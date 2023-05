ICCPP ODM+ dévoilera « Cyclo », ses solutions de vapotage écologique, lors de la Vaper Expo UK 2023 à Birmingham





Avec la prévalence mondiale des cigarettes électroniques jetables, les problèmes environnementaux sont de plus en plus préoccupants. En tant qu'acteur influent des technologies d'atomisation électronique et société mère de VOOPOO, ICCPP Group prend ces problèmes au sérieux et son activité ODM+ a développé de manière créative la 1ère solution de vape jetable respectueuse de l'environnement, baptisée « Cyclo », qui combine le concept de détachable et biodégradable, illustrant ainsi un positionnement pionnier dans la course à la portabilité et la recyclabilité. La solution sera dévoilée à la Vaper Expo UK.

PLA breveté : la clé pour faire de la biodégradabilité stable une réalité La série « Cyclo » est faite avec notre PLA exclusif et breveté, un matériau biodégradable fabriqué à partir de matières premières d'amidon issues du maïs, une ressource végétale renouvelable, et qui peut être dégradé en dioxyde de carbone et en eau en 3 à 6 mois après avoir été recyclé et enfoui, ce qui en fait un matériau plus respectueux de l'environnement.

En outre, ICCPP a réalisé des milliers d'essais et de tests, et a créé une structure et un processus internes uniques pour optimiser la stabilité du PLA, ce qui lui a permis de maintenir sa résistance initiale après des milliers de tests de chute et d'impact, afin d'améliorer considérablement la stabilité et la sécurité des cigarettes électroniques en PLA, sans compromettre les avantages originaux du matériau en termes de biodégradabilité.

Conception sans plomb et modulaire : faire de la détachabilité une réalité

L'engagement d'ICCPP en faveur de la durabilité environnementale va bien au-delà de la simple sélection des matériaux.

Nous avons mis en oeuvre une large gamme de caractéristiques de conception respectueuses de l'environnement, y compris la conception sans plomb et sans soudure et l'assemblage modulaire préautomatisé. Ces caractéristiques de conception signifient que les solutions de vape « Cyclo » sont faciles à démonter pour le recyclage ou la mise au rebut, minimisant ainsi l'impact environnemental de la fabrication et de l'utilisation des procédés.

Grand choix d'options pour les bobines d'atomisation : l'ajout de concepts environnementaux

L'engagement d'ICCPP en faveur de la durabilité environnementale ne se limite pas au produit en lui-même. Nous avons également optimisé la technologie des bobines d'atomisation dans la série « Cyclo », se traduisant par une durée de vie allongée, moins de déchets et un goût plus stable et pur pour les vapoteurs.

La technologie des bobines d'atomisation dans les solutions de vape « Cyclo » comprend la technologie de bobine maillée et la technologie de bobine céramique Gene Tree. D'une part, notre technologie de bobine maillée combine différents scénarios d'application de résistivité avec une structure de distribution multicouche unique pour contrôler avec précision la puissance et calculer avec précision la couverture du champ de chaleur en un seul point afin que la chaleur soit répartie uniformément, procurant ainsi un goût stable, parfait et pur.

D'autre part, la technologie de bobine céramique Gene Tree utilise le procédé exclusif de technologie écologique sans poudre, le matériau céramique nano-microcristallin chauffé à 3 000°, et un guide d'huile de qualité A+ multicouche et une structure d'ouverture verrouillable d'huile pour fournir une chaleur plus stable et uniforme. Cette combinaison unique de technologies garantit que les solutions d'e-cigarettes « Cyclo » offrent aux clients plus de bouffées, des goûts plus purs, une plus grande consistance des saveurs et une expérience de vapotage supérieure, tout en réduisant les préoccupations environnementales.

L'origine de « Cyclo » : l'engagement d'ICCPP en faveur de l'environnement et de la société

Dans cette optique, nous avons baptisé les solutions de cigarettes électroniques « Cyclo », pour représenter notre engagement à créer un cycle de produits circulaire en boucle fermée, à la fois respectueux de l'environnement et durable. En outre, le slogan de « Cyclo » est « Le cycle de toutes choses », qui reflète notre dévouement et notre détermination à promouvoir la durabilité environnementale dans tous les domaines de notre activité.

En conclusion, la série « Cyclo » de cigarettes électroniques est le choix idéal pour les personnes qui veulent une expérience de vapotage écologique et durable. Avec des matériaux biodégradables, une conception recyclable, une technologie de bobine d'atomisation de pointe, ainsi que notre engagement envers la responsabilité environnementale, nous vous invitons à nous rejoindre sur le chemin vers un avenir plus durable.

En plus des produits écologiques « Cyclo », ICCPP ODM+ propose des dizaines de vapes, y compris des pods rechargeables et des pods jetables pour les amateurs de cigarettes électroniques au Royaume-Uni, et peut compter sur des experts sectoriels qui répondent aux préférences du marché, en toute conformité avec la réglementation locale. Nous vous attendons au stand E10 au NEC de Birmingham, du 12 au 14 mai 2023.

1?À propos d'ICCPP ODM+ :

ICCPP ODM+ est un modèle innovant de coopération stratégique ODM créé par ICCPP Group en 2022, qui met en avant la proposition commerciale de « marquage, technologie d'intégration de produits et marketing ».

Grâce à des innovations et des avancées dans les domaines technologie+, produit+, saveur+, qualité+, conformité+ et marketing+, ICCPP ODM+ fournit des solutions et des services de vape de qualité supérieure aux marques client, afin d'offrir une approche plus saine de l'atomisation électronique aux consommateurs mondiaux et de concrétiser le développement à long terme aussi bien des marques client que d'ICCPP ODM.

2?À propos d'ICCPP Group :

ICCPP Group, la société mère de VOOPOO, est un groupe écologique d'atomisation électronique couvrant l'intégralité de la chaîne industrielle. Le groupe se développe rapidement avec un nouveau modèle commercial de matrice, d'internationalisation et de plateforme, intégrant la R&D technologique, la conception de produits, la fabrication intelligente, l'exploitation de la marque et la gestion de la chaîne d'approvisionnement.

S'appuyant sur neuf ans de couverture complète de la chaîne industrielle et de localisation mondiale, les produits et solutions d'atomisation électronique d'ICCPP ont été adoptés dans plus de 70 pays à travers le monde, avec 100 000 points de vente physiques et plus de 36 millions de consommateurs.

