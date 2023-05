Propos racistes au Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal : le nouvel élu démissionne





MONTRÉAL, le 9 mai 2023 /CNW/ - Quelques jours à peine après son élection, le nouvel élu, en tant que vice-président au Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal (SCFP 301), Gaétan Archambault, démissionne à la suite de révélations de propos racistes qu'il avait partagés sur les réseaux sociaux.

« C'est tolérance zéro au 301! De plus, en réunion ce matin, le nouveau conseil exécutif a voté à l'unanimité pour le développement d'une politique contre toute forme de racisme ou de discrimination dans nos rangs. On doit faire plus pour l'inclusion! », de dire Jean-Pierre Lauzon, le nouveau président du syndicat, élu, lui, jeudi dernier avec le nouvel exécutif.

Des élections seront déclenchées dans les plus brefs délais pour pourvoir le poste de vice-président laissé vacant.

