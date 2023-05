Inondations dans la région de Charlevoix - La route 138 rouvrira demain





QUÉBEC, le 10 mai 2023 /CNW/ - La députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Mme Kariane Bourassa, et la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, annoncent que la route 138 (boulevard Monseigneur-De Laval), située dans le secteur de la rivière des Mares, à Baie-Saint-Paul, sera réouverte à la circulation dès demain, le 11 mai, en fin de journée.

Cet axe routier était fermé depuis le 1er mai dernier, à la suite de la montée soudaine des eaux dans le secteur.

L'inspection récente de la structure n'a heureusement révélé aucun dommage. Toutefois, la chaussée aux abords de la structure ayant été lourdement endommagée, d'importants travaux de réfection ont été nécessaires.

La circulation par alternance à l'aide de signaleurs pourrait être requise, au besoin, afin de finaliser les travaux en cours.

Citations

« La route 138 est l'artère principale de Charlevoix et elle est d'une importance cruciale pour l'ensemble du Québec. La réouverture de la route 138 permettra de rétablir les communications et de faciliter le transport des personnes et des marchandises. Cette annonce est une étape importante dans la reprise de la vie normale après les inondations. Je félicite les employés du Ministère qui ont travaillé avec diligence pour permettre cette réouverture. »

Kariane Bourassa, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré

« Nous avons travaillé sans relâche pour restaurer rapidement ce lien routier au profit des usagers de la route. Je salue la patience et la collaboration dont ont fait preuve les automobilistes et les camionneurs, et ce, depuis le tout début de ces malheureux événements. C'est un soulagement de savoir qu'ils pourront, dès demain, retrouver une pleine mobilité dans ce secteur. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« C'est effectivement un grand soulagement pour nous de voir arriver la réouverture de la route 138 après les inondations qui ont touché notre communauté. Nous sommes reconnaissants envers tous ceux qui ont travaillé sans relâche pour rétablir l'accès à cette artère vitale pour l'économie de la région de Charlevoix, et nous remercions la population pour sa patience et sa collaboration durant cette période difficile. »

Michaël Pilote, maire de Baie-Saint-Paul

10 mai 2023 à 17:05

