Capcom : les résultats consolidés de l'exercice clos en mars 2023 font état de ventes nettes record et d'une 6e année consécutive de bénéfices record, tirés par l'activité « contenu numérique »

Capcom Co., Ltd. (TOKYO:9697) annonce ce jour que ses résultats consolidés (non audités et établis selon les principes comptables acceptés au Japon ) pour l'exercice clos le 31 mars 2023, font état de ventes nettes s'élevant à 125 930 millions JPY (en hausse de 14,4% par rapport à l'exercice précédent), d'un résultat d'exploitation de 50 812 millions JPY (en hausse de 18,4% par rapport à l'exercice précédent), d'un revenu ordinaire de 51 369 millions JPY (en hausse de 15,9% par rapport à l'exercice précédent) et d'un résultat net part du groupe de 36 737 millions JPY (en hausse de 12,9% par rapport à l'exercice précédent).

Au cours de l'exercice clos le 31 mars 2023, l'activité principale de Capcom ? le contenu numérique ? a vendu 41,7 millions d'unités de son logiciel de jeu vidéo pour consoles, un chiffre en hausse d'une année sur l'autre. Cette augmentation est due à l'ajout de nouveaux titres majeurs à la série phare de Capcom, notamment Resident Evil 4 et Monster Hunter Rise: Sunbreak, ainsi qu'à la poursuite des ventes en ligne de titres du catalogue. En outre, Capcom a augmenté ses bénéfices en tirant parti de ces grandes marques appliquées à des films, à des produits dérivés et à l'e-sport, en lançant des opérations efficaces dans les magasins et de nouveaux concepts de magasins dans le cadre de son activité Arcade Operations, et en utilisant son IP pour ses activités « Amusement Equipments ». C'est ainsi que Capcom a réalisé des ventes nettes record, une sixième année consécutive de bénéfices record à tous les niveaux et une dixième année consécutive de croissance de son résultat d'exploitation.

Quant à ses prévisions pour l'exercice qui se terminera le 31 mars 2024, Capcom anticipe des ventes nettes de 140 000 millions JPY et un résultat d'exploitation de 56 000 millions JPY, ce qui donnerait onze années consécutives de croissance du résultat d'exploitation et sept années consécutives de bénéfices record à tous les niveaux.

1. Résultats financiers consolidés de l'exercice clos le 31 mars 2023 (1er avril 2022 ? 31 mars 2023)

Ventes nettes Résultat d'exploitation Revenu ordinaire Résultat net part du groupe Bénéfice par action En millions JPY En millions JPY En millions JPY En millions JPY JPY Exercice clos le 31 mars 2023 125.930 50.812 51.369 36.737 174,73 Exercice clos le 31 mars 2022 110.054 42.909 44.330 32.553 152,48

2. Prévisions de résultats pour l'exercice clos le 31 mars 2024

Ventes nettes Résultat d'exploitation Revenu ordinaire Résultat net part du groupe Bénéfice par action En millions JPY En millions JPY En millions JPY En millions JPY JPY Exercice clos le 31 mars 2024 140.000 56.000 56.000 40.000 191,28 N.B. : Capcom gère ses performances commerciales sur une base annuelle et par conséquent ne divulgue que des prévisions pour des exercices complets.

À PROPOS DE CAPCOM

Capcom est l'un des principaux développeurs, éditeurs et distributeurs mondiaux de divertissements interactifs pour consoles de jeux, PC, appareils portables et sans fil. Fondée en 1983, la Société a créé des centaines de jeux, parmi lesquels les franchises révolutionnaires Resident Eviltm, Monster Huntertm, Street Fightertm, Mega Mantm, Devil May Crytm et Ace Attorneytm. Outre son siège social situé à Osaka, au Japon, Capcom possède des bureaux à Tokyo et dans les pays suivants : États-Unis, Royaume-Uni, Allemagne, France, Hong Kong, Taïwan et Singapour. Pour plus d'informations sur Capcom, visiter le site Web https://www.capcom.co.jp/ir/english/

Énoncés prospectifs

Les stratégies, plans, perspectives et autres déclarations qui ne sont pas des faits historiques sont basés sur des hypothèses elles-mêmes fondées sur les informations actuellement disponibles et sur des jugements raisonnables. Les performances réelles pourraient être très différentes de ces déclarations pour diverses raisons. Dans l'industrie du divertissement où opère Capcom, les performances peuvent être très volatiles à cause des besoins divergents des utilisateurs et des changements pouvant affecter les conditions du marché. Parmi les facteurs susceptibles d'avoir un impact sur les performances de Capcom, citons : (1) le nombre de titres à grand succès et le volume des ventes dans le secteur du jeu vidéo pour consoles, lequel représente la majorité des ventes ; (2) les progrès du développement des jeux vidéo pour consoles ; (3) la demande des consommateurs en consoles de jeux vidéo ; (4) les ventes en dehors du Japon ; (5) les variations des cours des actions et des taux de change ; (6) les partenariats conclus avec d'autres sociétés portant sur le développement de produits, les ventes et d'autres opérations ; et (7) les changements des conditions du marché ; (8) les catastrophes naturelles, les épidémies, les crises économiques et autres événements imprévisibles. Cette énumération des facteurs pouvant influencer les résultats d'exploitation de Capcom n'est pas une liste exhaustive.

10 mai 2023 à 11:05

