Harfang annonce les résultats du programme de forage hivernal sur sa propriété aurifère Lac Menarik, Eeyou Istchee Baie-James (Québec)

MONTRÉAL, 11 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Harfang Exploration inc. ("Harfang" ou la "Société") (TSX-V: HAR) a le plaisir d'annoncer les résultats d'analyses des trous de forage récemment complétés sur sa propriété aurifère Lac Menarik (« Propriété ») en Eeyou Istchee Baie-James (Québec) (Figure 1). Les résultats divulgués aujourd'hui confirment de larges intervalles aurifères associés à de la monzonite bréchifiée et fortement altérée qui sont ouverts en profondeur dans les secteurs Pierre et Pierre Ouest, et des zones aurifères en profondeur dans le secteur de l'indice David. Le programme hivernal comprenait également un levé géophysique de Polarisation Provoquée ("PP") qui a mis en évidence plusieurs cibles de chargeabilité dans d'autres secteurs de la Propriété qui seront explorées lors des prochains travaux de terrain qui débuteront en juin. La Propriété, située à 45 kilomètres au sud de Radisson (Québec) comprend 304 claims (15 627 hectares) et est détenue à 100 % par Harfang.



Faits saillants des forages

Secteurs Pierre et Pierre Ouest : 1,15 g/t Au sur 47,0 mètres incluant 3,75 g/t Au sur 7,0 mètres , et 1,05 g/t Au sur 12.0 mètres (LMN-23-017); 1,75 g/t Au sur 21,0 mètres incluant 2,49 g/t Au sur 14,1 mètres (LMN-23-001); 0,54 g/t Au sur 75,0 mètres incluant 6,75 g/t Au sur 3,0 mètres et 12,65 g/t Au sur 1.0 mètre (LMN-23-004).

Secteur David : 0,88 g/t Au sur 9,45 mètres incluant 5,19 g/t Au sur 1,15 mètres (LMN-23-009); 1,64 g/t Au sur 5,3 mètres incluant 6,68 g/t Au sur 1,2 mètres (LMN-23-011).





Ian Campbell, président et chef de la direction, a commenté : « Notre premier programme de forages peu profonds sur la Propriété a démontré avec succès que de larges zones de minéralisation aurifère associées à une altération croissante se prolongent en profondeur dans la partie sud-est de la monzonite. Nous avons hâte d'entreprendre la prochaine campagne de terrain qui commencera au début juin et qui permettra de générer des cibles de forage supplémentaires en nous appuyant sur notre campagne de terrain de l'année dernière où nous avons fait plusieurs découvertes à l'est de la zone forée, et dans les secteurs qui n'ont pas été explorés à ce jour. »

Contexte géologique

La Propriété est caractérisée par de nombreux indices à haute teneur aurifère contenus dans une intrusion intermédiaire polyphasée (syénite, monzonite et monzodiorite) et les roches volcano-sédimentaires adjacentes. Le contexte géologique de la Propriété rappelle celui du camp de Timmins en raison de la présence d'intrusions de monzonite/syénite aurifères, de roches volcaniques et sédimentaires incluant un conglomérat de type Timiskaming, et de lamprophyres.

Discussion sur les résultats

Cette première phase de forage par Harfang au lac Menarik consiste en 17 trous peu profonds totalisant 3 416 mètres (Figures 2 et 3). Les forages ont été principalement implantés pour tester la suite monzonitique intrusive aurifère (la « monzonite de Pierre ») dans les extensions latérales et verticales des intervalles aurifères obtenus dans quelques forages historiques peu profonds réalisés en 2000. D'autres trous ont également testé différentes parties de la monzonite de Pierre ainsi que les roches volcaniques et sédimentaires encaissantes dans des secteurs marqués par des cibles de chargeabilité détectés lors d'un précédent levé PP, des variations magnétiques et des linéaments structuraux. Le tableau 1 énumère tous les intervalles aurifères avec un facteur métal (g/t Au x mètres) supérieur à 5 dans les forages LMN-23-001 à LMN-23-017.

Tableau 1. Intervalles aurifères avec un facteur métal supérieur à 5 dans les trous LMN-23-001 à LMN-03-017*.

*Les intervalles mentionnés correspondent aux longueurs en forage; les épaisseurs vraies n'ont pas été déterminées.

