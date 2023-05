Biosynth renforce à nouveau son activité peptide avec l'acquisition de Cambridge Research Biochemicals





Biosynth, un fournisseur de matières premières critiques pour l'industrie des sciences de la vie, annonce aujourd'hui avoir acquis Cambridge Research Biochemicals (« CRB »), un producteur indépendant d'outils de peptides et d'anticorps sur mesure, basé au Royaume-Uni et approvisionnant les chercheurs dans les secteurs pharmaceutique, des sciences de la vie et universitaire.

CRB apporte une expertise approfondie à la division peptide de Biosynth, qui a des opérations aux États-Unis et aux Pays-Bas. Cela inclut une expertise de pointe dans la chimie des peptides complexes et le marquage par colorant fluorescent. CRB apporte également une capacité d'anticorps sur mesure supplémentaire en Europe, pour soutenir les clients grâce à la génération d'anticorps mono- et polyclonaux nouveaux, complexes ou inhabituels qui ne sont pas disponibles dans les catalogues.

Dr Urs Spitz, CEO et président de Biosynth : « CRB a une longue histoire dans le domaine des peptides et des anticorps, et nous sommes ravis d'accueillir cette équipe hautement qualifiée au sein de notre division peptides. Disposer d'un réseau d'installations dédiées aux peptides dans des sites clés, avec des experts sectoriels, nous permet de servir au mieux nos clients durant toute la R&D, avec des peptides complexes et marqués, et des anticorps de haute qualité. »

« Nous sommes ravis de rejoindre la famille Biosynth », ajoute Emily Humphrys, directrice générale, Cambridge Research Biochemicals. « En tant qu'une des plus anciennes sociétés de peptides, nous avons plus de 40 ans d'expérience et sommes fiers de présenter un bilan éprouvé en matière d'excellence des peptides et des anticorps avec nos clients. Nous constatons de grandes similitudes dans l'approche que Biosynth adopte déjà en termes d'approche scientifique et d'orientation client. »

À propos de Biosynth

Biosynth est un fournisseur de matières premières critiques, sécurisant les chaînes d'approvisionnement des sciences de la vie avec des installations mondiales de recherche, de fabrication et de distribution. Approvisionnant les secteurs pharmaceutique, des sciences de la vie et du diagnostic, là où la chimie rencontre la biologie, les produits rencontrent les services et l'innovation rencontre la qualité, Biosynth est à la pointe de l'innovation. Disposant d'un portefeuille de produits de recherche inégalé composé de plus d'un million de produits et de services de fabrication de bout en bout, Biosynth possède une expertise et des capacités qui couvrent les produits chimiques complexes, les peptides et des produits biologiques clés, fournis par un partenaire de confiance unique. Basé à Staad, en Suisse, Biosynth appartient à KKR, Ampersand Capital Partners et sa direction. De plus amples informations à propos de Biosynth sont disponibles sur www.biosynth.com.

À propos de Cambridge Research Biochemicals

Cambridge Research Biochemicals (www.crbdiscovery.com) est l'un des principaux producteurs indépendants d'outils de peptides et d'anticorps sur mesure, approvisionnant les chercheurs dans les secteurs pharmaceutique, des sciences de la vie et universitaire dans le monde entier. Les principales applications de ses produits sont des réactifs de laboratoire sur mesure pour la preuve des études principales dans le cadre de la découverte de médicaments en phase précoce et pour soutenir les programmes de biomarqueurs dans les études cliniques. La société produit tous types de peptides (simple, modifié, stable, radiomarqué, marqué par colorant, en milligrammes, en gramme) jusqu'aux niveaux de pureté les plus élevés. En outre, CRB est un expert reconnu dans la production d'anticorps hautement spécifiques et ciblés (à la fois polyclonaux et monoclonaux). Le marquage par colorant fluorescent est également une de nos priorités.

