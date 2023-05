NMG publie son Rapport ESG 2022, présente une mise à jour opérationnelle et annonce son assemblée générale et extraordinaire annuelle des actionnaires





Nouveau Monde Graphite Inc. (« NMG » ou la « Société ») (NYSE : NMG, TSX.V : NOU) progresse diligemment vers la phase 2 commerciale de sa stratégie d'entreprise et publie son rapport environnemental, social et de gouvernance (« ESG »), renforçant sa position comme force motrice de la transition vers les énergies propres dans un marché en plein essor. Le modèle de production clé en main de la Société, du minerai aux matériaux de batterie, fournit des paramètres commerciaux, technologiques et ESG attrayants pour les marchés occidentaux qui souhaitent réduire leur dépendance aux chaînes d'approvisionnement chinoises, tirer parti des incitatifs gouvernementaux et diminuer l'empreinte environnementale de leurs technologies.

Arne H Frandsen, président du conseil d'administration de NMG, a déclaré : « Aspirant à devenir le plus grand producteur intégré de graphite naturel en Amérique du Nord, NMG se réjouit de cette mobilisation pour une transition énergétique éthique et respectueuse de l'environnement. La Société est déjà fondamentalement axée sur le climat, mais nous continuons de perfectionner, de rehausser et de relier nos pratiques de développement durable afin d'avoir la plus grande incidence possible sur notre secteur. NMG est effectivement dans une position idéale pour répondre aux besoins des marchés occidentaux grâce à son vaste gisement de graphite, à ses écotechnologies exclusives, à sa capacité de production démontrée, à son profil carboneutre ainsi qu'aux avantages préférentiels qu'offre le Québec où elle est installée, notamment une hydroélectricité propre, une base logistique flexible et un environnement fiscal et politique stable. »

Eric Desaulniers, fondateur, président et chef de la direction de NMG, a ajouté : « Les discussions commerciales avec Panasonic Energy Inc. ("Panasonic Energy") et d'autres grands fabricants de batteries et de véhicules électriques ("VÉ") vont bon train en vue d'établir des chaînes d'approvisionnement écologiques et fiables. La popularité de l'énergie propre dépasse de plus en plus le cadre de l'industrie grâce aux politiques et aux incitatifs mis en place par les gouvernements nord-américains et européens. L'implication active de ces derniers marque un changement dans les modèles économiques qui se traduit par la mise en place de règlements et d'incitatifs financiers axés sur les principes ESG, ce qui solidifie les fondements du développement de notre production intégrée. »

Le Rapport ESG 2022 peut être consulté en ligne.

Le Rapport ESG 2022 de la Société présente l'approche managériale, les programmes clés, les progrès, des études de cas et les indicateurs portant sur les activités de NMG à ses installations de la phase 1, la planification de la mine Matawinie et de l'usine de matériaux de batterie de Bécancour de la phase 2, ainsi que le développement d'entreprise et le projet minier Uatnan envisagé de la phase 3. NMG a réalisé des avancées majeures durant l'exercice, notamment en améliorant son action et sa résilience climatiques, sa gestion de la biodiversité, ses relations avec les Peuples autochtones, sa gouvernance et son engagement auprès des parties prenantes.

Conformément aux pratiques exemplaires, le rapport s'appuie sur les cadres de divulgation de la Global Reporting Initiative (« GRI »), de la Value Reporting Foundation (normes SASB), du Groupe de travail sur l'information financière relative aux changements climatiques (« GIFCC ») et du Pacte mondial des Nations unies. La normalisation des rapports permet aux actionnaires, aux gestionnaires financiers et aux parties prenantes de consulter, de comparer et d'analyser la manière dont la Société gère les enjeux matériels ESG.

Opérations intégrées et développement par phases

L'usine de la phase 1 de la Société continue de produire des matériaux de graphite pour soutenir les efforts de qualification des produits auprès de grands fabricants de batteries et de VÉ. Le nouvel équipement de mise en forme installé en 2022 est maintenant entièrement mis en service. Des tests ont généré des résultats positifs, les échantillons produits répondant aux diverses spécifications de clients potentiels. La production devrait monter en puissance au cours de l'année et la mise en service du module d'enrobage progresse en parallèle.

NMG avance activement les plans de la mine Matawinie et de l'usine de matériaux de batterie de Bécancour de la phase 2 en concordance avec les discussions commerciales. La Société développe la stratégie de mise en oeuvre et de contrats du projet en vue de la construction, qui débutera lorsqu'une décision d'investissement définitive (« DID ») aura été prise.

