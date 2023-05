Le Swiss Overshoot Day tombe le 13 mai; il pourrait avoir lieu le 24 juillet si la Suisse mettait en oeuvre les objectifs de Paris





La Suisse a mis en place de nombreuses initiatives innovantes qui contribuent à retarder le Swiss Overshoot Day (jour du dépassement suisse). Malgré cela, les efforts de la Suisse ne sont pas suffisants. Elle met du coup en jeu son propre avenir.

ZURICH, 10 mai 2023 /PRNewswire/ -- Cette année, le Swiss Overshoot Day (jour du dépassement suisse) tombe le 13 mai : si tous les habitants du monde consommaient comme les habitants de la Suisse, tout ce que les écosystèmes de notre planète peuvent renouveler en une année entière serait déjà consommé. Il faudrait donc la capacité de régénération de près de 3 Terres pour permettre une consommation de type suisse dans le monde entier. Afin de rendre ce défi visible, de montrer des solutions possibles et d'attirer l'attention sur les efforts insuffisants de la Suisse, FiBL, Gottlieb Duttweiler Institut, Soil to Soul, #MoveTheDate Switzerland, Swiss Food Research, et Global Footprint Network ont uni leurs forces.

Le dépassement persistant nous conduit vers un avenir marqué par un changement climatique accru et une raréfaction croissante des ressources. Cela vaut pour tous les scénarios imaginables. En outre, cet avenir se présente à nous tellement rapidement que nos villes, nos entreprises, nos infrastructures énergétiques et nos systèmes alimentaires ne peuvent s'y adapter. Il n'y a donc aucun avantage à réagir lentement.

Les possibilités existent. Ainsi, de nombreuses initiatives ingénieuses en Suisse contrecarrent la tendance lourde qu'est celle dépassement, comme par exemple :

Fabas et Vegional qui produisent des aliments riches en nutriments à partir de légumineuses ;

Green Mountain produit de savoureuses alternatives à la viande à base de plantes ;

L'entreprise de construction Eberhard fait oeuvre de pionnier dans le recyclage des déchets de construction afin d'augmenter la circularité dans l'industrie du bâtiment ;

L'entreprise informatique SCS rafraîchit le "cerveau électronique" de machines ou de systèmes de commutation plus anciens et augmente leur durée de vie ;

Carvolution permet aux personnes qui dépendent d'une voiture de ne pas avoir à en posséder une ;

Phenogy développe des batteries au zinc, donc sans lithium, une ressource rare ;

Madame Frigo offre des réfrigérateurs publics pour partager les restes de nourriture ; Äss-Bar donnent une seconde vie aux produits de boulangerie d'hier, tandis que foodwaste.ch fournit des informations complètes pour éviter le gaspillage alimentaire ;

Umami produit des micro-verts nutritifs avec des réservoirs d'eau intérieurs qui imitent les cycles naturels ;

Vuna Nexus transforme l'urine humaine en engrais pour le jardin ;

Cowa déploie des stockages thermiques pour les ménages. Cela rend les pompes à chaleur plus efficaces, surtout celles qui utilisent le photovoltaïque.

Et il en existe beaucoup d'autres. Malgré tous ces efforts innovants, aussi inspirants soient-ils, l'économie suisse dans son ensemble est loin d'être prête à faire face au changement climatique et à la pénurie de ressources. La Suisse vit toujours sur plus de quatre fois ce que les écosystèmes suisses peuvent renouveler. La Suisse est du coup exposée à des risques croissants en matière de ressources.

Si la Suisse réduisait de moitié ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 par rapport à 1990, comme le prévoit l'Accord de Paris, le Swiss Overshoot Day serait repoussé de 72 jours, soit au 24 juillet. Mais le manque de volonté politique en la matière affaiblit considérablement la capacité de la Suisse à rester performante dans un avenir marqué par le changement climatique et les restrictions de ressources. Qu'est-ce qui empêche la Suisse de s'attaquer avec plus d'élan et de détermination à sa propre sécurité en ressources ?