Cinq forages (LMN-23-001 à 004 et LMN-23-017) ont ciblé les indices Pierre et Pierre Ouest situés à l'intérieur d'une petite masse monzonitique de 270 mètres de long par 90 mètres de large au sud de la monzonite principale de Pierre (2 200 m x 300 m). Ces sondages confirment que les intervalles aurifères s'étendent latéralement et en profondeur à l'intérieur de la petite intrusion monzonitique anomale en or. LMN-23-017 a intersecté deux intervalles aurifères significatifs dans la monzonite fortement séricitisée et silicifiée titrant 1,15 g/t Au sur 47,0 mètres (95,0-142,0 m), incluant 3,75 g/t Au sur 7,0 mètres (131,0-138,0 m), et 1,05 g/t Au sur 12,0 mètres (158,0-170,0 m) (Figure 4). LMN-23-017 est le trou le plus profond foré à ce jour dans ce secteur. Il prolonge les zones aurifères précédemment forées jusqu'à une profondeur verticale de 140 mètres. LMN-23-001, qui a testé la continuité latérale de la minéralisation sur la bordure nord de la petite intrusion, a retourné un intervalle de 1,75 g/t Au sur 21,0 mètres (62,0-83.0 m) incluant 2,49 g/t Au sur 14,1 mètres (64,0-78,1 m) (Figure 4).

Les intersections de forage caractérisées par des veinules de chlorite, quartz et pyrite injectées dans la monzonite sont anomales en or : 0,54 g/t Au sur 75,0 mètres (6,0-81,0 m), incluant jusqu'à 6,75 g/t Au sur 3,0 mètres (54,0-57,0 m) [LMN-23-004], 0,50 g/t Au sur 17,0 mètres (104,0-121,0 m) [LMN-23-002] et 0,30 g/t Au sur 27,0 mètres [90,0-117,0 m) [LMN-23-003] (Figure 5). Les forages ont démontré que les zones séricitisées aurifères sont plus fréquentes en profondeur et sur les bordures nord et sud de la petite intrusion de monzonite. Ces zones séricitisées sont orientées en direction est-ouest et plongent fortement vers l'ouest.

Tous les trous forés sous les indices Pierre et Pierre Ouest sont caractérisés par de la monzonite bréchifiée et fortement altérée par de la silice, de l'hématite, de la séricite, et de l'albite et par des veines de chlorite et de quartz-carbonate. La pyrite, qui est le sulfure le plus dominant, est disséminée dans la matrice altérée de la monzonite, dans les veinules de chlorite et dans les veines et stockwerks de quartz-carbonate. Les meilleurs intervalles aurifères sont associés à la séricitisation, à la silicification (en veines ou pervasive) et à la présence de pyrite (Figure 4).

Les forages LMN-23-006 à 014 ont testé une variété d'indices aurifères associés à des linéaments structuraux cartographiés et/ou interprétés et des axes de chargeabilité PP dans la partie principale de la monzonite de Pierre (Figure 2). LMN-23-006 à 008 ciblaient le contact de l'intrusion avec les roches hôtes volcano-sédimentaires sous les indices Benoit (2,53 g/t Au sur 4,72 m [1404-05]) et Giaro (jusqu'à 2,37 g/t Au sur 2,36 m [1404-14]). De l'or visible a été observé dans une veine de quartz recoupant la monzonite dans LMN-23-008. Cette veine a donné 6,20 g/t Au sur 0,3 mètre dans un intervalle anomal à 0,57 g/t Au sur 13,2 mètres (219,3-232,5 m).

Trois sondages (LMN-23-009 à 011) ont testé des linéaments structuraux et des axes PP à proximité de l'indice David. Des intervalles aurifères dominés par des veines de quartz encaissées dans la monzonite et associées localement à des zones de cisaillement ont été recoupés : 0,88 g/t Au sur 9,45 mètres (207,05-216,50 m) incluant 5,19 g/t Au sur 1,15 mètres, et 5,04 g/t Au sur 1,0 mètre (223,1-224,1 m) dans LMN-23-009, 1,16 g/t Au sur 4,7 mètres (6,0-10,7 m) dans LMN-23-010 et 1,64 g/t Au sur 5,3 mètres (99,1-104,4 m) incluant 6,68 g/t Au sur 1,2 mètres dans LMN-23-011.

Six forages (LMN-23-005, LMN-23-007, LMN-23-013 et 016) ont testé le contact nord de la monzonite de Pierre et/ou d'importants linéaments structuraux ENE-OSO dans les roches sédimentaires au nord et à l'est de la monzonite de Pierre associés à des cibles de chargeabilité PP (Figure 2). Les lithologies forées comprennent des wackes, des siltstones, des conglomérats et des roches volcaniques mafiques affectés par de larges zones de cisaillement contenant de la pyrite et des veines de quartz boudinées, plissées et irrégulières. Aucun intervalle aurifère significatif n'a été recoupé.