S'appuyant sur leur entente de collaboration de 2021 et sur les travaux techniques réalisés ensemble au cours des deux dernières années, la Société et Caterpillar Inc. (« Caterpillar ») ont signé des ententes définitives visant à procurer à la mine Matawinie de NMG une solution intégrée comprenant une flotte minière, des infrastructures connexes et des services d'entretien zéro gaz d'échappement. Caterpillar s'apprête à devenir le fournisseur d'équipement lourd de NMG, assurant la transition progressive des modèles traditionnels vers des équipements électriques CatMD à mesure que ceux-ci seront disponibles. En fonction de la commercialisation des équipements zéro gaz d'échappement CatMD, Caterpillar réservera des créneaux de production pour NMG, ce qui devrait permettre à la Société de bénéficier de livraisons dans les délais et d'améliorations technologiques tout au long de la durée du contrat. De plus, le service Job Site Solutions de Caterpillar permettra de réduire l'intensité de capital initial de NMG pour la mine Matawinie grâce à un accès à l'équipement selon un tarif d'utilisation horaire ainsi qu'à un soutien en gestion des actifs qui améliorera le temps de fonctionnement, la prévisibilité et l'efficience.

Engagement commercial et perspectives de marché

En plus de leur collaboration à l'électrification de la flotte minière, la Société et Caterpillar ont conclu un protocole d'entente pour faire progresser les discussions commerciales concernant le matériel d'anode actif de NMG. Ce protocole d'entente pourrait permettre d'établir une chaîne de valeur entièrement circulaire où NMG fournirait des matériaux de graphite carboneutres à Caterpillar pour le développement d'une chaîne d'approvisionnement des batteries stable, résiliente et durable qui permettrait ensuite l'électrification de ses véhicules lourds, dont la flotte Matawinie de NMG.

Les travaux techniques et les discussions commerciales progressent entre la Société et Panasonic Energy en vue de finaliser la qualification des produits et de concrétiser l'entente « offtake » pluriannuelle définitive envisagée pour une part importante du matériel d'anode actif provenant des installations pleinement intégrées de la phase 2 « du minerai au matériel d'anode » de NMG.

Dans le cadre de son programme de marketing et de commercialisation, NMG s'entretient également avec des fabricants internationaux de premier plan dans le secteur des batteries et des VÉ. Ces échanges sont appuyés par la production d'échantillons dans une variété de spécifications propres à chaque fabricant, par des visites de sites et par des discussions commerciales en vue d'établir des ententes « offtake ».

L'engagement commercial de NMG reflète la croissance des marchés des VÉ, des solutions d'énergie renouvelable et de l'électronique ; les projections de ventes de VÉ atteignent 22,5 millions d'unités d'ici 2025 (Rho Motion, T1-2023). La production mondiale de batteries connaît une croissance rapide, et en 2023, la capacité de fabrication devrait atteindre 1 TWh pour la première fois. D'ici la fin de 2030, on prévoit que la capacité de production mondiale de batteries lithium-ion grimpera à 8 493 GWh, ce qui quintuplerait la demande de matériaux avancés, le graphite dépassant tous les autres métaux pour batteries avec 10 809 000 tonnes par an (Benchmark Mineral Intelligence, avril 2023).

Dans un contexte où les fabricants ont du mal à se procurer les matières premières dont ils ont besoin, NMG se rendra au Battery Show Europe à Stuttgart, en Allemagne, du 23 au 25 mai 2023. Ce salon est consacré aux technologies de batteries avancées utilisées dans les véhicules électriques et hybrides, le soutien aux énergies renouvelables et utilitaires, l'électronique portatif, les technologies médicales et les télécommunications. Les équipes Ventes et R&D de la Société y occuperont le kiosque 8C34 afin de rencontrer les principaux acteurs de l'industrie et d'examiner certaines des nouvelles technologies susceptibles de complémenter les opérations de NMG. Patrice Boulanger, vice-président, Ventes, marketing et développement des affaires, participera au panel « AFFORDABLE EVs with Silicon-Enabled Longer Range, Smaller, Cheaper, Faster Charging Batteries» le 25 mai 2023.

Du 6 au 9 juin 2023, la Société promouvra sa valeur ESG et son modèle d'affaires axé sur le climat à la Semaine du développement durable de TD Cowen, qui rassemblera les investisseurs et les parties prenantes ayant à coeur le développement durable. Le président et chef de la direction, Eric Desaulniers, participera à une discussion « fireside chat » le 6 juin 2023, à 9 h 45 (heure de l'Est) ; les investisseurs peuvent participer virtuellement à la séance par webdiffusion à l'adresse : https://wsw.com/webcast/cowen135/nmg/1846602.

