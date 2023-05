iA Société financière inc. annonce une hausse de 13 % du dividende sur ses actions ordinaires et l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. annonce le paiement d'un dividende sur ses actions privilégiées





QUÉBEC, le 10 mai 2023 /CNW/ - Le conseil d'administration de iA Société financière inc. (TSX: IAG) a annoncé aujourd'hui une hausse de 0,09 $ de son dividende par action ordinaire en circulation pour le trimestre se terminant le 31 mars 2023, le faisant passer à 0,7650 $. Ce dividende sera payable le 15 juin 2023 aux actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 26 mai 2023.

iA Société financière inc. rappelle aux actionnaires ordinaires qui souhaitent adhérer au régime de réinvestissement des dividendes et d'achat d'actions de iA Société financière inc. qu'ils doivent s'inscrire au plus tard à 16 h le 18 mai 2023 pour le réinvestissement du prochain dividende. Pour savoir comment s'inscrire au régime, il suffit de visiter le site Internet de la société, à l'adresse ia.ca, sous l'onglet À propos, à la section Relations avec les investisseurs/Dividendes. Il est à noter que les actions ordinaires émises dans le cadre du régime seront acquises sur le marché secondaire et qu'aucun escompte ne s'appliquera.

Aussi, le conseil d'administration de l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. (TSX: IAF) a annoncé aujourd'hui le paiement d'un dividende trimestriel de 0,2875 $ par action privilégiée à dividende non cumulatif de catégorie A - série B. Ce dividende sera payable au comptant le 30 juin 2023 à tous les actionnaires privilégiés inscrits le 26 mai 2023.

Tous les dividendes versés par iA Société financière inc. sur ses actions ordinaires et par l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. sur ses actions privilégiées sont des dividendes déterminés en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et de toute législation fiscale provinciale et territoriale correspondante.

À propos de iA Groupe financier

iA Groupe financier est un groupement de sociétés d'assurance et de gestion de patrimoine des plus importants au Canada. Il mène aussi des activités aux États-Unis. Fondé en 1892, il figure au nombre des grandes sociétés publiques au Canada. Ses titres sont inscrits à la Bourse de Toronto, sous les symboles IAG (actions ordinaires) et IAF (actions privilégiées).

Pour recevoir par courriel les communiqués de presse de iA Groupe financier, vous pouvez vous inscrire à notre infolettre sur notre site Internet, à l'adresse ia.ca.

iA Groupe financier est une marque de commerce et un autre nom sous lequel iA Société financière inc. et l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. exercent leurs activités.

10 mai 2023 à 08:17

