CrowdSec agrandit son équipe de direction pour accélérer son expansion et sa croissance

PARIS, 11 mai 2023 /PRNewswire/ -- CrowdSec , la société de cybersécurité open source et collaborative, a annoncé aujourd'hui la nomination de Courtney Austin au poste de directeur du marketing et d'Andreas Passmann au poste de directeur des ventes. Courtney Austin et Andreas Passmann seront responsables de stimuler la croissance et le développement de l'entreprise, ainsi que de renforcer sa marque et d'accroître sa présence dans les communautés en Amérique du Nord et du Sud, en Europe et dans toute l'Asie-Pacifique.

Avec plus de 20 ans d'expérience en marketing et en ventes, en particulier dans le secteur de la cybersécurité, Courtney Austin apporte une riche expertise à son nouveau poste de directeur marketing de CrowdSec. Avant d'intégrer CrowdSec, Courtney Austin était tout récemment directeur principal du marketing international (régions Asie Pacifique & Japon et EMEA) chez Recorded Future , et directeur principal du marketing international chez LexisNexis Risk Solutions. Avant ces fonctions, il a occupé des postes de direction chez ThreatMetrix , RSA et Software AG .

« L'adoption de la cybersécurité open source a stimulé une demande exceptionnelle, car les budgets de CTI sont de plus en plus limités en raison du contexte économique mondial. CrowdSec est fier de soutenir plus de 65 000 utilisateurs réels dans 187 pays, signalant près de 40 millions d'adresses IP malveillantes, et faisant ainsi d'Internet un endroit beaucoup plus sûr pour tous », a déclaré Courtney Austin concernant sa nomination.

Andreas Passmann jouit d'un bilan exceptionnel en matière de stimulation des ventes et de croissance du chiffre d'affaires, avec plus de 15 ans d'expérience dans le domaine de la cybersécurité et de la technologie financière. Avant de rejoindre CrowdSec, Andreas Passmann était responsable des ventes internationales chez SIS ID , et a occupé divers postes de directeur des ventes dans des sociétés de cybersécurité, parmi lesquelles TIBCO et Bertin IT , où il était responsable du développement et de la mise en place de stratégies de vente internationales qui ont porté leurs fruits.

« Nous sommes ravis d'accueillir Courtney et Andreas à ces nouveaux postes au sein de l'équipe CrowdSec, a déclaré Philippe Humeau, directeur général de CrowdSec. Leurs vastes expériences en marketing et en vente, combinées à leur passion pour la cybersécurité, en font les candidats parfaits pour stimuler la croissance et l'expansion de notre entreprise. Nous sommes impatients de voir l'impact qu'ils auront sur notre entreprise. »

La nomination de Courntey Austin et d'Andreas Passmann arrive à un moment charnière pour CrowdSec, qui a connu une dynamique importante ces derniers mois. En octobre 2022, CrowdSec a levé 14 millions de dollars dans un cycle de financement de série A, ce qui a permis à l'entreprise d'accélérer sa croissance et d'élargir sa portée. Plus récemment en mars 2023, CrowdSec était l'une des 15 startups européennes sélectionnées par Google pour intégrer la Google for Startups Growth Academy : Cybersecurity, qui fournira à l'entreprise du mentorat, de la formation et des ressources pour l'aider à développer ses activités.

CrowdSec parrainera plusieurs grandes conférences internationales sur la cybersécurité au cours des prochains mois, y compris, l' InfoSec Europe à Londres, Les Assises sur la Côte d'Azur, le Black Hat à Las Vegas et l' IT-SA à Nuremberg, où l'entreprise prévoit de présenter ses solutions open source innovantes à l'industrie de la cybersécurité.

À propos de CrowdSec

CrowdSec est une entreprise de cybersécurité open source et collaborative qui offre des capacités de détection et de réponse aux menaces en temps réel. Son approche unique en matière de cybersécurité tire parti du pouvoir de la communauté pour se protéger contre les menaces, ce qui en fait une solution idéale pour les entreprises de toutes tailles. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.crowdsec.net.

10 mai 2023 à 23:39