NMG ira également à la rencontre du marché lors du congrès Battery Gigafactories USA 2023, qui se tiendra à Washington, D. C., du 8 au 9 juin 2023. Ce sera l'occasion pour la Société d'échanger avec les chefs de file du secteur de l'énergie, les équipementiers automobiles, les manufacturiers de batteries, les autorités gouvernementales, les institutions financières et les acteurs de la chaîne d'approvisionnement mondiale des batteries lithium-ion. Eric Desaulniers prendra la parole le 9 juin 2023 lors de la séance « Graphite & Anodes », qui se penchera sur les sources de graphite en développement hors Chine en ainsi que sur les défis et les occasions qui y sont associés.

Développement d'entreprise

NMG est ravie d'annoncer la nomination de Stéphane Imbeault à la vice-présidence, Projet Bécancour pour diriger l'ingénierie, la construction et la mise en service à l'usine de matériaux de batterie de Bécancour dans le cadre de la préparation active de la Société à la phase 2. M. Imbeault cumule plus de 20 ans d'expérience en milieu industriel, ayant été à la tête de projets d'ingénierie et de construction complexes ainsi que de l'exploitation chez Rio Tinto et Groupe Canmec relativement à différents procédés de transformation industrielle, à la fabrication avancée et aux secteurs de l'énergie. Certifié Ceinture noire Lean Six Sigma, M. Imbeault a mis en oeuvre des démarches visant à adopter une culture d'amélioration continue et accompagné des collègues dans la réalisation de projets Six Sigma. Il détient un MBA de l'Université du Québec à Montréal et un baccalauréat en génie mécanique de l'Université du Québec à Chicoutimi.

Pour soutenir son développement en vue de la DID et bénéficier d'une plus grande marge de manoeuvre financière, NMG a clos le 17 avril 2023 un placement public par voie de prise ferme pour un produit brut total approximatif de 22 M$ US. Le placement privé sans courtier qui était envisagé auprès des titulaires d'action en lien avec le placement public n'a pas été conclu. En outre, NMG a obtenu des subventions totalisant 3,6 M$ pour le déploiement des activités d'enrobage de la phase 1 ainsi que pour les projets de R&D ciblant le développement de la fabrication avancée de matériaux à base de graphite ayant un faible impact environnemental.

En mars 2023, le gouvernement du Canada a publié son budget 2023, qui comprend des mesures incitatives pour le développement d'une économie nationale des énergies propres. Un nouveau crédit d'impôt à l'investissement dans la fabrication de technologies propres devrait permettre aux entreprises canadiennes de financer leurs actifs admissibles, ce qui comprend l'extraction et la transformation de minéraux critiques tels que le graphite et le matériel d'anode. Ce crédit d'impôt remboursable pourra couvrir jusqu'à 30 % des dépenses en capital admissibles. Le gouvernement du Québec a lui aussi inclus des incitatifs financiers dans son budget de 2023, soit un crédit non remboursable allant jusqu'à 25 % pour les projets de plus de 100 millions de dollars dans la province, y compris les projets d'exploitation minière et de fabrication avancée. La Société est en train de mettre à jour sa structure financière afin de tirer le meilleur parti de ces mesures fiscales dans la construction de la mine Matawinie et de l'usine de matériaux de batterie de Bécancour de la phase 2.

Fidèle à sa philosophie « zéro danger », la Société est déterminée à assurer la conduite sécuritaire et écoresponsable de ses activités. Au T1-2023, NMG a enregistré un taux d'incident de 0 à ses installations et de 0 sur les chantiers des sous-traitants selon les paramètres de l'OSHA ; aucun incident environnemental majeur n'est survenu.

La situation de trésorerie de la Société à la fin de l'exercice était de 48,8 M$CA.

Assemblée générale et extraordinaire annuelle des actionnaires

NMG tiendra son assemblée générale et extraordinaire annuelle des actionnaires (« l'Assemblée ») le lundi 19 juin 2023 à 10 h (heure de l'Est) par webdiffusion au https://web.lumiagm.com/470492294. NMG organise une réunion entièrement virtuelle à laquelle tous les actionnaires, quelle que soit leur situation géographique, auront la même possibilité d'assister. Parmi les points à l'ordre du jour figurent (a) la présentation des états financiers vérifiés consolidés de la Société pour les exercices terminés les 31 décembre 2022 et 2021, ainsi que le rapport de l'auditeur indépendant ; (b) l'élection des membres du conseil d'administration dont le nom figure dans la circulaire de sollicitation de la direction ; (c) la nomination de l'auditeur externe ; et (d) la ratification du régime d'options d'achat d'actions de la Société. Les actionnaires inscrits et les mandataires dûment désignés sont encouragés à voter pour leurs actions avant l'Assemblée.

