/R E P R I S E -- Avis aux médias - Bibliothèque et Archives Canada, en partenariat avec la Fondation de BAC, honorera les lauréats des prix Bibliothèque et Archives Canada 2023/





GATINEAU, QC, le 4 mai 2023 /CNW/ - Bibliothèque et Archives Canada (BAC) et la Fondation de BAC invitent les membres des médias à assister à la cérémonie de remise des prix Bibliothèque et Archives Canada 2023. Cinq lauréates et lauréats se verront récompensés pour leur contribution exceptionnelle à la création et à la promotion du patrimoine culturel, littéraire et historique de notre pays.

DATE : Le mardi 9 mai 2023

HEURE : De 18 h à 20 h (heure avancée de l'Est)

LIEU : Musée canadien de la nature, 240, rue McLeod, Ottawa (Ontario)

Les lauréates et lauréats 2023 sont :

Anita Rau Badami, auteure

Eric Chan (aussi appelé eepmon), artisan du numérique

Michel Jean, auteur

Kevin Loring, dramaturge, acteur et metteur en scène

Dorothy Williams, historienne, auteure et chercheuse

Au sujet des prix Bibliothèque et Archives Canada

Les prix Bibliothèque et Archives Canada sont présentés conjointement par Bibliothèque et Archives Canada (BAC) et la Fondation de BAC, avec le généreux soutien du commanditaire fondateur, Air Canada. Créés en 2019, ils récompensent des Canadiennes et des Canadiens remarquables qui ont contribué de façon exceptionnelle à la création et à la promotion du patrimoine culturel, littéraire et historique de notre pays.

SOURCE Bibliothèque et Archives Canada

8 mai 2023 à 10:00

