Great-West Lifeco annonce l'élection de ses administrateurs





TSX : GWO

TORONTO, le 10 mai 2023 /CNW/ - Great-West Lifeco a annoncé aujourd'hui, à l'occasion de son assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires, que tous les 19 candidats aux postes d'administrateur nommés dans sa circulaire de sollicitation de procurations de la direction datée du 8 mars 2023 ont été élus. Les résultats détaillés du vote relatif à l'élection des administrateurs sont fournis ci-dessous.

Candidat Pour

(votes) Pour (pourcentage) Contre

(votes) Contre (pourcentage) Michael R. Amend 838 876 400 99,88 % 1 012 915 0,12 % Deborah J. Barrett 838 997 396 99,89 % 888 586 0,11 % Robin Bienfait 838 824 361 99,87 % 1 064 498 0,13 % Heather E. Conway 838 755 836 99,87 % 1 133 479 0,13 % Marcel R. Coutu 821 231 819 97,78 % 18 657 496 2,22 % André Desmarais 800 720 210 95,34 % 39 169 005 4,66 % Paul Desmarais, jr 704 679 206 83,90 % 135 210 009 16,10 % Gary A. Doer 837 886 282 99,76 % 1 998 789 0,24 % David G. Fuller 838 960 025 99,89 % 929 290 0,11 % Claude Généreux 810 386 856 96,49 % 29 502 459 3,51 % Paula B. Madoff 828 954 085 98,70 % 10 935 230 1,30 % Paul A. Mahon 835 219 128 99,44 % 4 670 187 0,56 % Susan J. McArthur 826 782 859 98,44 % 13 106 000 1,56 % R. Jeffrey Orr 796 981 105 94,89 % 42 908 110 5,11 % T. Timothy Ryan 826 519 706 98,41 % 13 369 609 1,59 % Dhvani D. Shah 839 373 347 99,94 % 515 512 0,06 % Gregory D. Tretiak 830 361 098 98,87 % 9 528 217 1,13 % Siim A. Vanaselja 833 424 025 99,23 % 6 465 190 0,77 % Brian E. Walsh 822 761 082 97,96 % 17 127 582 2,04 %



Les résultats définitifs de toutes les questions mises aux voix à l'assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires seront accessibles au sedar.com.

À propos de Great-West Lifeco Inc.

Great-West Lifeco est une société de portefeuille internationale de services financiers qui détient des participations dans les secteurs de l'assurance vie, de l'assurance maladie, des services de retraite et d'investissement, de la gestion d'actifs et de la réassurance. Elle exerce ses activités au Canada, aux États-Unis et en Europe sous les marques de la Canada Vie, d'Empower, de Putnam Investments et de Irish Life. À la fin de 2022, ses compagnies comptaient environ 31 000 employés, 234 500 relations conseillers et des milliers de partenaires de distribution - tous au service de plus de 38 millions de relations clients au sein de ces régions. Great-West Lifeco est membre du groupe de sociétés de Power Corporation et ses actions sont négociées sur le parquet de la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole GWO. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez greatwestlifeco.com/fr.

10 mai 2023 à 18:38

