DSP Asset Managers ouvre son premier bureau à Londres

DSP International UK Limited se concentrera sur les institutions recherchant une exposition aux marchés indiens

MUMBAI, Inde, 10 mai 2023 /PRNewswire/ -- DSP Asset Managers a ouvert à Londres son premier bureau à l'étranger, qui se concentrera sur les institutions recherchant des occasions d'investissement sur les marchés indiens. DSP International UK Limited, située au 1 St. Katherine's Way, à côté de la tour de Londres, s'occupera principalement des fonds de pension, des fonds souverains, des family offices et des particuliers fortunés.

DSP Asset Management (née de co-entreprises avec Merrill Lynch [1996-2007] et BlackRock [2008-2018]) fait partie des plus anciennes institutions financières de l'Inde. La société gère près de15 milliards de dollars en actifs sous gestion, dont 11 milliards de dollars en actions de sociétés ouvertes. Sur ces 11 milliards de dollars en actions de sociétés ouvertes, approximativement 2 milliards de dollars sont des actifs offshore dédiés en Inde.

« L'équipe de gestion des actifs de DSP, qui possède plus de 26 ans d'expérience en gestion de fonds, se concentre sur la génération d'alpha grâce à des cadres de placement bien définis et transparents, ainsi qu'à des normes élevées de gestion des risques. L'Inde abrite un éventail varié de sociétés et de secteurs, avec plus de 200 entreprises offrant de hauts rendements sur fonds propres. Nous souhaitons tirer parti de nos connaissances et de notre expérience accumulées au fil de plusieurs décennies pour générer des rendements ajustés au risque à long terme pour nos investisseurs », déclare Kalpen Parekh, directeur général et chef de la direction, DSP Asset Managers.

« L'Inde est à l'aube d'un redressement structurel et demeure l'une des grandes économies qui croissent le plus rapidement au monde. Le pays a fait preuve de résilience face aux ralentissements économiques mondiaux, en grande partie grâce à sa robuste économie intérieure, qui devrait rester forte dans un proche avenir. Selon nous, l'Inde devrait être considérée comme une allocation structurelle (et pas seulement une allocation tactique) dans les portefeuilles des investisseurs mondiaux », affirme Jay Kothari, responsable mondial des affaires internationales, DSP Asset Managers.

À propos de DSP Asset Managers

DSP Asset Managers possède plus de 25 ans d'expérience en matière d'excellence des placements. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de gérer des fonds pour le compte de près de 4 millions d'investisseurs de tous les horizons, y compris des travailleurs salariés, des particuliers fortunés, des ressortissants indiens résidants à l'étranger, des propriétaires de petites et moyennes entreprises, de grandes sociétés privées et publiques, des fiducies et des institutions étrangères.

DSP Asset Managers est soutenue par le groupe DSP, fondé il y a plus de 160 ans. Au cours des 150 dernières années, la famille fondatrice du Groupe a joué un rôle très influent dans la croissance et la professionnalisation des marchés de capitaux et des sociétés de gestion financière en Inde. Le groupe DSP est actuellement dirigé par M Hemendra Kothari.

Les intérêts de nos investisseurs demeureront toujours au coeur de nos activités, et nous continuerons de nous concentrer sans relâche sur ce qui est le mieux pour eux, alors qu'ils #InvestForGood (investissent pour le bien).

Consultez nos sites dspim.com et dspindia.com pour en savoir plus.

