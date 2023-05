Nouveau cahier d'activités sur la littératie financière familiale offert par ABC Alpha pour la vie Canada





TORONTO, le 9 mai 2023 /CNW/ - ABC Alpha pour la vie Canada est heureuse d'annoncer la publication d'un tout nouveau cahier d'activités dans le cadre du programme L'alphabétisation familiale d'abord HSBC, appuyé par la Banque HSBC Canada.

Intitulé « Un train à ne pas manquer », le cahier d'activités contient une histoire et quatre nouvelles activités qui enseignent aux enfants comment comparer les coûts et faire la distinction entre les besoins et les envies. Offert en anglais, en français et en chinois simplifié, il peut être téléchargé gratuitement à l'adresse alphabetisationfamilialedabord.ca . Ce nouveau cahier porte le nombre total de modules d'apprentissage à 17, dont sept portent sur la littératie financière familiale.

Lancé en 2015, le programme L'alphabétisation familiale d'abord HSBC a pour objectif de réunir les parents et leurs enfants et leur permettre d'apprendre en famille tout en s'amusant. Le programme offre aux familles ayant des enfants âgés de 6 à 11 ans plus de 130 histoires et activités liées à la littératie téléchargeables gratuitement.

« Nous sommes très heureux de pouvoir diffuser cette nouvelle ressource visant à aider les familles à améliorer leurs compétences en littératie financière, affirme Alison Howard, directrice administrative d'ABC Alpha pour la vie Canada. Grâce au généreux soutien de la Banque HSBC Canada, nous pouvons aider les parents à prendre des décisions financières éclairées tout en enseignant aux enfants la gestion efficace de l'argent. »

« Il est indispensable d'aider les jeunes et les familles à acquérir des compétences en littératie financière, ajoute David Kuo, directeur du réseau de succursales de l'Ontario de la Banque HSBC Canada. Nous sommes fiers d'avoir appuyé la création du nouveau cahier d'activités d'ABC Alpha pour la vie Canada, qui aidera la population canadienne à gérer l'argent et à accroître sa capacité à prendre de saines décisions financières. »

De plus, la période de mise en candidature du Fonds de L'alphabétisation familiale d'abord HSBC est en cours. Ce fonds de récompense est décerné à des organismes canadiens qui contribuent de façon importante au domaine de la littératie financière familiale. Il rend hommage aux programmes qui permettent aux familles d'acquérir ensemble des compétences en littératie financière et qui pourraient servir d'exemples à suivre pour d'autres organismes. Il comprend quatre récompenses de 2 500 $, dont le montant peut être investi dans le programme, appliqué à l'amélioration du programme ou les deux.

Les demandes au Fonds de L'alphabétisation familiale d'abord HSBC seront acceptées jusqu'au 4 juillet 2023.

Pour en apprendre davantage sur le fonds ou pour accéder aux cahiers et aux autres activités, consultez le site alphabetisationfamilialedabord.ca .

À propos d'ABC Alpha pour la vie Canada

ABC Alpha pour la vie Canada est une organisation nationale à but non lucratif qui soutient l'alphabétisation en outillant les apprenants et apprenantes adultes, en effectuant des activités de sensibilisation et en appuyant les organisations du secteur de l'apprentissage des adultes. Nous élaborons du matériel d'apprentissage de base et appuyons son utilisation, en plus de renforcer la capacité du secteur de l'alphabétisation des adultes en réunissant et en alliant ses intervenants et de plaider en faveur de la mise en oeuvre de programmes de promotion de l'alphabétisation. Nous entrevoyons un Canada au sein duquel tous et toutes disposent des compétences et des possibilités nécessaires pour participer pleinement à l'apprentissage, à la vie et au travail. Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'alphabétisation au Canada ou sur les programmes d'ABC Alpha pour la vie Canada, consultez le site abcalphapourlavie.ca .

À propos de la Banque HSBC Canada

La Banque HSBC Canada, filiale de HSBC Holdings plc, est le chef de file des banques internationales au pays. Nous aidons des entreprises et des particuliers partout au Canada à faire des affaires et à gérer leurs finances, ici et à l'échelle mondiale, par l'entremise de quatre secteurs d'activité, soit Services aux entreprises, Gestion de patrimoine et services bancaires aux particuliers, Services bancaires internationaux et Marchés et Services liés aux valeurs mobilières.

Le siège social de HSBC Holdings plc, société mère de la Banque HSBC Canada, est situé à Londres, au Royaume-Uni. HSBC sert des clients du monde entier à partir de ses bureaux répartis dans 62 pays et territoires. Avec des actifs totalisant 2 990 G$ US au 31 mars 2023, il est l'un des plus importants groupes de services bancaires et financiers au monde.

Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.hsbc.ca ou suivez-nous sur Twitter : @HSBC_CA ou sur Facebook : @HSBCCanada.

SOURCE ABC ALPHA POUR LA VIE CANADA

9 mai 2023 à 08:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :