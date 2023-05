Avis aux médias - La gouverneure générale prononcera le discours principal à la Conférence sur le droit autochtone de l'Association du Barreau canadien





OTTAWA, ON, le 10 mai 2023 /CNW/ - Son Excellence la très honorable Mary Simon, gouverneure générale du Canada, prononcera le discours principal à la Conférence sur le droit autochtone de l'Association du Barreau canadien.

Date : le 11 mai 2023 Heure : 18 h 30 HAE Lieu : Grand Salon, Delta Hotels Ottawa City Centre, Ottawa (Ontario)

À propos de la Conférence

La Section du droit autochtone de l'Association du Barreau canadien est une source fiable et une tribune pour les questions qui intéressent la communauté du droit autochtone. Chaque année, elle organise des conférences pour informer ses membres sur les questions de pratique, les affaires importantes et la législation concernant les peuples autochtones, l'accès à la justice, les droits ancestraux et les droits issus de traités, les revendications territoriales, la réforme constitutionnelle, l'administration de la justice et les lois autochtones. La conférence de cette année a pour thème l'autonomie gouvernementale.

Notes à l'intention des médias :

Des photos prises par le photographe officiel de la gouverneure générale peuvent être fournies sur demande par le biais de [email protected] .

. Le discours de la gouverneure générale est ouvert aux médias. Pour plus d'informations sur les modalités d'inscription, veuillez communiquer avec Vanessa Racine , Relations avec les médias et Affaires publiques, Association du Barreau canadien, à [email protected] .

, Relations avec les médias et Affaires publiques, Association du Barreau canadien, à . Les représentants des médias sont priés de se présenter à l'entrée principale au plus tard à 18 h le jour de l'événement.