Levé de Polarisation Provoquée 2023

Un levé PP de 39,2 kilomètres linéaires a été complété en mars. Le levé a couvert les parties est et nord de la monzonite de Pierre et les couloirs de déformation séparant les roches volcano-sédimentaires et le conglomérat de type Timiskaming (Figure 6). Trois lignes du levé ont également été réalisées dans la zone de cisaillement riche en ankérite d'au moins 700 mètres de long et 50 mètres de large dans la partie est de la Propriété (voir le communiqué de presse du 12 janvier 2023). Parmi les nombreuses anomalies PP détectées par le levé, des cibles de forte chargeabilité d'au moins 1,5 kilomètre de longueur ont été interprétées près du contact entre les roches volcano-sédimentaires et le conglomérat. Ce contexte géologique, qui inclut un linéament structural de première priorité ayant le potentiel d'être minéralisé, et plusieurs autres cibles PP seront prospectés au cours de l'été.

Prochains travaux de terrain

Harfang est à la dernière étape de la préparation de sa campagne de terrain estivale qui commencera au début juin et qui est conçue pour amener des cibles supplémentaires au stade du forage. Le programme portera sur l'avancement de la compréhension globale du modèle géologique à l'est de la monzonite de Pierre et de plusieurs cibles intéressantes. Celles-ci incluent le conglomérat de type Timiskaming et les anomalies PP associées, l'indice aurifère Greco adjacent aux titres miniers acquis l'automne dernier (1,04 g/t Au sur 24,9 mètres [rainure]), ainsi que les découvertes du programme 2022 comme l'indice Oswald (17,30 g/t Au, 217 g/t Ag et 0,61 % Pb [échantillon choisi] et jusqu'à 6,34 g/t Au, 60 g/t Ag et 0,09 % Pb sur 0,40 m [rainure]) et les zones d'ankérite (jusqu'à 2,87 g/t Au en échantillons choisis) (Figure 6). Ce programme a aussi été élaboré à partir des récentes données géophysiques du levé PP et du levé magnétique héliporté détaillé.

Harfang prépare également son programme estival sur ses nouvelles propriétés de lithium dont les cibles d'exploration ont été élaborées à partir de la combinaison de critères géologiques et de la présence d'anomalies en lithium dans les sédiments de fond de lacs.

Contrôle de la qualité et procédures d'échantillonnage des forages

Les carottes de forage ont été transportées de la foreuse vers la carothèque de Radisson où elles ont été décrites, photographiées et échantillonnées à l'aide d'une scie sous la supervision des géologues de Harfang. Les échantillons prélevés à des intervalles réguliers ont été ensachés individuellement, et des blancs et des standards ont été insérés dans la séquence. Les échantillons individuels ont été placés dans de grands sacs et acheminés aux laboratoires d'ALS à Val-d'Or (Québec) pour être analysés pour l'or et 33 autres éléments chimiques. L'or a été analysé par absorption atomique à la suite d'une pyroanalyse sur une fraction de 30 grammes (Au-AA23). Les autres éléments ont été analysés par la méthode ICP-AES à quatre acides (ME-ICP61). Les échantillons de roche avec >10 g/t Au ont été réanalysés avec un fini gravimétrique (Au-GRA21). La préparation et la détermination analytique ont été effectuées dans différents laboratoires d'ALS.

Les procédures d'échantillonnage et le contrôle de la qualité ont suivi des protocoles développés par Harfang et ALS. L'interprétation préliminaire des données a été réalisée par Harfang.

Personne qualifiée

L'information technique dans ce communiqué de presse a été révisée et approuvée par François Huot, Géo., vice-président exploration de Harfang, qui est une personne qualifiée non indépendante pour la divulgation technique telle que définie par la Norme canadienne 43-101 sur les normes de divulgation pour les projets miniers.

À propos de Harfang Exploration inc.

Harfang Exploration inc. est bien financée avec approximativement 7,4 M de dollars en trésorerie en date du 31 mars 2023 et est une société d'exploration minière axée sur la technique dont la principale mission est de découvrir des gisements de minerai au Québec et en Ontario. La Société est gérée par une équipe expérimentée de professionnels de l'industrie ayant fait leurs preuves, possède un portefeuille de projets très prometteurs et dispose d'une solide situation financière. Harfang respecte les meilleures pratiques grâce à son étroite collaboration avec toutes les parties prenantes et son engagement envers l'environnement.

