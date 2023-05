Tourisme Montréal rassuré par le projet de loi visant à lutter contre l'hébergement touristique illégal





MONTRÉAL, le 10 mai 2023 /CNW/ - Tourisme Montréal appuie le projet de loi 25 déposée par la ministre du Tourisme. Cette proposition rigoureuse est alignée au souhait de Tourisme Montréal, émis en 2022, de promouvoir l'hébergement responsable dans les différents quartiers de la ville. Pour Tourisme Montréal, le développement touristique et économique ne doit pas se faire au détriment de la population locale, mais bien au bénéfice de la vitalité culturelle et sociale de la destination. Ce resserrement des règles est, nous l'espérons, un gage de succès pour une cohabitation harmonieuse de la population locale et des touristes.

« Il s'agit d'une excellente nouvelle. Il n'existe pas d'industrie saine fondée sur des lois non respectées. Nous sommes heureux d'appuyer ce nouveau projet de loi qui permettra aux visiteurs de continuer de vivre une expérience authentique dans les quartiers » affirme Yves Lalumière, président-directeur général à Tourisme Montréal.

Rappelons que la ville de San Francisco, qui imposait autrefois une loi sur l'hébergement touristique temporaire claire, mais tout de même transgressée, a adopté une loi soumettant cette activité à des contraintes administratives et fiscales sévères. Ce nouveau règlement a porté ses fruits rapidement. Ce précédant démontre qu'un cadre règlementaire contraignant a un impact direct sur la résolution des enjeux reliés à l'hébergement collaboratif.

Fondé en 1919, Tourisme Montréal est un organisme privé sans but lucratif qui a pour mission de positionner la métropole parmi les destinations de calibre international auprès des différents marchés du tourisme d'agrément et d'affaires. À ce titre, l'organisme pilote le déploiement de stratégies d'accueil innovantes tournées vers un double objectif : assurer une expérience de qualité aux visiteurs et maximiser les retombées économiques du tourisme. Fédérant aujourd'hui près de 1000 entreprises oeuvrant directement ou indirectement dans l'industrie du tourisme, Tourisme Montréal joue un rôle prépondérant dans la gestion et le développement de l'offre touristique montréalaise, ce qui l'amène à se prononcer sur les enjeux du développement économique, urbain et culturel de la métropole. Pour plus d'information, visitez le site mtl.org

