GWM organise un événement centré sur l'expérience des véhicules électriques de proximité pour présenter sa stratégie en matière d'énergie nouvelle

BAODING, Chine, 9 mai 2023 /CNW/ - GWM a tenu récemment un événement médiatique mondial centré sur l'expérience liée à ses produits exploitant de nouvelles énergies à Baoding, en Chine. L'événement a démontré l'engagement de l'entreprise en faveur de l'électrification ainsi que sa valeur de marque « Go With More » avec le lancement d'une série de produits intelligents à énergie nouvelle.

GWM a invité des centaines de médias et de distributeurs de plus de 60 pays et régions à faire l'expérience de ses technologies et véhicules intelligents alimentés aux nouvelles énergies. Le terrain d'essai de GWM, qui est l'un des terrains d'essai automobiles les plus avancés en Asie, compte des centaines de structures de chaussée de haut niveau, y compris des anneaux grande vitesse, une capacité d'analyse dynamique du carré et des collines de test. Cela permet de répondre aux exigences rigoureuses en matière d'essai pour tous les types de modèles de véhicules.

GWM a fourni aux médias et aux distributeurs des modèles de différentes sous-marques, y compris les nouveaux VUS de taille intermédiaire à énergie nouvelle de HAVAL, le VEHR H6 HAVAL, le VEHR TANK500 GWM, le VEH POER Shanhai et le ORA 07.

Le nouveau VUS de taille intermédiaire à énergie nouvelle HAVAL de GWM (code interne B07, baptisé « Fierce Dragon MAX in Chinese market ») a été présenté en tant que membre de la famille des VUS intelligents alimentés aux énergies nouvelles. Doté d'un empattement de 2,8 m, le modèle offre une excellente capacité d'expansion de l'espace qui répond aux besoins des utilisateurs lors de leurs déplacements en famille. Sur le plan de l'énergie, il s'agit du premier modèle de GWM équipé de la technologie hybride Hi4 (Hybrid intelligent 4WD), assurant un équilibre entre le haut rendement et une faible consommation de carburant.

Le ORA 07, qui se positionne comme un coupé épuré entièrement électrique, arbore un design à toit fuyant. La conception esthétique simplifiée présente une élégance modernisée combinant des allures sportives et à la mode. Pour ce qui est des détails intérieurs, un grand nombre de matériaux écologiques sont utilisés dans la fabrication du modèle, offrant un confort impressionnant et apportant un sentiment de délicatesse au conducteur et aux cyclistes.

À la suite de l'activité, les médias et les distributeurs ont salué l'innovation technologique, la qualité des produits et la performance des véhicules de GWM. Un participant a mentionné que GWM a démontré un rendement exceptionnel dans le développement de l'électrification et que l'activité a mis en valeur la force et les technologies avancées de l'entreprise.

L'événement s'est avéré une occasion unique de montrer le dévouement de GWM à l'égard de l'électrification et du développement durable au sein de l'industrie automobile. GWM a déployé de nouvelles technologies et de nouveaux modèles, marquant sa progression rapide vers la transformation énergétique. Cela s'harmonise à son concept de recherche et développement évoquant « des contributions précises pour devenir le leader de l'industrie ».

L'an dernier, GWM a investi 12,181 milliards de yuans dans la R&D, une augmentation de 34,34 % par rapport à l'année précédente. Les investissements totaux en R&D de GWM dépasseront 100 milliards de yuans d'ici 2025. Ces chiffres témoignent de la volonté continue de GWM de mener une transformation vers des modèles à énergie nouvelle intelligents grâce à des technologies novatrices.

GWM a établi une matrice complète de produits exploitant différentes formes de nouvelles énergies dans le monde entier, y compris des véhicules hybrides, des véhicules hybrides rechargeables (VHR) et des véhicules électriques (VE). À l'avenir, GWM demeurera déterminée à mettre à jour sa gamme de produits à énergie nouvelle à l'échelle mondiale dans le but d'offrir aux utilisateurs des options encore plus intelligentes et de qualité supérieure.

9 mai 2023

