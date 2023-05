Le ministre Rodriguez annonce la nomination de Michelle Chawla au poste de directrice et chef de la direction du Conseil des arts du Canada





Ancienne directrice générale, Stratégies, affaires publiques et rayonnement des arts, Michelle Chawla assumera la direction du Conseil des arts du Canada.

GATINEAU, QC, le 8 mai 2023 /CNW/ - Le ministre du Patrimoine canadien, Pablo Rodriguez, a annoncé aujourd'hui la nomination de Michelle Chawla comme directrice et chef de la direction du Conseil des arts du Canada. Mme Chawla entrera en fonction le 26 juin 2023, pour un mandat de cinq ans.

Mme Chawla travaille au Conseil des arts du Canada depuis 1995. En qualité de directrice générale, Stratégie, affaires publiques et rayonnement des arts, elle est responsable de la direction exécutive et de l'orientation d'un large éventail de fonctions, notamment les communications, la planification stratégique, la coordination internationale et la diplomatie culturelle. Elle a également occupé de nombreux autres postes de direction au sein du Conseil des arts, dont ceux de secrétaire du conseil d'administration et directrice des Initiatives stratégiques, de secrétaire générale de la Commission canadienne pour l'UNESCO et de chef des Services aux arts. Membre du Conseil des arts depuis près de trois décennies, Mme Chawla a acquis une vaste expérience en leadership dans divers domaines : politique artistique et culturelle, élaboration de programmes, équité, gouvernance organisationnelle, relations avec les gouvernements et les intervenants, processus de transformation, mobilisation et relations culturelles internationales.

Mme Chawla, qui est d'origine punjabi et québécoise, est membre de la communauté sikhe. Elle se passionne pour le travail dans un environnement artistique et culturel où chacun est entendu et respecté. Elle est parfaitement bilingue.

Le Conseil des arts du Canada est une société d'État qui fait partie du portefeuille du Patrimoine canadien.

Citations

« Le leadership impressionnant de Michelle Chawla et sa vaste expérience acquise à divers postes de direction au sein du Conseil des arts du Canada font d'elle la candidate par excellence. Je suis ravi qu'elle ait accepté le poste de directrice et de chef de la direction du Conseil des arts, dont la mission consiste à soutenir le secteur canadien des arts et à promouvoir les expériences culturelles aux quatre coins du pays. Par ailleurs, je tiens à remercier Simon Brault qui, au cours des dernières années, a fait preuve d'un leadership et d'une vision exemplaires à la tête du Conseil des arts. »

-- L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien

Les faits en bref

Le Conseil des arts du Canada est l'organisme public de soutien aux arts du Canada. Il contribue au dynamisme d'une scène artistique et littéraire créative et diversifiée en offrant aux artistes et aux organismes artistiques canadiens une vaste gamme de subventions, de services, de prix et de paiements.

Le Conseil des arts du Canada est dirigé par un conseil d'administration formé de 11 membres : un président, un vice-président et 9 autres membres provenant de partout au Canada. Tout comme le directeur, qui est également chef de la direction, les membres sont nommés par le gouverneur en conseil.

En 2015, le gouvernement du Canada a adopté une nouvelle approche à l'égard des nominations par le gouverneur en conseil. Cette approche respecte le principe de la diversité et repose sur un processus de sélection ouvert, transparent et fondé sur le mérite. Elle aboutit à la recommandation de personnes hautement qualifiées qui sont à l'image de la diversité canadienne.

À mesure qu'elles se présentent, les possibilités de nomination au sein des 16 organismes du portefeuille du Patrimoine canadien sont affichées sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil. Les personnes intéressées peuvent poser leur candidature en ligne.

Liens connexes

Conseil des arts du Canada

8 mai 2023 à 11:19

