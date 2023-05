Transition en Commun reçoit un soutien de 500 000 $ pour placer les citoyens et citoyennes, les quartiers et les milieux de vie montréalais au coeur de la transition socio-écologique





MONTRÉAL, le 9 mai 2023 /CNW/ - À l'occasion du Sommet Climat Montréal , Transition en Commun (TeC), une alliance regroupant une cinquantaine d'acteurs montréalais impliqués dans la transition socio-écologique, est heureuse d'annoncer le soutien financier de 500 000 $ de la Fondation Lucie et André Chagnon . Il permettra de mettre en oeuvre une multitude d'actions de mobilisation citoyenne et collective autour de projets communs de transition, de mobiliser davantage de membres et de quartiers avec une considération accrue pour les iniquités territoriales, et d'appuyer les activités des chantiers de travail.

Moins de six mois après son lancement en présence de la mairesse Valérie Plante , Transition en Commun fédère déjà une cinquantaine de membres autour d'une démarche collective pour la transition socio-écologique à Montréal en complémentarité des actions du Partenariat Climat Montréal, de la Ville de Montréal et plus largement de l'écosystème montréalais de la transition. Au cours des derniers mois, les membres se sont mobilisés et ont défini les quatre premiers thèmes prioritaires qui seront abordés au cours des prochains mois soit: les quartiers dans la transition, Vivre avec moins de voiture dans les quartiers, le Logement en transition et la démocratie participative. Chaque thème sera porté par un groupe de travail dédié qui rassemble chacun une quinzaine de représentant.e.s issu.e.s de groupes citoyens, organismes de la société civile, services de la Ville de Montréal, institutions et chercheurs, engagés collectivement dans une démarche de co-construction avec l'objectif de développer des nouveaux engagements institutionnels et des actions concrètes pour mettre en oeuvre la transition socio-écologique à Montréal à l'échelle des quartiers.

Restez à l'affût des nouvelles annonces structurantes qui seront faites au retour de l'été.

«Tous les membres de TeC sont engagés à accélérer le virage socio-écologique au bénéfice de la population. Pour y arriver, la participation des citoyennes et des citoyens est primordiale. Nous pouvons toutes et tous contribuer à accélérer la transformation de notre ville. À titre de co-présidentes du comité d'orientation de TeC, nous avons la chance de travailler avec des acteurs impliqués à l'échelle des quartiers qui font une réelle différence sur le terrain. TeC est une occasion unique pour la Ville de mobiliser tous ses services pour contribuer à ce projet de société. C'est motivant de nous voir avancer ensemble dans cette direction. », ont déclaré Dominique Ollivier et Marie-André Mauger, Ville de Montréal, co-présidentes du comité d'orientation de Transition en Commun

