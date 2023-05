L'appel à candidatures pour le Challenge « Seeding The Future Global Food System », doté d'un million USD, sera lancé le 1er juin





L'Institute of Food Technologists (IFT), une organisation scientifique à but non lucratif dont la mission consiste à faire progresser la science de l'alimentation et son application au système alimentaire mondial, et la Fondation Seeding The Future ont le plaisir d'annoncer le lancement de l'édition 2023 du Seeding The Future Global Food System Challenge annuel. Dans le cadre de chaque Challenge, les scientifiques, les ingénieurs, les innovateurs, les entrepreneurs et les équipes multidisciplinaires d'organisations non gouvernementales (ONG), d'organisations à but non lucratif, d'entreprises sociales, d'universités, d'instituts de recherche ainsi que de petites start-ups émergentes sont invités à soumettre des innovations révolutionnaires qui contribueront à transformer le système alimentaire mondial.

Le Challenge, qui en est à sa troisième édition, met à nouveau en jeu 1 million USD à répartir en subventions de démarrage (25 000 USD chacune), subventions de croissance (100 000 USD chacune), et Grands Prix « Seeding The Future » (250 000 USD chacun). L'an dernier, les subventions de croissance et les Grands Prix ont récompensé les innovations suivantes :

Commercialisation de larves de mouches soldats noires comme aliments pour la volaille afin d'augmenter la consommation d'oeufs et réduire le coût des oeufs au Rwanda. ( Food Systems for the Future )

) Élimination des aflatoxines toxiques des chaînes d'approvisionnement des petits exploitants, à commencer par les arachides en Haïti. ( Acceso )

) Accélération du déploiement de l'aquaponie, méthode qui combine production végétale hors-sol et pisciculture, pour augmenter la production alimentaire mondiale dans le contexte du changement climatique. ( INMED Partnerships for Children )

) Programme communautaire d'entreposage frigorifique à énergie solaire contribuant à faciliter l'accès à des techniques et pratiques agricoles améliorées. ( Smart Villages Resource Group )

) Utilisation du Postal Service américain pour livrer des produits frais de la ferme à la porte d'entrée. (World Wildlife Fund)

« Le Global Food System Challenge est un appel à agir lancé à la communauté alimentaire mondiale. Plus de 840 millions de personnes souffrent de faim chronique, de dénutrition sévère et d'extrême pauvreté, alors que plus de 30% de la nourriture est gaspillée chaque année dans le monde. Le changement climatique, les conflits et la pauvreté empêchent de nombreuses populations des régions développées et en développement d'avoir un accès équitable à des aliments sains et nutritifs. Nous avons besoin d'urgence d'innovations décisives et transformatrices conduisant à un système alimentaire durable produisant des aliments sains, abordables et appétissants dans lesquels les consommateurs peuvent avoir confiance », a déclaré Bernhard van Lengerich, fondateur de la Fondation Seeding The Future.

Les candidatures doivent être déposées entre le 1er juin et le 1er août au plus tard. Pour consulter les instructions relatives à la préparation d'une candidature, cliquer ici.

Depuis 2021, le Challenge a reçu quelque 1 500 candidatures d'équipes multidisciplinaires d'établissements universitaires et de recherche, d'organisations à but non lucratif et de start-ups localisés dans 75 pays. Le Challenge est financé par la Fondation Seeding The Future et hébergé par l'IFT.

« Le Challenge Seeding The Future Global Food System est le reflet de la mission et de l'engagement de l'IFT à lutter contre l'insécurité alimentaire et à garantir un approvisionnement alimentaire mondial en denrées sûres et saines, a déclaré Christie Tarantino-Dean, PDG de l'IFT. Nous sommes ravis de nous associer à nouveau à Bernhard van Lengerich et à la Fondation Seeding The Future pour organiser l'une des vitrines les plus importantes de l'innovation et de l'ingéniosité alimentaires. »

Pour plus d'informations, rendez-vous sur ift.org/food-system-challenge. Les candidats ayant besoin de conseils supplémentaire sont invités à consulter la Foire aux questions.

À propos de l'Institute of Food Technologists

L'Institute of Food Technologists (IFT) est une organisation internationale forte de quelque 12 000 membres originaires d'une centaine de pays et déterminée à faire progresser la science de l'alimentation. Depuis 1939, l'IFT rassemble les esprits les plus brillants dans le domaine des sciences et technologies alimentaires et des professions connexes, issus des milieux universitaires, gouvernementaux et industriels, afin de résoudre les plus grands défis alimentaires du monde. Notre organisation veille à ce que ses membres disposent des ressources nécessaires pour apprendre, développer leurs capacités et faire progresser la science de l'alimentation à mesure de l'évolution de la population et du monde. Nous sommes convaincus que la science est essentielle pour garantir un approvisionnement alimentaire mondial durable, fiable, nutritif et accessible à tous. Pour plus d'informations, consulter le site Web ift.org.

À propos de la Fondation Seeding The Future

La Fondation Seeding The Future est une organisation privée à but non lucratif motivée par une valeur fondamentale : chacun devrait toujours avoir un accès équitable à des aliments sûrs, nutritifs, abordables, appétissants et fiables. La Fondation vise à stimuler l'élaboration de solutions innovantes visant à transformer le système alimentaire mondial de façon à améliorer sa durabilité au bénéfice de la santé des personnes et de l'environnement. La Fondation offre des financements de démarrage et un soutien aux idées prometteuses et aux innovations à fort impact visant à améliorer les systèmes alimentaires à l'échelle mondiale, aux technologies permettant de réduire les pertes après récolte dans les régions en développement, ainsi qu'aux travaux fondamentaux des milieux universitaires et de la recherche. Pour plus d'informations, visiter le site Web seedingthefuture.org.

