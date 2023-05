Forbes et la Fondation Aviram sélectionnent cinq entrepreneurs finalistes qui se disputeront le grand prix de 500 000 USD lors de la cérémonie de remise des Aviram Awards 2023 au Maroc - le président Bill Clinton participera en tant qu'orateur...





Forbes et la Fondation Aviram sélectionnent cinq entrepreneurs finalistes qui se disputeront le grand prix de 500 000 USD lors de la cérémonie de remise des Aviram Awards 2023 au Maroc - le président Bill Clinton participera en tant qu'orateur principal

Cinq entrepreneurs pionniers des régions d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient ont été retenus en tant que finalistes du concours Aviram Awards 2023 organisé par la Fondation Aviram et Forbes à Marrakech le 16 mai 2023. Le président Bill Clinton participera également à l'événement en tant qu'orateur principal.

Chaque année, les Aviram Awards visent à identifier, encadrer et soutenir des entreprises régionales susceptibles de provoquer des changements sociaux et environnementaux significatifs grâce à l'innovation et à la technologie. Cette année, les finalistes sélectionnés ont su convaincre le jury international grâce à leurs projets technologiques révolutionnaires qui changeront positivement le monde. Présentation des finalistes :

Youssef Bouyakhf, PDG et cofondateur de Deepecho (Maroc), qui utilise l'IA pour aider les radiologues ayant reçu une formation minimale à effectuer un diagnostic échographique avancé. La solution détecte les malformations congénitales et permet de réagir en cas de naissance prématurée, notamment en cas de faible poids à la naissance. Hilla Ben-Pazi, PDG et cofondatrice de StrokeAlert (Israël), qui fabrique un dispositif portable de surveillance pouvant générer des alertes automatiques en cas d'accident vasculaire cérébral, et favoriser ainsi une détection et un traitement précoces. Gil Davidman, PDG de QD-SOL (Israël), qui utilise des photocatalyseurs combinés à la lumière du soleil pour séparer l'hydrogène de l'eau, et produire de l'hydrogène vert à faible coût et rentable, indépendant des réseaux électriques. Rodrigo Jimenez Sandoval, PDG et cofondateur de Polymeron (Arabie Saoudite), qui produit des granulés de plastique biodégradables et compostables en utilisant comme matières premières les déchets organiques provenant de l'élevage de volailles et de la production de dattes. Ce procédé permet de s'attaquer à la pollution plastique et d'offrir des alternatives aux problèmes de traitement des déchets organiques et de sécurité alimentaire au Moyen-Orient. Dan Deviri, PDG et cofondateur de Carbon Blue (Israël), qui propose une solution pour éliminer le dioxyde de carbone de la mer et capter le CO2 dans l'atmosphère. Cette technologie abordable, compacte et énergiquement efficace, ne nécessite aucune logistique ni matière première, et ne demande que très peu d'entretien.

Le concours offre un tremplin aux entrepreneurs du futur pour concrétiser leurs idées révolutionnaires. La startup gagnante qui a pour objectif de rendre service à l'humanité à travers des avancées innovantes, remportera une somme de 500 000 USD, un mentorat desservi par des experts assuré par Ziv Aviram, chef d'entreprise de renommée mondiale et fondateur de la Fondation Aviram, ainsi qu'un soutien médiatique de la part de Forbes. Un montant de 100 000 USD sera accordé au gagnant du second prix et un montant de 50 000 USD au gagnant du troisième prix.

Les finalistes seront invités le 16 mai 2023, à Marrakech, au Maroc, à présenter leur projet en direct devant un jury composé de chefs d'entreprise de renommée mondiale. Ziv Aviram, Randall Lane, rédacteur en chef du magazine Forbes, Melda Akin, cofondatrice et PDG de D14.AI, Yassine Laghzioui, PDG de UM6P Ventures et Lamiae Benmakhlouf, directrice générale de MITC seront membres du jury lors de cet évènement de renom.

Afin de se qualifier pour les Aviram Awards 2023, les candidats devaient être propriétaires ou chefs d'équipe d'une startup technologique, au moins en phase de pré-amorçage ou d'amorçage, et offrir un concept établi impactant positivement l'humanité. Les candidats devaient être basés en Algérie, à Bahreïn, en Égypte, en Israël, en Jordanie, au Maroc, en Tunisie, en Arabie saoudite ou aux Émirats arabes unis.

Pour de plus amples renseignements sur Forbes et les Aviram Awards, veuillez consulter le site : 2023 Aviram Awards

Pour participer aux conversations sur les réseaux sociaux, suivez : #AviramAwards

9 mai 2023