Une présentation corporative par le président et chef de la direction, Eric Desaulniers, suivra l'assemblée pour faire le point sur les principaux projets de la Société, son engagement commercial et son plan de croissance.

Pour avoir droit de vote à l'assemblée, les actionnaires devront être titulaires d'actions à la fermeture des bureaux à la date de référence, soit le 8 mai 2023. Des copies électroniques de l'avis de convocation, de la circulaire de sollicitation de la direction, du formulaire de procuration, du formulaire d'instructions de vote et des états financiers sont ou seront disponibles, selon le cas, sur les profils SEDAR et EDGAR de la Société, sur le site Web de NMG et au www.meetingdocuments.com/TSXT/NOU. Les rapports financiers de la Société, son Rapport annuel 2022 et son Rapport ESG 2022 sont également publiés sur le site web de NMG pour consultation facile.

À propos de Nouveau Monde Graphite

NMG travaille à se positionner comme un contributeur clé au sein de la révolution énergétique. La Société travaille au développement d'une source pleinement intégrée de matériaux écologiques d'anode pour batteries au Québec, au Canada, pour les marchés en pleine expansion des piles à combustible et des batteries lithium-ion. Avec des normes ESG enviables, NMG aspire à devenir un fournisseur stratégique des principaux fabricants mondiaux de batteries et de véhicules en offrant des matériaux avancés performants et fiables tout en promouvant la durabilité et la traçabilité de la chaîne d'approvisionnement. www.NMG.com

Mise en garde

Tous les énoncés, autres que les faits historiques, contenus dans le présent communiqué de presse, y compris, mais sans s'y limiter, les déclarations décrivant le calendrier et les coûts des initiatives et des projets décrits dans le présent communiqué de presse, la signature d'une entente « offtake » définitive, le développement et l'exploitation éventuels de la propriété de graphite du lac Guéret, la production commerciale prévue de matériel d'anode actif performant et carboneutre, les initiatives et les engagements de la Société présentés dans le communiqué de presse, y compris ceux liés à l'ESG, les initiatives de la Société décrites dans le rapport ESG et la réalisation des cibles qui y sont décrites, les performances de la Société en ce qui concerne les initiatives décrites dans le présent communiqué de presse, l'incidence positive de ce qui précède sur les paramètres économiques du projet, y compris l'impact positif des mesures fiscales et des incitatifs gouvernementaux sur la Société, la relation qu'entretient la Société avec ses parties prenantes, les tendances du marché et de l'industrie, les prévisions de l'offre et de la demande futures de graphite, l'intérêt des clients potentiels, la capacité d'obtenir le financement approprié et suffisant requis pour le développement de la mine Matawinie et de l'usine de matériaux de batterie de Bécancour, le développement prévu de la mine Matawinie et de l'usine de matériaux pour batteries de Bécancour, ainsi que leurs usines de démonstration et autres plans de développement, les résultats escomptés des initiatives décrites dans le présent communiqué de presse, la stratégie d'électrification attendue et ses résultats et bénéfices attendus, l'établissement potentiel d'une chaîne de valeur circulaire avec Caterpillar, le projet de développer la plus grande source intégrée de matériaux de graphite naturel pour la transition énergétique, les perspectives commerciales et opérationnelles générales de la Société, ainsi que les déclarations du paragraphe « À propos de Nouveau Monde Graphite » et ailleurs dans le communiqué de presse qui décrivent essentiellement les perspectives et les objectifs de la Société, constituent de « l'information prospective » ou des « énoncés prospectifs » (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens de certaines lois canadiennes et américaines sur les valeurs mobilières, et sont fondées sur des attentes, des estimations et des projections au moment de la publication du présent communiqué de presse. Les énoncés prospectifs reposent nécessairement sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses qui, bien que considérées comme raisonnables par la Société au moment où ces énoncés ont été formulés, sont assujetties à des incertitudes et à des imprévus importants sur les plans opérationnel, économique et concurrentiel. Ces estimations et hypothèses peuvent se révéler inexactes. Par ailleurs, ces énoncés prospectifs sont basés sur différents facteurs et hypothèses sous-jacents, notamment les tendances technologiques actuelles, les relations d'affaires entre la Société et ses parties prenantes, la capacité de fonctionner de manière sécuritaire et efficace, la livraison et l'installation en temps opportun et aux prix estimés de l'équipement soutenant la production, les prix de vente présumés du concentré de graphite, l'exactitude des estimations des Ressources minérales, les taux de change et les taux d'intérêt futurs, la stabilité politique et réglementaire, les prix des produits de base et les coûts de production, l'obtention d'approbations, de licences et de permis gouvernementaux, réglementaires et de tiers à des conditions favorables, la stabilité de la main-d'oeuvre, la stabilité des marchés financiers et des capitaux, la disponibilité de l'équipement et des fournitures essentielles, des pièces de rechange et des consommables, les diverses hypothèses fiscales, les estimations de CAPEX et OPEX, le statut des permis du projet minier Uatnan, toutes les projections économiques et opérationnelles relatives au projet, les infrastructures locales, les perspectives et occasions d'affaires de la Société et les estimations du rendement opérationnel de l'équipement, et ne sont pas garants du rendement futur.

