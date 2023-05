RQM+tm acquiert Libra Medical





RQM+, le chef de file mondial des services medtech, annonce aujourd'hui l'acquisition de Libra Medical, une organisation de recherche sous contrat (CRO) à service complet spécialisée dans les essais cliniques en phase précoce. Fondé en 2007, Libra Medical fournit des services d'affaires réglementaires, d'opérations cliniques et d'assurance qualité aux entreprises qui développent des dispositifs médicaux complexes et des produits de diagnostic. Les études de Libra se déroulent aux États-Unis, en Europe, en Australie et en Amérique latine.

« L'expertise approfondie de Libra dans le domaine des premières études chez l'humain pour les dispositifs complexes et les diagnostics est un excellent complément pour notre activité d'essais cliniques », déclare Margaret Keegan, CEO de RQM+. « Nous allons accompagner nos clients de manière transparente depuis les premières études chez l'humain jusqu'aux essais pivots et de mise sur le marché, avec un interlocuteur unique, tout en leur offrant des conseils en remboursement, tests de laboratoire et réglementations au fur et à mesure de l'évolution de leurs besoins. Nous sommes honorés que Dre Tay, fondatrice de Libra Medical, rejoigne RQM+ pour pérenniser les solides relations qu'elle a établies avec la communauté medtech et la FDA. »

Avec plus de 20 ans d'expertise de la medtech, la CEO de Libra Medical, Sew-Wah Tay, a occupé le poste de vice-présidente des affaires réglementaires et cliniques chez American Medical Systems (AMS). Elle a également occupé des postes de direction dans plusieurs startups de la medtech, notamment St. Jude Medical et Boston Scientific.

« Je suis ravie d'être maintenant en mesure d'offrir à mes clients une transition ininterrompue entre les premières études chez l'humain, les études pilotes et les études pivot », déclare Tay. « J'ai hâte de poursuivre mon travail avec les clients tout au long du cycle de vie de leurs produits, en leur fournissant un partenariat à long terme et des services complets via RQM+. »

Tay est titulaire d'un doctorat en biomatériaux, d'un master en sciences alimentaires et d'un master en génie chimique du Massachusetts Institute of Technology. Elle est également titulaire d'un bachelor en sciences et technologies alimentaires de l'University of Pertanian Malaysia.

À propos de RQM+

RQM+ est le principal fournisseur de services medtech avec la plus grande équipe mondiale d'experts en réglementation et en qualité. S'appuyant sur 40 ans d'expertise réglementaire, nous fournissons également des services complets d'essai clinique, de laboratoire et de remboursement, en réduisant les risques tout au long du cycle de vie des produits pour les dispositifs médicaux, les agents thérapeutiques numériques et les diagnostics. Avec plus d'anciens régulateurs de la FDA, de la Medicines in Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) et d'organismes notifiés que toute autre entreprise, l'équipe RQM+ possède une expertise approfondie dans toutes les spécialités cliniques. En plus de medtechs en phase précoce et intermédiaire, nous travaillons actuellement avec 19 des 20 principaux fabricants de dispositifs médicaux et sept des dix principales entreprises de DIV. Pour plus d'informations, visitez RQMplus.com.

10 mai 2023 à 21:45

