire », « continuer », « pourrait », « estimer », « s'attendre à », « si », « avoir l'intention de », « peut », « planifier », « potentiel », « prédire », « projet », « devrait » ou « devra », et d'autres expressions similaires, ainsi que celles habituellement utilisées dans le futur et le conditionnel, bien que toutes les déclarations prospectives n'incluent pas ces mots. H 2 O Innovation tient à souligner que les énoncés prospectifs comportent un certain nombre d'incertitudes, de risques connus et inconnus ainsi que d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les réels résultats, performances ou réalisations de la Société, ou de son industrie, diffèrent sensiblement de tout futur résultat, performance ou réalisation exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs. Les principaux facteurs susceptibles d'entraîner une différence significative entre les résultats réels de la Société et les projections ou attentes formulées dans les énoncés prospectifs comprennent, sans s'y limiter, les énoncés concernant les dépenses d'investissement futures, les revenus, les dépenses, les bénéfices, la performance économique, l'endettement et la situation financière; les stratégies commerciales et de gestion; l'expansion et la croissance des activités de la Société; le carnet de commandes de la Société, l'exécution de ce carnet de commandes et le calendrier des projets et contrats nouveaux et actuels; la capacité de la Société à livrer des projets et des contrats en temps voulu, sans coûts supplémentaires, compte tenu de la pénurie de main-d'oeuvre et de l'impact mondial sur la chaîne d'approvisionnement; la capacité de la Société à générer des flux de trésorerie futurs; la capacité de la Société à tirer parti des futures occasions de croissance; les tendances anticipées dans les flux de trésorerie de la Société et la composition de ses activités; les attentes concernant les besoins des clients; l'acceptation par les clients et leur confiance envers les technologies actuelles et les produits innovants de la Société; et d'autres attentes, croyances, plans, buts, objectifs, hypothèses, informations et déclarations concernant des événements, conditions et résultats futurs possibles et d'autres risques tels que décrits dans la fiche d'information annuelle de la Société datée du 27 septembre 2022, qui est disponible sur SEDAR (www.sedar.com). Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse sont basés sur les informations disponibles à la date du communiqué et sont susceptibles de changer après cette date. À moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables ne l'exigent, H 2 O Innovation n'a ni l'intention ni l'obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres.

À propos de H 2 O Innovation

L'innovation est dans notre nom, et c'est ce qui anime l'organisation. H 2 O Innovation est une société qui offre des solutions de traitement d'eau complètes et qui se concentre sur la fourniture des meilleures technologies et services à ses clients. Les activités de la Société reposent sur trois piliers : i) les technologies de traitement d'eau et services (WTS) appliquent les technologies membranaires et l'expertise en ingénierie pour fournir des équipements et des services de traitement d'eau, d'eaux usées et de réutilisation d'eau aux clients municipaux et industriels, ii) les produits de spécialité (SP) sont un ensemble d'entreprises qui fabriquent et fournissent une gamme complète de produits chimiques de spécialité, de consommables et de produits spécialisés pour l'industrie mondiale du traitement d'eau, et iii) l'opération et la maintenance (O&M) fournissent des opérations contractuelles et des services associés pour les systèmes de traitement d'eau et d'eaux usées. Grâce à l'innovation, nous nous efforçons de simplifier le traitement d'eau. Pour plus d'informations, visitez www.h2oinnovation.com.

11 mai 2023 à 08:10