Les énoncés prospectifs sont assujettis à des risques connus et inconnus et à des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents de ceux anticipés ou suggérés dans les énoncés prospectifs. Les facteurs de risque qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements réels soient sensiblement différents des attentes actuelles comprennent notamment des retards quant aux dates de livraison prévues de l'équipement, la capacité de la Société à mettre en oeuvre ses initiatives stratégiques et si ces initiatives stratégiques donneront les résultats escomptés, la disponibilité d'un financement ou d'un financement à des conditions favorables pour la Société, la dépendance aux prix des matières premières, l'impact de l'inflation sur les coûts, les risques d'obtention des permis nécessaires, le rendement opérationnel des actifs et des activités de la Société, les facteurs concurrentiels dans le secteur de l'exploitation minière et de la production du graphite, les changements aux lois et aux règlements ayant une incidence sur les activités de la Société, le risque d'acceptabilité politique et sociale, le risque lié à la réglementation environnementale, le risque lié aux devises et aux taux de change, les développements technologiques, l'impact de la pandémie de COVID-19 et des mesures mises en place par les gouvernements en réaction à cette pandémie, et la conjoncture économique en général ainsi que les risques liés aux bénéfices, aux dépenses d'investissement, aux flux de trésorerie et à la structure du capital et aux risques commerciaux généraux. Une description plus détaillée des risques et des incertitudes figure dans la notice annuelle de NMG datée du 22 mars 2022, notamment dans la section intitulée « Facteurs de risque », qui est disponible sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com et sur EDGAR à l'adresse www.sec.gov. D'autres facteurs imprévisibles ou inconnus qui ne sont pas abordés dans la présente mise en garde pourraient aussi avoir un impact défavorable important sur les énoncés prospectifs.

Plusieurs de ces incertitudes et de ces imprévus peuvent affecter directement ou indirectement ou pourraient faire en sorte que les résultats ou le rendement réels diffèrent considérablement de ceux avancés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs. Rien ne garantit que les énoncés prospectifs se révéleront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer de manière importante de ceux anticipés dans ces énoncés. Les énoncés prospectifs sont présentés dans le but de fournir de l'information sur les attentes actuelles de la direction et ses plans pour l'avenir. La Société n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser ces énoncés prospectifs, ni d'expliquer toute différence importante entre les événements réels subséquents et ces énoncés prospectifs, sauf tel que l'exigent les lois en valeurs mobilières applicables.

Les données sur le marché et l'industrie contenues dans ce communiqué de presse sont basées sur des informations provenant de publications industrielles indépendantes, d'études de marché, de rapports et d'enquêtes d'analystes et d'autres sources accessibles au public. Bien que la Société estime que ces sources sont généralement fiables, les données sur le marché et l'industrie sont sujettes à interprétation et ne peuvent être vérifiées avec une certitude totale en raison des limites de la disponibilité et de la fiabilité des données brutes, de la nature volontaire du processus de collecte des données et d'autres limites et incertitudes inhérentes à toute enquête. La Société n'a pas vérifié de manière indépendante les données provenant de sources tierces auxquelles il est fait référence dans ce communiqué de presse et, par conséquent, l'exactitude et l'exhaustivité de ces données ne sont pas garanties.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument la responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.

De plus amples renseignements concernant la Société sont disponibles dans la base de données SEDAR (www.sedar.com), et pour les lecteurs américains sur EDGAR (www.sec.gov), ainsi que sur le site Web de la Société à l'adresse : www.NMG.com.

