ERAMOSA ENGINEERING SE JOINT À LA FIRME CIMA+

TORONTO, le 9 mai 2023 /CNW/ - CIMA+, l'une des plus grandes sociétés privées de génie-conseil au Canada, a le plaisir d'annoncer qu'elle a fait l'acquisition de Eramosa Engineering Inc. («?Eramosa?»), une société spécialisée dans les services d'ingénierie en électricité, instrumentation et contrôle, automatisation intelligente, SCADA et technologies de l'information (TI)/technologies opérationnelles (TO)pour les secteurs de l'eau et des énergies renouvelables. Eramosa a des bureaux à Guelph, Toronto, Calgary et London (Ontario), ainsi qu'une filiale, Eramosa International inc., basée à Overland Park (Kansas) pour servir ses clients américains.

Depuis plus de 20 ans, Eramosa offre une valeur exceptionnelle à ses clients, à la fine pointe de l'innovation pour les entreprises axées sur les données. Les valeurs et la culture de Eramosa sont compatibles avec celles de CIMA+, ce qui renforcera leurs compétences mises en commun.

Eramosa excelle dans les solutions pour des applications intelligentes d'automatisation et de contrôle, des TI/TO et de gestion des données. «?L'évolution des solutions numériques transformera notre façon de travailler, en faisant progresser la prestation de nos services d'ingénierie liés au transport, à l'eau, à l'énergie renouvelable, aux mines et métaux, et plus encore?», a déclaré Steeve Fiset, chef de la direction stratégique de CIMA+. «?Avec l'arrivée de Eramosa au sein de l'équipe de CIMA+, nous pouvons associer le développement de technologies numériques avancées à des solutions d'ingénierie durables pour répondre aux défis croissants de notre monde. Cela nous permettra également de nous implanter immédiatement aux États-Unis et d'accélérer notre plan de croissance dans le secteur de l'énergie aux États-Unis.?»

«?Grâce à cette acquisition, les clients de CIMA+ et de Eramosa bénéficieront d'un bassin combiné d'expertise et de services en une seule grande équipe comptant près de 500 personnes en Ontario, offrant des solutions technologiques pour l'automatisation intelligente, l'information et la technologie opérationnelle?», a déclaré Tom Montgomery, Premier vice-président régional, Ontario, CIMA+. «?Unir nos forces avec Eramosa soutient notre plan d'expansion à travers le Canada, tout en améliorant notre vision des solutions numériques, l'Internet des objets, et les initiatives de gestion des données?».

Eramosa aide les services publics de distribution d'eau et les fournisseurs d'énergie à tirer parti des technologies qui répondent à leurs besoins commerciaux. Parmi les projets récents de Eramosa, citons le plan directeur du système de contrôle et d'acquisition de données (SCADA) pour les installations de traitement de l'eau et des eaux usées de la région de York, la mise à niveau du système SCADA pour l'ensemble du réseau d'eau de la Sault Ste. Marie Public Utilities Commission, l'expansion du Greenway Pollution Control Centre, la plus grande installation de traitement des eaux usées de la ville de London (Ontario), et le plan de migration SCADA pour la ville de Ft. Wayne (Indiana).

«?La collaboration entre CIMA+ et Eramosa apporte une valeur ajoutée à nos clients des secteurs de l'eau et de l'énergie en nous permettant de proposer une gamme de services plus large que nos services traditionnels d'automatisation intelligente, d'électricité, d'instrumentation et de contrôle, de SCADA et d'ingénierie des TI/TO?», a déclaré Nick Hallas, président d'Eramosa. « Nous sommes ravis de faire partie de l'équipe CIMA+ et des opportunités qu'elle offre à nos deux entreprises.?»

«?Eramosa, tout comme CIMA+, croit en l'importance de redonner à la communauté. Nous poursuivrons notre engagement à adopter et à promouvoir cette culture en joignant nos forces à celles de CIMA+?», a ajouté M. Hallas.

À propos de CIMA+

CIMA+ offre une variété de services de génie-conseil, notamment dans les domaines des bâtiments, des infrastructures, du transport, de l'énergie et des ressources, de la gestion de projets, de l'environnement et des systèmes de communication. Avec une présence toujours grandissante, l'équipe de CIMA+ s'appuie sur des décennies d'expérience acquise à travers le Canada pour offrir l'excellence dans les projets d'ingénierie. Notre passion pour l'excellence fait partie de notre ADN depuis notre fondation en 1990. Cet engagement a permis à CIMA+ de se classer parmi les plus grandes firmes de génie-conseil de propriété canadienne au pays. Aujourd'hui, avec plus de trente bureaux à travers le Canada, CIMA+ emploie plus de 2?800 membres de son équipe, dont plus de la moitié sont propriétaires de l'entreprise.

Chez CIMA+, nous croyons que l'ingénierie existe pour améliorer la vie de ceux qui nous entourent. Les solutions durables inspirées par l'ingénierie aident à relever les nombreux défis d'aujourd'hui et de demain. Parce que lorsque vous concevez pour les gens, vous concevez également pour un monde meilleur.

Pour plus d'information, visitez : www.cima.ca

À propos de Eramosa

Eramosa est une société d'ingénierie-conseil fondée en 1998 qui se concentre sur les secteurs de l'eau et des eaux usées, de l'énergie et des TI/TO. Elle fournit à ses clients des solutions d'automatisation intelligentes, des services de SCADA, d'instrumentation et de contrôle, de réseau, de technologie opérationnelle et d'ingénierie électrique. Eramosa a des bureaux à Guelph, Toronto et London (Ontario), à Calgary (Alberta) et à Overland Park (Kansas).

Depuis plus de vingt ans, nous offrons une valeur exceptionnelle à nos clients. Notre dévouement à la conception et à la mise en oeuvre de la technologie et à l'optimisation des opérations des clients est au coeur de Eramosa et nous a permis de nous distinguer comme les leaders du secteur en offrant l'excellence dans tout ce que nous faisons.

En tant que chef de file de l'industrie, notre équipe participe à des comités et les dirige -- contribuant ainsi à façonner l'orientation de notre industrie, l'application des technologies, travaillant pour mener et non pour suivre. Notre équipe dévouée adhère à nos valeurs fondamentales que sont le plaisir, l'initiative, l'excellence technique et la confiance, et les intègre dans la manière dont nous abordons chaque projet et chaque interaction avec le client.

9 mai 2023 à 08:30

