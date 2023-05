L'APM vise la carboneutralité en 2035





MONTRÉAL, le 9 mai 2023 /CNW/ - La carboneutralité, la protection du territoire et l'amélioration de l'interface ville-port : le Port de Montréal a pris une série d'engagements phares dans le cadre de la 2e édition du Sommet climat qui se déroule au Grand Quai du Port de Montréal les 9 et 10 mai 2023. L'annonce a été faite dans le cadre d'une allocution de Martin Imbleau, président-directeur général de l'Administration portuaire de Montréal, en ouverture de l'événement.

Quelques semaines après le lancement de son plan stratégique 2023-2027, l'Administration portuaire de Montréal (APM) a fait le point sur les grands objectifs clés en matière de décarbonation, d'adaptation aux changements climatiques et de protection du territoire dont elle s'est dotée. Ces objectifs concernent notamment :

La réduction de l'empreinte carbone

Les émissions de GES de portées 1, 2 et 3 dont l'APM à l'entière responsabilité, incluant notamment les opérations ferroviaires sur son réseau intermodal, la gestion de ses bâtiments et de sa flotte de véhicules ainsi que ses travaux d'infrastructure, seront réduites de 55 % d'ici 2030, pour atteindre la carboneutralité d'ici 2035.

Les émissions de GES de portée 3 dont l'APM n'a pas l'entière responsabilité, notamment celles générées par les entreprises logistiques situées sur le territoire portuaire, seront réduites de 40 % d'ici 2040, pour atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

Pour arriver à atteindre ces objectifs, un ensemble de mesures seront mises de l'avant ou intensifiées. ?Il s'agit notamment de l'adoption de nouvelles pratiques énergétiques en faisant usage du territoire portuaire comme levier de la décarbonation. Cela inclut?l'électrification à quai, l'usage de carburants durables, ainsi que la réduction des émissions des camions et des trains portuaires en collaboration avec les entreprises partenaires de l'APM.

«?Le Port de Montréal se met à l'avant-garde de la décarbonation. L'intensification de la lutte aux changements climatiques et l'accélération de la décarbonation ne sont pas seulement des obligations morales, mais aussi des occasions d'innover, d'inventer de nouvelles solutions et de se démarquer?», a déclaré Martin Imbleau.

La protection des territoires sous la gestion de l'Administration portuaire de Montréal

Dans une volonté de protection accrue de la biodiversité, 30 % des territoires qui sont sous la gestion de l'APM seront protégés. Il s'agit ici d'une référence directe à l'Accord Kumming-Montréal conclu au terme de la COP 15 sur la biodiversité en décembre dernier.

Incluant des projets d'amélioration de la résilience des infrastructures portuaires et le développement de redondances là ou nécessaire, un plan d'adaptation aux changements climatiques sera entièrement déployé. Les 11 recommandations du Groupe de travail sur l'information financière liée aux changements climatiques (GTIFCC) seront également appliquées.

L'amélioration de l'interface ville-port

Avec l'objectif d'améliorer l'intégration harmonieuse des activités portuaires dans le tissu urbain, 10 millions de dollars seront investis dans les 5 prochaines années pour des projets d'interface ville-port. Des projets de verdissement seront également déployés, notamment un engagement à planter 3000 arbres en 5 ans dans le cadre du renouvellement de la participation du Port de Montréal au Comité des leaders de la forêt urbaine.

À propos du Port de Montréal

Exploité par l'Administration portuaire de Montréal (APM), le Port de Montréal est le 2e plus important port au Canada et un centre de transbordement diversifié qui traite tous les types de marchandises : conteneurisées et non conteneurisées, vrac liquide et vrac solide. Seul port à conteneurs au Québec, il est un port de destination desservi par les plus grandes lignes maritimes au monde. Il est également une plaque tournante intermodale, dont l'offre de service est unique en Amérique du Nord, qui possède son propre réseau de chemin de fer directement sur les quais, relié aux deux réseaux ferroviaires pancanadiens. L'APM exploite aussi un terminal de croisières et un centre d'interprétation portuaire.

L'APM intègre les volets économique, social et environnemental dans ses démarches d'entreprise. Cet engagement est encadré dans une politique de développement durable, dont les principes directeurs visent l'implication, la coopération et la transparence. L'activité portuaire soutient 19?000 emplois et génère des retombées économiques de l'ordre de 2,6 milliards de dollars par année.

