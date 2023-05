La mesure des sols et la quantification du carbone seront encore plus rapides, accessibles et profitables avec des investissements importants dans l'ag-tech montréalaise ChrysaLabs(MD)





ChrysaLabsMD obtient un financement de Série A de 15 millions CAD (11 millions USD) qui fera progresser la technologie agricole intelligente pour donner aux producteurs des données de niveau laboratoire en temps réel et pour soutenir l'industrie du crédit carbone avec des mesures fiables, précises à faible coût.

MONTRÉAL, le 10 mai 2023 /CNW/ - ChrysaLabsMD, un innovateur de premier plan à la fine pointe de la science du sol, a annoncé aujourd'hui une étape de financement de 15 millions CAD (11 millions USD), comprenant des investissements de Leaps by Bayer, TELUS Ventures et BDC Capital. Les investisseurs existants Ecofuel, Emmertech, Anges Québec, AQC et Koan Capital participent également à ce financement.

Une Sonde ChrysaLabsMD combine trois technologies de pointe brevetées combinées à l'apprentissage automatique de l'IA pour fournir des informations en temps réel directement sur le terrain. La sonde d'échantillonnage analyse 40 paramètres de sol différents pour fournir un aperçu précis de ce qui se passe dans le sol, à un coût inférieur aux analyses de sol traditionnelles. Dans les 30 secondes suivant l'insertion de la sonde dans le sol, les utilisateurs auront une analyse complète du sol - y compris les macronutriments, les micronutriments, le pH, la matière organique, la CEC, le carbone organique, la densité apparente, l'humidité et plus encore - à portée de main.

« Notre technologie basée sur la spectroscopie fournit en temps réel des données sur leur sol, ce qui peut désormais permettre aux agriculteurs d'avoir un impact réel plus facilement sur le changement climatique tout en faisant progresser leurs opportunités financières », a déclaré le co-fondateur et PDG de ChrysaLabsMD, Samuel Fournier. « Ce tour de financement arrive à un moment important pour nous et l'industrie, qui a grandement besoin de données précises, et propulsera notre expansion sur le marché de la vérification du carbone et sur davantage de champs. »

Le marché du carbone agricole est actuellement en croissance rapide mais manque d'une solution précise, évolutive et peu coûteuse pour fournir des données fiables sur la composition des sols. La solution de quantification du carbone de ChrysaLabsMD établit une méthode fiable, rapidement implémentable et à faible coût pour vérifier les crédits carbone. La capacité unique de recueillir des informations sur l'évolution du sol au fil du temps libère le potentiel du sol comme jamais auparavant.

Avec une solution à la croisée de la technologie de pointe et de l'agriculture durable, les investisseurs sont enthousiastes par le potentiel de ChrysaLabsMD.

« L'innovation révolutionnaire de ChrysaLabsMD transformera notre vision du sol et du carbone », a déclaré Juergen Eckhardt, vice-président exécutif et responsable de Leaps by Bayer. « Maintenant, pour la première fois, nous pouvons découvrir des données en temps quasi réel qui sont à la fois précises et exploitables, améliorant ainsi la durabilité globale. Il s'agit d'une avancée significative par rapport au statu quo consistant à envoyer des échantillons de sol à un laboratoire, ce qui retarde la capacité du producteur à gérer son sol en tant qu'intrant dynamique et à éclairer un large éventail de décisions. Ces informations alignent et accélèrent les résultats économiques et durables. »

« La technologie de ChrysaLabsMD a le potentiel de révolutionner l'agronomie et l'agriculture de précision », a déclaré Mario Mele, vice-président chez TELUS Ventures. « Leur technologie aide non seulement les producteurs à gagner du temps et à réduire leur dépendance aux laboratoires de sol humides traditionnels, mais leur fournit également un jumeau numérique complet de leurs terres, permettant une gestion des engrais plus précise et efficace. Nous croyons en leur énorme potentiel d'avoir un impact sur l'avenir des services agronomiques à l'échelle mondiale et nous sommes ravis de faire équipe avec eux. »

« Nous nous engageons à aider les agriculteurs canadiens à améliorer leur rentabilité tout en rendant leur entreprise plus respectueuse de l'environnement et durable au fil du temps », a déclaré Joseph Regan, associé directeur, Fonds de capital d'innovation industrielle chez BDC Capital. « Les données en temps réel permettent aux producteurs de prendre des décisions qui améliorent le rendement tout en optimisant les applications d'engrais. »

À ce jour, la technologie ChrysaLabsMD a été utilisée sur plus de deux millions d'acres dans sept pays, six provinces canadiennes et 25 États.

Une meilleure intelligence du sol pour de meilleures décisions. ChrysaLabsMD est une technologie agricole à croissance rapide à l'intersection de l'agriculture et de la science. Nous pensons que des données de sol rapides et précises sont des éléments clés de l'agriculture de précision. La solution unique de ChrysaLabsMD utilise le cloud computing, l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique pour extraire des données en temps réel de sa technologie de spectroscopie brevetée fournissant des informations précieuses en quelques secondes, permettant aux responsables de terrain de prendre les meilleures mesures quelques minutes après l'échantillonnage. Notre technologie permet aux producteurs et agronomes d'échantillonner le sol autant de fois qu'ils le souhaitent : plus de données conduisent à des actions plus précises, un rendement plus élevé et des coûts optimisés.

