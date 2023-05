AlayaCare déploie une plateforme de gestion de la clientèle avec Carefor Health & Community Services





Une entreprise novatrice dans le domaine de la technologie de gestion des soins à domicile aidera une organisation de services de soins à domicile et de proximité à rationaliser ses opérations afin d'améliorer son efficacité, la collecte de données et l'expérience professionnelle des intervenants de première ligne et du personnel administratif.

MONTRÉAL, le 9 mai 2023 /CNW/ - AlayaCare, société proposant un logiciel-service de bout en bout pour la gestion des soins à domicile et en milieu communautaire, a annoncé aujourd'hui son partenariat avec Carefor Health & Community Services, la plus grande agence de soins à domicile et en milieu communautaire de l'Est de l'Ontario, en vue de l'intégration de l'application AlayaCare Cloud. AlayaCare et Carefor se sont associées pour mettre en place la plateforme AlayaCare Cloud afin qu'elle devienne la principale source d'information et d'automatisation du personnel de première ligne et du personnel administratif de Carefor.

AlayaCare permet à Carefor de supprimer les tâches répétitives, trop souvent rencontrées lors de la prise en charge, de la planification et de la documentation des soins à domicile et de proximité. Carefor profitera de l'efficacité opérationnelle d'AlayaCare afin d'améliorer l'expérience des employés et des clients et d'obtenir de meilleurs résultats auprès des clients.

Carefor Health & Community Services est une organisation à but non lucratif qui sert chaque année plus de 20 000 clients dans l'Est de l'Ontario. Carefor propose des soins à domicile et cliniques, un soutien communautaire et des services aux retraités qui offrent aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à leurs aidants des choix et un soutien leur permettant de mener une vie optimale. En assumant un rôle de premier plan dans la transition des modèles de soins grâce à des systèmes de données et des plateformes de communication modernes, Carefor collabore avec AlayaCare à la mise en place d'un système de prestation de soins entièrement intégré pour la collectivité, en vue d'améliorer la qualité des soins prodigués aux clients et à leurs familles.

AlayaCare a été choisie pour sa plateforme moderne et personnalisable qui offre des informations cliniques précieuses pour la prise de décision dans l'ensemble du spectre des soins de l'organisation. Cette nouvelle solution orientée vers le client permettra une plus grande efficacité grâce à la modernisation et à la normalisation des processus, ce qui favorisera l'automatisation en réduisant les tâches répétitives, donnant ainsi au personnel de Carefor davantage de temps pour dispenser des soins de qualité à ses clients.

« Toutes les entreprises de soins à domicile et de proximité doivent entreprendre une démarche de transformation numérique afin de gagner en efficacité opérationnelle face à l'augmentation de la demande de soins à domicile. Carefor n'y échappe pas », a déclaré Steve Perry, PDG de Carefor Health & Community Services. « Après avoir collaboré avec KPMG pour établir un processus de sélection méthodique, nous avons choisi AlayaCare pour son système de bout en bout qui gère l'ensemble du parcours du client via une plateforme infonuagique facilement accessible pour notre équipe administrative et nos intervenants de première ligne », a ajouté M. Perry.

« AlayaCare a été conçue pour proposer une plateforme évolutive de bout en bout qui peut être configurée pour répondre aux flux de travail spécifiques d'organisations telles que Carefor, leur permettant ainsi de bénéficier de tous les avantages opérationnels qui en découlent », a déclaré Adrian Schauer, PDG et fondateur d'AlayaCare. Notre lutte contre les tâches répétitives, en vue d'optimiser les horaires et les visites avec des données et des connaissances exploitables, aura un impact positif sur le personnel de Carefor et leurs clients et permettra d'obtenir de meilleurs résultats », a ajouté M. Schauer.

À propos de Carefor

Carefor est la plus grande et la plus ancienne organisation caritative de soins de santé à domicile et de soutien communautaire de l'Est de l'Ontario. L'approche complète de Carefor permet aux personnes de conserver leur indépendance à domicile, de rester actives et d'entretenir des relations sociales. Carefor est là pour les familles qui ont des besoins en matière de soins de santé, d'assistance personnelle ou d'hébergement alternatif lorsque les circonstances changent. Pour en savoir plus, visitez carefor.ca

À propos d'AlayaCare

AlayaCare offre une plateforme de bout en bout aux gouvernements, entreprises de soins à domicile et fournisseurs de soins de proximité pour gérer l'ensemble du cycle de vie des clients, y compris les évaluations des besoins, les plans de traitement, la planification et la vérification des visites, l'optimisation des itinéraires, et la facturation et les paiements. AlayaCare est une solution infonuagique accessible à partir d'un ordinateur ou d'une application mobile, combinant soins physiques et virtuels, et destinée aux fournisseurs de soins du monde entier. Pour plus d'informations visitez le site www.alayacare.com

