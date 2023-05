DÉCLARATION DE LA MINISTRE - Déclaration de l'honorable Helena Jaczek sur la nomination d'une nouvelle présidente du conseil d'administration de la Commission de la capitale nationale





GATINEAU, QC, le 10 mai 2023 /CNW/ - À titre de ministre responsable de la Commission de la capitale nationale, j'ai le plaisir d'annoncer que Maryse Gaudreault a été nommée présidente du conseil d'administration de la Commission de la capitale nationale pour un mandat de 4 ans, et ce, à la suite d'un processus de sélection ouvert, transparent et fondé sur le mérite. Cette nomination prendra effet le 6 juin 2023.

Née dans la région de Québec, Mme Gaudreault réside dans la région de la capitale nationale depuis plus de 40 ans. Forte d'une brillante carrière dans le domaine du service public et engagée auprès de la collectivité, elle a siégé à l'Assemblée nationale du Québec en tant que députée de la circonscription de Hull de 2008 à 2022 et a assumé de nombreux rôles importants.

En tant que troisième vice-présidente de l'Assemblée nationale, Mme Gaudreault a présidé les travaux en chambre et mené plusieurs mandats, notamment à la présidence des groupes suivants : le Cercle des femmes parlementaires, le Réseau des femmes de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie, le conseil d'administration de la Fondation Jean-Charles-Bonenfant et le Comité zéro harcèlement à l'Assemblée nationale. Elle a également présidé le Groupe de travail sur la création d'un monument commémoratif aux victimes des pensionnats autochtones.

Avant de siéger à l'Assemblée nationale, Mme Gaudreault a été directrice du Centre d'hébergement et de soins de longue durée de Hull et a siégé sur divers conseils d'administration.

Le parcours professionnel de Mme Gaudreault témoigne de son expertise et de son engagement envers le bien-être des collectivités. Sa vision stratégique et son expérience de travail avec les différents paliers de gouvernement seront des atouts dans l'exécution de son mandat.

La Commission de la capitale nationale est une société d'État fédérale qui veille à ce que la capitale du Canada soit une source de fierté dynamique et inspirante pour l'ensemble de la population canadienne et un héritage pour les générations à venir. Le rôle principal du conseil d'administration de la Commission est de superviser la société et de veiller à ce qu'elle atteigne ses objectifs stratégiques. Le conseil d'administration doit notamment s'assurer que les ressources de la société sont utilisées de manière efficace et efficiente et favoriser des relations positives avec les autres paliers de gouvernement et le public.

Je tiens à profiter de l'occasion pour remercier Marc Seaman qui a occupé les fonctions de président du conseil d'administration de la Commission de la capitale nationale depuis le 7 juin 2017.

L'honorable Helena Jaczek

Ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

Suivez-nous sur Twitter

Suivez-nous sur Facebook

SOURCE Services publics et Approvisionnement Canada

10 mai 2023 à 15:22

Communiqué envoyé leet diffusé par :